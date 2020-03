Kilian Trotier © Maria Feck für DIE ZEIT

im Februar sorgte ein Urteil des Hamburger Oberverwaltungsgerichts für Aufsehen. Die Richter entschieden, dass eine 16-jährige Schülerin weiterhin vollverschleiert im Unterricht sitzen darf. Die Aufregung war groß, viele Politikerinnen und Politiker empörten sich, Schulsenator Ties Rabe verkündete, dass er das Schulgesetz ändern und die Nikab in Klassenräumen verbieten wolle. Als ich das las, fragte ich mich: Wie wird über dieses Thema eigentlich an dem Ort diskutiert, über den nun alle reden – an den Schulen?

Ich rief eine Lehrerin an und sprach lange mit ihr. Sie unterrichtet seit über 20 Jahren, viele ihrer Schülerinnen und Schüler haben eine Zuwanderungsgeschichte. Ihre Rigorosität überraschte mich. Sie habe in all den Jahren nie ein Mädchen erlebt, das von Anfang an das Kopftuch mit Stolz getragen habe, sagte sie mir und erzählte von Mädchen, die weinend vor ihr sitzen, weil sie von ihren Familien gezwungen werden, ihre Haare zu verhüllen. Ich habe ihre Aussagen für die aktuelle Ausgabe der ZEIT:Hamburg aufgeschrieben, weiter unten lesen Sie einen Auszug.

Mich interessiert nun sehr, ob Sie Erfahrungen mit diesem Thema gemacht haben. Kennen Sie ähnliche Fälle? Haben Sie andere Erlebnisse? Tragen Sie selbst ein Kopftuch und möchten von der ersten Zeit damit erzählen? Schreiben Sie uns. Denn noch lieber als politische Debatten abzubilden, schildern wir, wie konkret und oft auch widersprüchlich die Wirklichkeit ist.

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Bodo Marks/​dpa

Ein dritter Verdachtsfall von Coronavirus in Hamburg hat sich bestätigt. Die infizierte Frau sei aus dem Iran über Frankfurt nach Hamburg gekommen, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die Betroffene befindet sich in häuslicher Isolation, ebenso ihre Kontaktpersonen. Eine Verbindung zu den beiden bisherigen Fällen in der Stadt gibt es nicht. Wegen des Coronavirus will der Hamburger Konzern Beiersdorf seine für heute geplante Bilanzpressekonferenz als Telefonkonferenz abhalten. Das Medienunternehmen Gruner + Jahr verlangt von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den nächsten vier Monaten keine Krankschreibungen. Die Kassenärztliche Vereinigung rät unterdessen, sich im Verdachtsfall zunächst beim Arztruf 116117 zu melden. Dann kann entschieden werden, ob ein Arzt nach Hause kommt oder ob der Patient eine Praxis aufsucht, die auf den Umgang mit Infizierten eingestellt ist.

Hamburg hat im vergangenen Jahr einen Haushaltsüberschuss von mehr als 443 Millionen Euro erwirtschaftet – obwohl die Steuereinnahmen weniger stark stiegen. Finanzsenator Andreas Dressel warnt aber vor zu hohen Erwartungen. Die finanzielle Lage biete keinen Spielraum für Wahlgeschenke, sagt der SPD-Politiker.

In Wilhelmsburg ist gestern nur vier Tage nach der Entschärfung eines Blindgängers auf einem Raffineriegelände eine weitere Weltkriegsbombe unschädlich gemacht worden. Auf dem Baufeld war gezielt nach Blindgängern gesucht worden, nachdem die Auswertung von Luftbildern entsprechende Hinweise ergeben hatten. Weitere Bomben seien dort nun aber nicht mehr zu vermuten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

In aller Kürze

Pakete können künftig in großen Schließfächern an Hamburger Bahnhöfen abgeholt werden – wie es genau laufen soll, wird seit gestern im Pilotprojekt "Hamburg Box" getestet • Die Hamburger Carl-Toepfer-Stiftung zeichnet die aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Susanne Bliemel für ihren Einsatz um die plattdeutsche Sprache mit dem Fritz-Reuter-Preis aus • Wegen des warmen Wetters wandern Frösche in der Heide jetzt schon zu ihren Laichplätzen • An der Kreuzung Doormannsweg/Fruchtallee in Eimsbüttel beginnen heute Umbauarbeiten

THEMA DES TAGES

"Viele sitzen vor mir und weinen"

Seit Jahrzehnten wird in Deutschland über die Verschleierung von Frauen diskutiert. Das Kopftuch steht immer wieder im Mittelpunkt des Streits. Viele melden sich zu Wort, Politikerinnen und Politiker, Soziologinnen und Soziologen, selbst ernannte und echte Experten. Häufig werden aber die vergessen, die tagtäglich mit den jungen Kopftuchträgerinnen zu tun haben. Eine hier anonym sprechende Lehrerin hat immer wieder Schülerinnen in ihrem Klassenraum, die ihren Kopf bedecken. Sie erzählt, warum das ihrer Erfahrung nach so ist und was das für Folgen hat.

Ich bin seit über 20 Jahren Lehrerin und arbeite seit Gründung der Stadtteilschulen an dieser Schulform. Viele meiner Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund. Ich habe auch lange mit Flüchtlingsklassen gearbeitet. Einen Nikab hat nie jemand bei mir getragen. Wohl aber habe ich Erfahrungen mit Schülerinnen, die teilweise jahrelang ohne Bedeckung ihrer Haare in den Unterricht kamen und dann auf einmal mit einem Kopftuch auftauchten. Unabhängig davon, aus welchem Kulturkreis die Schülerinnen stammen, ist die Entwicklung immer ähnlich: Zum ersten Mal tragen sie das Kopftuch nach irgendwelchen Ferien. Meist ist es zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Periode einsetzt. Viele in der Klasse sind verblüfft, wenn sie die Verhüllung sehen. Ich spreche das aber nicht im Unterricht vor allen an, damit würde ich das Mädchen nur bloßstellen. Wenn ich die betreffende Schülerin schon länger kenne, habe ich zu ihr in den allermeisten Fällen eine gute persönliche Beziehung. Ich frage sie dann, ob wir uns zu zweit unterhalten können. Im persönlichen Austausch vertrauen mir die Mädchen häufig ihre Gefühle an. Sie erzählen davon, dass sie das Kopftuch nicht freiwillig tragen, dass ihre Familien das wollen und sie unter Druck gesetzt werden. Viele sitzen vor mir und weinen. Ich sage den Mädchen nie, dass ich gegen das Kopftuch bin, um sie nicht in Konflikte zu bringen zwischen dem Elternhaus und der Schule. Aber ich sage ihnen: Ich finde es nicht schön, dass du dich bedeckst – und zwar deshalb, weil du es selbst nicht schön findest. Was ich in all den Jahren nie erlebt habe: dass ein Mädchen das Kopftuch von Anfang an mit Stolz trägt. Dass es sagt: Ja, ich will das aus freien Stücken.

Es ist nicht leicht für uns Lehrkräfte und vor allem für uns Lehrerinnen, den Schülerinnen zu helfen. Ich erinnere mich an ein Mädchen: In der Unterstufe trug sie die Haare offen, dann verhüllte sie sich im Laufe der Zeit immer mehr. Sie trug ein Kopftuch, aus Hosen wurden lange Röcke, aus T-Shirts langärmelige Blusen oder Rollkragenpullover. Damit einher gingen immer mehr Forderungen, die über die Eltern kamen. Sie sollte die Möglichkeit bekommen zu beten. Dazu brachte sie einen Gebetsteppich mit in die Schule, und sie hatte eine Kompass-App auf ihrem Smartphone installiert, damit sie immer wusste, in welche Richtung Mekka liegt. Ich redete mit den Eltern. Der Vater war freundlich, gab mir die Hand, willigte ein, dass die Tochter nicht zu den exakten Zeiten betete, wenn diese mitten in der Unterrichtszeit lagen. Aber beim Thema Kopftuch war nichts zu machen. Die Eltern versuchten immer wieder, mir anhand von Suren aus dem Koran zu begründen, dass Mädchen sich bedecken müssten.

Wie die Lehrerin mit den Mädchen umgeht, wie sie an Elternabenden Mütter und Väter erlebt und warum ihre Kolleginnen und Kollegen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT – und hier auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Dennis Williamson für DIE ZEIT

"Wir wollen auch die Kritiker so weit wie möglich mitnehmen."

Marcus Weinberg

Manchmal kann es sehr erhellend sein, alte Texte noch einmal zu lesen. Zum Beispiel den des ZEIT:Hamburg-Redakteurs Frank Drieschner über die CDU, erschienen im September 2019. Marcus Weinberg war da noch ein unverbrauchter Spitzenkandidat, der seine Partei liberal ausrichten und tendenziell in Richtung Grün öffnen wollte. Heute ist er der Wahlkampfverlierer, der sich von Vertretern der Jungen Union anhören muss, dass sie ihn nicht mal mehr bei möglichen Koalitionsverhandlungen mit der SPD dabei haben wollen. Die Kritiker so weit wie möglich mitnehmen – dieses Ziel hat Weinberg anscheinend selbst unter Parteifreunden nicht erreicht.

Lesen Sie hier den Artikel von Frank Drieschner, in dem er das Dilemma der CDU als konservativ ausgerichtete Partei in einer modernen Großstadt beschreibt. An der Grundspannung hat sich durch das Wahlergebnis nichts verändert, im Gegenteil: Sie ist dadurch nur noch sichtbarer geworden.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Schickes Flimmern: In ihrem Atelier in Harvestehude versorgte Elfi Lona Puschmann einst die Hamburger High Society mit Luxusroben. Kaffee-Zeit mit Dokumentarfilm: "Die Schneiderin von Brünn".

Kunstklinik, Saal, Martinistraße 44a, heute, 15–17 Uhr, Eintritt frei

Indie-Rock: Nach drei Jahren Pause steht die kanadische Band Wolf Parade mit neuer Musik auf der Bühne, etwa der Single "Against The Day".

Knust, Neuer Kamp 30, heute, 21 Uhr, VVK 23,05 Euro

Forscher werden: Was bedroht Haie und Korallen? Frühlingsferienaktion: "Meeresforscher im Einsatz".

Tropen-Aquarium Hagenbeck, Lokstedter Grenzstraße 2, von heute an täglich 11.30–13 Uhr, 5 Euro + Tierparkeintritt, Anmeldung unter 040/53 00 33 324

Lesung vormerken: Es geht um die Frage, wie man beim Älterwerden jung bleibt – wie bei Ildikó von Kürthy üblich mit Herz und Humor. "Es wird Zeit", Show zum Buch.

Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, Mo, 16.3., 20 Uhr, 20 Euro

MEINE STADT

Eine Absperrung an der Holstenstraße mit Graffiti © Tobias Dorn

HAMBURGER SCHNACK

Montag bei Penny in der Schlange vor der Kasse. Eine Kundin schaut in den randvoll bepackten Wagen der Wartenden hinter sich: "Oh, Hamsterkauf?"

Die trockene Antwort: "Nein, drei Kinder daheim!"

Gehört von Marietta Fröhlich

