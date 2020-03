Kilian Trotier © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

mich macht es glücklich, jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können – selbst wenn es regnet wie gestern, und wie an gefühlt 95 Prozent der Tage dieses Jahres. Für meinen Weg brauche ich 20 bis 25 Minuten. 20 mit Rückenwind, dann erwische ich die Grünphasen optimal, 25 bei Gegenwind und inklusive Ausziehen der Regenjacke und der Regenhose (was keine ganz einfache Angelegenheit ist, weil ich mich trotz langem Reißverschluss an den Seiten der Hose regelmäßig mit meinen nassen Schuhen im Innenfutter verheddere und all meine Balancierkünste aufwenden muss, um nicht umzukippen). Ich kann also beruhigt eine halbe Stunde vor dem ersten Termin des Tages aus dem Haus gehen und weiß sicher, dass ich pünktlich im Büro bin.

Anders geht es einer Kollegin von mir. Sie lebt in Reinbek, was das Radfahren in die Innenstadt naturgemäß erschwert, wenn man in seiner Freizeit nicht regelmäßig für die lange Distanz der Cyclassics trainiert. Da sie das nicht tut, fährt sie mit der S-Bahn – eigentlich. Denn seit geraumer Zeit erhalte ich morgens SMS von ihr, die so lauten: "Bahn verspätet sich, hohes Fahrgastaufkommen". Oder: "Schwierigkeiten mit der S-Bahn (wie nahezu täglich momentan)". Sie steigt dann meist entnervt aufs Auto um und fährt in die Stadt. So war es auch vergangenen Montag, als sogar ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wurde. Anfangs war sie frohen Mutes, weil sie dachte: Die Ferien haben begonnen, dann sind die Straßen leerer, weil viele Hamburgerinnen und Hamburger (mit etwas schlechterem Klimagewissen) gerade die Pisten der Alpen hinunterkacheln. Aber dann erhielt ich ihre SMS: "Die Stadt ist offenbar voller Ferienbaustellen, Staus ohne Ende. Bin irgendwann da." Seitdem frage ich mich, ob wir aus Gerechtigkeitsgründen darüber nachdenken sollten, unsere Konferenzen ab und an nach Reinbek zu verlegen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und gutes Durchkommen!

Ihr Kilian Trotier

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Christian Charisius/​dpa

Wie Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) gestern mitteilte, gibt es einen vierten Coronavirus-Infizierten in der Stadt. Der Mann ist Mitarbeiter eines Labors im Universitätsklinikum Eppendorf und gehört zu den entfernten Kontaktpersonen des Kinderarztes, der als Erster in Hamburg positiv getestet worden war. Nach eigenen Angaben gehe es dem Labormitarbeiter gut, er befinde sich in häuslicher Isolation. Die Gesundheitssenatorin rief die Hamburgerinnen und Hamburger zur Besonnenheit auf. Seit dem Herbst seien in der Stadt rund 2500 Menschen an Grippe erkrankt, aber nur vier am Coronavirus. Zudem hätten die vier Fälle einen sehr milden Verlauf gezeigt. Das UKE vermeldet derweil, dass in den vergangenen Tagen mehrfach Desinfektionsmittel und Schutzmasken gestohlen worden seien. Engpässe gebe es derzeit aber nicht.

Der Hamburger Flughafen hat in der letzten Februarwoche 14 Prozent weniger Passagiere im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gezählt. Airport-Chef Michael Eggenschwiler rechnet wegen der Coronavirus-Epidemie mit weiteren Einschnitten, weswegen im März und April vorerst keine Neueinstellungen vorgenommen werden sollen. Fluggesellschaften wie EasyJet und Lufthansa wollen Flüge streichen, beispielsweise auf den Strecken nach Frankfurt und München.

Der Koch Kevin Fehling bleibt mit "The Table" in der HafenCity das Spitzenrestaurant Hamburgs. Es ist eines von nur zehn Restaurants in ganz Deutschland, die vom Guide Michelin mit drei Sternen ausgezeichnet wurden. Zwei Sterne gibt es für das "Haerlin", das "Jacob’s Restaurant", das "Süllberg – Seven Seas" und das "Bianc". Einen Stern erhielten die Lokale "100/200", "Landhaus Scherrer", "Petit Amour", "Piment", "Se7en Oceans" und zum ersten Mal "Le Canard nouveau". Das "Jellyfish", das "Lakeside" und das "Trüffelschwein" haben ihre Sterne verloren.

In aller Kürze

Hamburg wird nicht der neue Austragungsort der Automesse IAA, die geht nach München – Wirtschaftssenator Michael Westhagemann will nun alles auf den Weltkongress für Intelligente Transportsysteme setzen, der im Oktober 2021 in Hamburg stattfindet • Für stationäre Behandlungen in den Hamburger Krankenhäusern stellen die gesetzlichen Krankenkassen in diesem Jahr insgesamt 2,3 Milliarden Euro zur Verfügung, das sind 100 Millionen Euro mehr als 2019 •Beim Nivea-Konzern Beiersdorf hat das Geschäft mit Kosmetikprodukten im Januar und Februar deutlich unter Plan gelegen, was vor allem in China am Ausbruch des Coronavirus liegt • Schleswig-Holsteins Schäfer haben Angst vor einem neuen Wolf, nachdem mitten in der Lammzeit in den vergangenen Tagen an der Westküste mehrfach Schafe gerissen worden sind

THEMA DES TAGES

"Gottesdienst hat viel mit Disco zu tun"

Sieghard Wilm empfängt in seinem Pfarrhaus neben der St.-Pauli-Kirche. Aus dem Fenster schaut man auf den Hafen. Wilm ist kein gewöhnlicher Pastor, er scheut sich nicht vor politischen Interventionen. 2013 nahm der heute 54-Jährige Flüchtlinge der Lampedusa-Gruppe auf und trat damit eine landesweite Debatte los. Beim G20-Gipfel 2017 campten auf seinem Kirchengelände Aktivisten. Jetzt veröffentlicht er ein Buch, "St. Pauli, meine Freiheit". In dem erzählt er von seinem Viertel, das er auch wegen der Exzesse liebt, und seinem Leben als schwuler Pastor.

DIE ZEIT: Herr Wilm, Sie sind Hamburgs wohl berühmtester Pastor, ein evangelischer Geistlicher mitten im Partyviertel St. Pauli. Haben Sie die "Magie der Nacht", wie Sie es in Ihrem Buch nennen, denn selbst schon kennengelernt?

Sieghard Wilm: Natürlich! Ich habe zwar eine kritische Haltung gegenüber dem Geschehen auf dem Kiez, Rausch und Absturz liegen nah beieinander. Aber man versteht den Reiz nicht, wenn man die tollen Seiten nicht zumindest mal ein bisschen geschmeckt hat. Und vor allem kann man sich dann keine Kritik erlauben.

ZEIT: Welche tollen Seiten haben Sie erlebt?

Wilm: Ich liebe dieses Durch-die-Nacht-Schwimmen wie durch ein riesiges Meer. Klar, unter Einfluss von Alkohol. Harte Drogen habe ich nie genommen. Aber man muss im Golden Pudel ja nur Luft schnappen, dann ist man schon bekifft. Als wir jünger waren, sind mein Partner und ich natürlich auch schwul tanzen gegangen oder haben bis zum nächsten Morgen in den Kneipen durchgemacht.

ZEIT: Für viele ist Tanzen eine Art transzendentale, religiöse Erfahrung.

Wilm: Das kann ich gut nachvollziehen. Gottesdienst hat viel mit Disco zu tun. Ich habe mal auf Kuba ethnologisch geforscht, da geht der Gottesdienst drei Stunden, es wird getanzt, Rum getrunken, geraucht. Und irgendwann sind die Menschen in Trance.

ZEIT: Kann man sich als 54-Jähriger im Pudel noch in Trance tanzen, ohne schräg von der Jugend angeschaut zu werden?

Wilm: Aber bitte! Kennen Sie den DJ dort, Ralf Köster? Der ist doch älter als ich. Solange der DJ älter ist, gehe ich da rein. Sonst gibt es aber auch Alternativen, das Hafenklang, früher das Golem. Klar ist, dass ich mit meinen Energien heute natürlich mehr haushalten muss und ruhiger geworden bin.

ZEIT: Werden Sie oft erkannt – der tanzende Pastor?

Wilm: Ich lege es nicht darauf an. Ich rede gern mit Leuten über Gott und die Welt, aber manchmal möchte ich auch meine Ruhe. Man ist als Pastor ja für alles aus Hunderten Jahren Kirchengeschichte Projektionsfläche: Hexenverbrennung, Kreuzzüge, Missbrauch. Ich war bei den Hexenprozessen nicht dabei, sorry, da bin ich der falsche Ansprechpartner! Ich bin ja nicht nur eine Rolle, sondern auch ein Mensch.

ZEIT: In Ihrem Buch stellen Sie sich nun als Mensch vor, Sie erzählen Ihr Leben.

Wilm: Ich war überrascht, wie viel man verdrängt hat. Zum Beispiel den Einfluss meines Vaters. Der ist 1993 gestorben, beim Joggen kollabiert, meine Mutter und ich haben ihn auf dem Boden liegend vorgefunden. Erst beim Schreiben habe ich kapiert, wie sehr ich das Erbe meines Vaters fortgesetzt habe.

Warum Sieghard Wilm Pastor wurde, was er als Schwuler in seiner Kirche erlebt und wie er heute über G20 denkt, lesen Sie im ausführlichen Gespräch auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Florian Zinnecker

"Die Schilleroper überliefert die Geschichte des Zirkusbaus in einmaliger Art und Weise, zudem die Geschichte des konstruktiven Stahlbaus."

Enno Isermann

Diesen Satz sagte Enno Isermann, Sprecher der Kulturbehörde, gegenüber ZEIT:Hamburg-Autor Christoph Twickel im Dezember 2019. Damals drohte der Schilleroper auf St. Pauli schon der Verfall, und die Kulturbehörde hatte eine "Anordnung von Sicherungsmaßnahmen" an die Besitzerin Mareike Janssen geschickt. Jetzt hat Janssen auch die letzte Frist verstreichen lassen. Das Denkmalschutzamt will die Maßnahmen zur Sicherung des Gebäudes nun veranlassen. Die Eigentümerin hat dagegen bereits Klage eingereicht und ein Konzept zur Sanierung des Gebäudes angekündigt. Das Ringen um den Rundbau aus dem Jahr 1889 geht damit in eine neue Runde.

Lesen Sie im Text von Christoph Twickel nach, wie der Denkmalschutz versucht, die Schilleroper vor dem Verfall zu retten, und warum es für die Behörde um mehr geht als ein einziges Gebäude.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Klassikkonzert: Das Streichquartett "Die Goldene Tafel" spielt Werke von Dvořák, Brahms, Mendelssohn und Tschaikowsky.

Lichtwarksaal, Neanderstraße 22, heute, 18–20 Uhr

Comics vormerken: Wie könnte die Welt in 100 Jahren aussehen? Gibt es fliegende Roboter oder Häuser aus Gummi? Ferienprogramm für Kinder ab fünf Jahren: Charlots Comicwerkstatt, Markk, Rothenbaumchaussee 64, Sa, 14.3., 13–16.30 Uhr, 2 Euro, ohne Anmeldung

Podcast vormerken: Es gibt viele Dinge, über die man herrlich streiten kann. Live-Podcast mit Comedian Oliver Polak und Moderator Micky Beisenherz: "Juwelen im Morast der Langeweile".

St. Pauli-Theater, Spielbudenplatz 29–30, So, 8.3., 20 Uhr, VVK 26 Euro

Theater vormerken: "Alle Toten fliegen hoch – Amerika" ist die dritte Adaption eines Joachim-Meyerhoff-Romans, die das Altonaer Theater auf die Bühne bringt.

Altonaer Theater, Museumstraße 17, Premiere So, 15.3., 19 Uhr, ab 20 Euro

MEINE STADT

Die Alster stürmisch wie die Nordsee © Peter Albrecht

HAMBURGER SCHNACK

17er-Bus, hinterm Rathaus, morgens um 8.45 Uhr. Eine Frau in Businesskleidung telefoniert auf Englisch, es geht um Bitcoins und Meetings. Dann spricht sie über eine Einladung an eine Vortragende: "She is great, she can speak, she is a female, she is a vegetarian, she is exactly what you are looking for."

Gehört von Ruth Betz

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

"Gottesdienst hat viel mit Disco zu tun" (Z+) – Sieghard Wilm ist schwul – und Pastor auf St. Pauli. Hier erzählt er von seinem jetzt erscheinenden Buch, durchtanzten Nächten auf dem Kiez und Kämpfen in der Kirche.

Verfall verboten – Der Denkmalschutz konnte einige Gebäude in Hamburg nicht vor dem Abriss retten. Bei der Schilleroper auf St. Pauli soll das anders laufen – auf Kosten der Eigentümerin.