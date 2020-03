Wie viele Corona-Fälle gibt es aktuell in Hamburg?



Aktuell (Stand: Sonntagnachmittag) sind 158 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Vier werden in Krankenhäusern behandelt, die übrigen sind in häuslicher Isolation. Die Fälle sind laut Gesundheitsbehörde noch "abgrenzbar und nachverfolgbar". Die meisten Betroffenen waren in einem Risikogebiet oder hatten zu einer infizierten Person Kontakt.

Wie lange bleiben die Schulen geschlossen?



Vorerst sind die Skiferien bis zum 29. März verlängert worden. Bis dann findet kein Unterricht statt, die Lehrer sollen den Schülern aber Aufgaben für zu Hause übermitteln. Ob die Schulen länger geschlossen bleiben, ist noch offen, der Senat wird je nach Lage kurzfristig entscheiden.

Gibt es eine Betreuung für Schulkinder?

Ja, die Lehrer sollen in den Schulen eine Notbetreuung für Kinder bis 14 Jahren sicherstellen. Diese soll von 8 bis 16 Uhr angeboten werden und richtet sich in erster Linie an Eltern, die in für die Daseinsvorsorge wichtigen Berufen arbeiten (zum Beispiel Ärzte, Pflegekräfte, Polizisten). Im Moment wird aber kein Kind abgewiesen. Für Rückkehrer aus Risikogebieten gilt allerdings ein Betreuungsverbot.

Finden die Abiturprüfungen statt?



Ja, bislang ist keine Verschiebung geplant. Die Prüfungen sollen allerdings in größeren Räumen mit ausreichend Sicherheitsabstand geschrieben werden.

Wie lange bleiben die Kitas geschlossen?

Der Regelbetrieb ist vorerst bis zum 29. März ausgesetzt. In den Kitas soll es eine Notbetreuung für Kinder von Eltern geben, "deren Tätigkeit bedeutsam ist für die Daseinsfürsorge und die Aufrechterhaltung der Infrastruktur". Das wird derzeit aber nicht kontrolliert. Alle anderen Eltern sollen ihre Kinder zu Hause betreuen, appelliert die Sozialbehörde – und sie nicht an die Großeltern übergeben, da diese besonders gefährdet sind.

Wie sieht es an den Hochschulen aus?

Hier wurde der Beginn der Vorlesungen und Seminare zunächst auf den 20. April verschoben. Ob es dann wirklich losgeht, ist noch unklar. Alle Lehrveranstaltungen sollen möglichst auf digitale Formate umgestellt werden.

Zum Schutz vor dem Coronavirus ist der Hamburger Fischmarkt am Sonntag zum ersten Mal in 300 Jahren Marktgeschichte abgesagt worden. © Daniel Bockwoldt/​dpa/​dpa

Welche Regeln gelten für Veranstaltungen?

Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind durch eine Allgemeinverfügung des Senats verboten. Der Senat ruft die Hamburger auf, sämtliche nicht dringend notwendigen Veranstaltungen und Treffen abzusagen, unabhängig von der Teilnehmerzahl. Das gilt für private wie öffentliche Termine.

Was sollen Rückkehrer aus Risikogebieten tun?

Die Gesundheitsbehörde empfiehlt dringend, dass sich alle Rückkehrer aus Risikogebieten 14 Tage lang in eine freiwillige häusliche Isolation begeben.



Wohin kann ich mich bei Symptomen oder Fragen wenden?

Wer grippeähnliche Symptome hat, Kontakt zu einem Infizierten hatte oder aus einem Risikogebiet zurückkehrt, soll den Arztruf unter 116117 kontaktieren. Für allgemeine Fragen zum Coronavirus hat Hamburg eine Hotline unter 040 / 428 284 000 eingerichtet, die rund um die Uhr erreichbar ist. Im Internet informiert die Stadt unter www.hamburg.de/coronavirus

Was bedeutet das Virus für die neugewählte Bürgerschaft?

Am Mittwoch, 18. März, werden die Abgeordneten der neu gewählte Bürgerschaft im Rathaus zusammenkommen. Diese konstituierende Sitzung soll ebenso stattfinden wie die folgende am 1. April. Beide Male wird die Besuchertribüne aber geschlossen bleiben, stattdessen können die Sitzungen per Livestream verfolgt werden. Während sich das Parlament neu zusammenfindet, bleibt der Senat zunächst der alte: SPD und Grüne haben am Wochenende bekanntgegeben, den Beginn ihrer Koalitionsverhandlungen um zunächst zwei Wochen zu verschieben. Dabei geht es nicht nur darum, eine mögliche Ausbreitung des Virus unter den Verhandlungsteilnehmern zu vermeiden, sondern zu gewährleisten, dass die beteiligten Senatoren und Funktionsträger zunächst voll auf die Bewältigung der Corona-Epedemie konzentrieren können.