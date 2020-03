Kilian Trotier © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

heute schreibe ich zum ersten Mal die Einleitung des Newsletters, was mir eine große Freude ist, deshalb möchte ich mich kurz vorstellen: Ich heiße Kilian Trotier, leite gemeinsam mit Marc Widmann das Hamburg-Ressort der ZEIT und habe mich in den vergangenen Jahren viel mit den Themen Kultur und Sport beschäftigt. Passend zu Letzterem eine kleine Anekdote aus meinem Leben, die mir in den Sinn kam, als ich über die aktuelle Stimmung in der Stadt nachdachte. Am Freitagabend war ich mit ein paar Kolleginnen und Kollegen kegeln – fragen Sie jetzt bitte nicht, warum uns ausgerechnet ein so altmodischer Sport Freude macht, vielleicht hat es damit zu tun, dass sich die Kugeln selbst nach einer anstrengenden Arbeitswoche noch ganz gut rollen lassen. Wir hatten zwei Bahnen gemietet, spielten drei gegen drei und schafften es sogar ab und an, alle neune abzuräumen. Alles fühlte sich an wie immer. Nur unser Jubel nicht. Fallen wir uns sonst in die Arme oder klatschen uns ab, waren wird dieses Mal zurückhaltend, alle, unabgesprochen. Das Coronavirus ist so schnell so tief in unseren Alltag eingedrungen, dass wir unser Verhalten ändern. Sicher ist sicher.

Wahrscheinlich können Sie alle von ähnlichen Situationen erzählen. Das Leben hat sich verändert, seit das Virus in Deutschland ist und nun auch in unserer Stadt. Ein Arzt am UKE hat sich in Italien infiziert, ihm geht es zum Glück schon besser; am Samstag kam eine Frau aus dem Iran ins Krankenhaus St. Georg, auch sie wurde positiv getestet. Die Gesundheitsbehörde beteuert, die Lage im Griff zu haben. Für alle Fragen hat sie eine Hotline eingerichtet, 040/428 284 000, die täglich von 7 bis 19 Uhr erreichbar ist. Und die Experten raten vor allem eins: Ruhe bewahren. Die allermeisten Fälle in Deutschland seien eine sehr milde Erkältungserkrankung, sagt Marylyn Addo, die größte Spezialistin der Stadt, über deren Arbeit Sie weiter unten mehr erfahren können. Das klingt beruhigend sachlich und nach wenig Panik.

Beim Kegeln haben wir uns das Jubeln übrigens nicht ganz nehmen lassen. Statt uns mit den Handflächen abzuklatschen, haben wir unsere Ellenbogen angewinkelt und die spitzen Enden aufeinanderprallen lassen. Wenigstens ein Gutes hat das Virus also: Es macht erfinderisch.

Ich wünsche Ihnen einen schönen und vor allem gesunden Tag!

Ihr Kilian Trotier

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Robert Michael/​dpa

Nach einer 0:3-Niederlage gegen Erzgebirge Aue herrscht beim Hamburger SV Alarmstimmung. "Wir befinden uns in einer sportlichen Krise", sagte der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann. Der FC St. Pauli hingegen setzte seinen Aufwärtstrend nach dem Derby-Triumph am vergangenen Wochenende fort. Er besiegte am Sonntag im heimischen Millerntorstadion den VfL Osnabrück mit 3:1 und kletterte auf den zehnten Tabellenplatz.

Die CDU will mit einem neuen Vorsitzenden ihrer Bürgerschaftsfraktion in die kommende Legislaturperiode gehen. Der 35-jährige Verkehrsexperte Dennis Thering aus dem Wahlkreis Alstertal-Walddörfer soll das Amt von André Trepoll übernehmen. "Mit nur noch 15 Abgeordneten kommt auf uns voraussichtlich die Rolle als einzige bürgerliche Oppositionsfraktion zu", sagte Thering. Er wolle in diesen schwierigen Zeiten für die CDU in Hamburg Verantwortung übernehmen.

Das Schauspielhaus hat bekannt gegeben, dass Intendantin Karin Beier die Spielzeit 2020/21 mit der Uraufführung eines neuen Werkes von Rainald Goetz eröffnen wird. Nach 21-jähriger Pause hat Goetz wieder ein Theaterstück geschrieben. Es heißt "Reich des Todes. Politische Theorie" und handelt vom 11. September 2001 als Schlüsselereignis des 21. Jahrhunderts.

In aller Kürze

Der Restaurantführer "Guide Michelin" hat seine für Dienstag geplante Sterneverleihung in Hamburg wegen des Coronavirus abgesagt • Die Polizei hat drei mutmaßliche Betrüger festgenommen, die sich als Polizisten ausgegeben haben sollen, um Schmuck und Bargeld zu stehlen • Die Stadt Hamburg konkurriert nur noch mit München und Berlin darum, der neue Standort der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) zu werden – der Verband der Automobilindustrie gibt voraussichtlich am Dienstag seine Entscheidung bekannt • Der Prozess gegen die "drei von der Parkbank", die am G20-Jahrestag im Juli 2019 Brandanschläge geplant haben sollen, wird heute fortgesetzt • Der NDR stellt heute Vormittag Sonderbriefmarken mit "Sesamstraße"-Motiven vor

THEMA DES TAGES

Sie bekämpft das Virus

Im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus spielt eine Hamburgerin eine Schlüsselrolle: Marylyn Addo. Die 49-Jährige ist Spezialistin für neu auftretende Infektionen am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin und Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum Eppendorf. Sie versorgt zurzeit die Patienten in der Stadt, die sich mit dem Virus angesteckt haben. Für die aktuelle Titelgeschichte der ZEIT hat Friederike Oertel sie in der vergangenen Woche bei ihren Vorbereitungen für den Ernstfall begleitet und ein Porträt über die Frau geschrieben, auf die es nun ankommt.

Das leuchtend gelbe Schild an der Glastür mahnt zur Vorsicht: "S2" – Sicherheitsstufe zwei. Marylyn Addo, eine zierliche Frau mit dunklen Haaren und wachen Augen, öffnet die Tür des Genlabors. Sie ist Spezialistin für neu auftretende Infektionen am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Labortische reihen sich hier aneinander, darauf Mikroskope und Computer zwischen Plastikbehältern, Desinfektionsmitteln und braunen Flaschen. Nur mit weißem Kittel und Latexhandschuhen darf man diesen Raum betreten. Addo deutet auf einen gläsernen Kasten, das Herzstück des Labors: eine sterile Werkbank mit Belüftungssystem. Dort will die Medizinerin schon bald das Blut ihrer Probanden auf Antikörper untersuchen. Antikörper gegen das Virus, das die Welt derzeit in Atem hält: das Coronavirus Sars-CoV-2.

Das Bernhard-Nocht-Institut gehört zu den europaweit führenden Einrichtungen auf dem Gebiet der Tropenmedizin. Mit ihrem Team hat Addo hier bereits Impfstoffkandidaten gegen Ebola und die Lungeninfektion Mers getestet. Bis ein Impfstoff am Ende zum Einsatz kommt, vergehen oft Jahre, manchmal Jahrzehnte. Angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus soll der Prozess nun beschleunigt werden. Deshalb bereitet Addo schon jetzt jene Phase vor, die eigentlich am Ende eines langen Weges mit vielen Stationen steht: den Test am Menschen.

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem schon jetzt klar ist, dass Addo die erste Runde verlieren wird. Für die aktuelle Erkrankungswelle kommt der Impfstoff zu spät. Die Viren sind schneller.

Wie die Forscherin versucht, die Ausbreitung des Virus zu verhindern, und warum Erkenntnisse aus der Ebola-Krise ihr bei der Arbeit helfen, können Sie im zweiten Teil des Textes hier auf ZEIT ONLINE lesen.

DER SATZ

© Gregor Fischer/​dpa

"Allein das Drehbuch wäre einen Bären wert gewesen. So aber ehrt die Jury alle Menschen, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um diesen Film überhaupt zu ermöglichen."

Wenke Husmann

Der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof hat mit "Es gibt kein Böses" einen beeindruckenden Film über die Widersprüchlichkeit des Lebens gedreht. Der Zuschauer lernt einen Iraner kennen, der mit seiner Frau und seiner Tochter einkaufen geht, sich liebevoll um die Großmutter kümmert, ein leises, normales Leben führt – in der Nacht aber tötet er Männer im Gefängnis, das ist sein Job. Rasoulof hat seinen Wohnsitz seit 2012 in Hamburg, derzeit wird er aber im Iran festgehalten und konnte den Goldenen Bären am Samstag in Berlin nicht entgegennehmen. Bei einer Pressekonferenz schaltete ihn seine Tochter Baran via Skype zu (siehe Foto). Baran lebt in Hamburg, ohne ihre Eltern, was in dem Film ebenfalls thematisiert wird.

Warum Wenke Husmann, die Filmkritikerin von ZEIT ONLINE, begeistert war von Rasoulofs Film und welche Geschichte sich im Laufe der Handlung entblättert, lesen Sie hier.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Frauenpower in Eppendorf: Die Journalistin Tanja Breukelchen hat ein Buch über "Hamburgs starke Frauen" geschrieben, 30 Porträts, unter anderem über die Moderatorin Linda Zervakis, die Boxerin Susi Kentikian und die Schauspielerin Heidi Kabel. Heute liest sie daraus.



Martini44, Martinistraße 44a, 19 Uhr, 7 Euro

Soul-Sieger: Von der TV-Bühne ins Mojo – Andreas Kümmert, der 2013 "The Voice of Germany" gewann, ist mit seinem Album "Harlekin Dreams" auf Tour.

Mojo, Reeperbahn 1, heute, 19 Uhr, VVK 30,85 Euro

Zum Vormerken (I): Die talentiertesten Schülerinnen und Schüler des First Stage Theaters präsentieren ihr Repertoire von Tanz bis Ballade; Jubiläumsgala.

First Stage, Thedestraße 15, 3.–5.3. und 9.–12.3., jeweils 19.30 Uhr, außer am 12.3., da um 19 Uhr, ab 24 Euro

Zum Vormerken (II): Im Dunkeln kriechen, schleichen und rollen ganz besondere Lebewesen aus ihren Verstecken. Frühjahrsferienaktion: Nachtwanderung für Kinder ab sechs Jahren.

Wildpark Schwarze Berge, Am Wildpark 1, Fr, 6.3., 19–20.30 Uhr, 5 Euro, Anmeldung unter 040/819 77 470

MAHLZEIT

Der alte Münzfernsprecher im Eingang des Restaurants Oechsle brummt nur mehr (und wer hat schon D-Mark dabei?). Trotzdem hängt er da mit Recht. Das kürzlich eröffnete Weinlokal im Grindelviertel führt einen weit weg aus der aktuellen Gastro-Szene und überhaupt aus dem Großstadtleben. Der Chef Christian Planko hat in Gourmetrestaurants gekocht, nimmt sich aber hier sehr zurück. Spezialität des Hauses ist Rindsroulade wie bei Muttern: mit Gürkchen und Speck, mit Kartoffelbrei und butterweichen Möhren. Nur die Sauce erlaubt sich ein wenig Finesse. Verhalten modern ist das Kalbstatar mit Schalotten-Crème-fraîche. Hier schmeckt man unter den treffsicher dosierten Gewürzen die Qualität des von Hand geschnittenen Fleischs. Noch wirkt die kurze Karte etwas arm an Konzept. Das braucht es ja vielleicht aber gar nicht, wenn man auf heimelige Kerzenstimmung und netten Service setzt. Das Oechsle verdankt seinen Namen zwar der Maßeinheit für Wein. Aber man fühlt sich wie an einem dieser Orte, wo die Gasthäuser Zum Ochsen heißen und die Hügel mit Reben bepflanzt sind. Apropos: Die knapp hundert Weine sind nicht wie bei Muttern, sondern auf der Höhe der Zeit.

Rotherbaum, Oechsle, Bundesstraße 15, Tel. 040/410 75 85

Geöffnet Mi–Sa 17–22 Uhr, So 14–22 Uhr

Hauptgerichte um 20 €

Michael Allmaier

MEINE STADT

Hafenarbeit

HAMBURGER SCHNACK

In unserem Barmbeker Wahllokal haben wir Kindern – sofern die Eltern einverstanden waren –, Erstwählerinnen und Erstwählern eine Süßigkeit angeboten. Nachdem Mama zugestimmt hatte, nahm ein kleiner Junge sich ein Fruchtgummi aus der Dose. Mama: "Und? Wie sagt man?" Junge: "Noch eins?"

Gehört von Stefanie Kadenbach

