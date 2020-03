Am Montagnachmittag gab es für den deutschen Profifußball eine historische Pressekonferenz. Es ging um den Umgang mit der Ausbreitung des Coronavirus und den Auswirkungen auf die gesamte Branche. Wirtschaftlich stehen alle 36 Erst- und Zweitligaclubs dadurch vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte. Besonders betroffen sind vor allem die Clubs, die schon seit Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben – wie der Hamburger SV.



Sein Vorstandsvorsitzender Bernd Hoffmann versucht seit seinem Amtsantritt im Mai 2018, die Lage in den Griff zu bekommen. Dafür hat er sich von den Fans 17,5 Millionen Euro geliehen, um eine alte Anleihe in gleicher Größenordnung zurückzuzahlen. Selbst ohne die Coronakrise rettet sich der Club aber nur knapp von einem Geschäftsjahr ins nächste, seit 2011 hat er Bilanzverluste von 74 Millionen Euro angehäuft. Auch im laufenden Geschäftsjahr wird mit einem Verlust gerechnet. Der kann wegen der aktuellen Entwicklung im ganzen Land nun immens werden und den HSV vor existenzbedrohende Probleme stellen.

Deshalb gilt für diesen Verein besonders, was Christian Seifert, der Vorsitzende der DFL, bei der Pressekonferenz in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht hat: Es geht jetzt ums "Überleben". Das zentrale Problem ist ein Wettlauf mit der Zeit: Solange in Deutschland kein Ball mehr rollen und kein Spiel stattfinden darf, nicht einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit, fehlen den Clubs essenzielle Einnahmen aus dem Ticketing und der Vermarktung der Übertragungsrechte. Es geht also um die Frage, wie lange das Geld reicht, um diese Phase zu überstehen, ohne dabei in die Gefahr einer Insolvenz zu geraten.



"Die größten Einnahmen-Positionen eines Clubs sind Medien- und Sponsoring-Einnahmen, die in erster Linie davon leben, dass die Sponsoren im TV-Bild und in den elektronischen Medien zu sehen sind", sagt Seifert. Sollte es also zu einem kompletten Abbruch der Saison kommen, droht dem Profifußball ein Schaden von schätzungsweise einer Dreiviertelmilliarde Euro.



Die DFL weiß, dass viele diese Krise wirtschaftlich nicht ohne Weiteres überstehen werden. "Ich möchte die Lage nicht dramatisieren. Es sollte sich jedoch jedem erschließen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt Clubs in ihrer Existenz bedroht sind", sagte Seifert. Jeder Club muss diesen Zeitpunkt nun individuell ermitteln und an die DFL berichten. Es wird zwangsläufig so sein, dass einigen früher, anderen später die Luft ausgeht. Und es ist noch nicht einmal ein Ende dieser Zwangspause absehbar. Die DFL hat vorerst entschieden, den Spielbetrieb weiter auszusetzen, mindestens bis zum 2. April. Wirklich entscheidungsfähig ist dieser Zusammenschluss der Proficlubs aus den ersten beiden Ligen aber nicht, denn mehrere Bundesländer haben Veranstaltungen bis zum 30. April untersagt.