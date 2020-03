Kilian Trotier © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich möchte Ihnen heute die neue Ausgabe der ZEIT ans Herz legen. Natürlich, können Sie jetzt sagen, was soll ein Mitarbeiter der Zeitung auch anderes tun? Da haben Sie recht. Aber dieses Mal will ich Ihnen als Hamburgerinnen und Hamburgern einen Text ganz besonders empfehlen. Für das aktuelle Dossier haben acht Kolleginnen und Kollegen recherchiert, was das Coronavirus mit uns Menschen macht. Nicht im medizinischen Sinne – wie es Körper befällt; sondern im übertragenen Sinne – wie wir als Gemeinschaft mit der Gefahr umgehen. Und einige der eindrücklichsten Passagen sind Beobachtungen aus unserer Stadt. Das Reporterteam berichtet von der Kinderklinik des UKE. Es erzählt davon, wie die Gesundheitsämter der sieben Bezirke sich versuchen zu koordinieren und wie ein Aldi-Verkäufer an der Holstenstraße fassungslos ist nach einem Tag der Hamsterkäufe.

Weiter unten in diesem Newsletter, in der Kategorie "Der Satz", greife ich das Thema und den Text noch einmal auf. Der Artikel ist mir deshalb so wichtig, weil er ausführlich und detailgenau schildert, worum es gerade geht: Wir müssen damit klarkommen, dass ein neuartiges Virus sich ausbreitet und uns verunsichert. Und wir müssen es zugleich schaffen, nicht durchzudrehen – auch nicht, wenn, wie gestern geschehen, der fünfte Infizierte in der Stadt gemeldet wird. "Leben mit Corona" lautet die Titelzeile der ZEIT. Genau das gilt es einzuüben. Und es wäre doch gelacht, wenn wir das als problemgestählte Großstadtbürger nicht am besten hinbekämen, oder?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Kilian Trotier

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Regina Wank/​dpa

Innensenator Andy Grote (SPD) hat die Bereitschaft der Stadt bekräftigt, minderjährige Flüchtlinge und ihre Familien aus griechischen Lagern aufzunehmen. Das habe er am Mittwoch gegenüber Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch einmal ausdrücklich bekräftigt, schrieb er auf Twitter. "EU und Bundesregierung sind in der Verantwortung, hierfür jetzt die Voraussetzungen zu schaffen."

Ein 57 Jahre alter Polizist, der Ende Februar bei der Festnahme eines Mannes in Lurup lebensgefährlich verletzt worden war, ist gestern gestorben. Er hatte versucht, einen 29-Jährigen festzunehmen, dieser fuhr plötzlich mit seinem Wagen los, prallte frontal gegen das zivile Polizeiauto und schob es elf Meter weiter. "Wir haben am Morgen Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragt", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gestern.

Leiterinnen und Leiter von Hamburger Kitas sind im Vergleich zu denen in anderen Bundesländern am zufriedensten mit der Politik ihrer Landesregierung. Das ergab eine repräsentative Studie der Gewerkschaft Bildung und Erziehung. Während die Befragten in Hessen, NRW und Bayern fast ausnahmslos unzufrieden sind, hat Hamburg mit einer Zustimmung zur Politik von 45 Prozent die beste Rate.

In aller Kürze

Mitarbeiter der Universität Hamburg dürfen keine Dienstreisen in Risikogebiete des Coronavirus machen und auch nicht im Transit durch die Gebiete reisen, verkündete Präsident Dieter Lenzen • Freimut Duve, der Hamburg 18 Jahre lang als SPD-Abgeordneter im Bundestag vertrat, ist am Dienstag im Alter von 83 Jahren gestorben • Der Chef der mitgliederstarken Supporters-Gruppe Timo Horn hat die HSV-Fans zur ungebrochenen Unterstützung der zurzeit sehr schlecht spielenden Mannschaft aufgerufen • Heute werden Landwirte auf Traktoren zwischen sieben und elf Uhr in der Innenstadt für eine sichere Lebensmittelproduktion und gegen schärfere Düngevorschriften demonstrieren

THEMA DES TAGES

© Jewgeni Roppel für DIE ZEIT

Liegt die Lösung in der Tiefe?

Hamburg ist eine wachsende Stadt. Je mehr Menschen zuziehen, desto mehr Wohnungen werden benötigt und desto drängender stellt sich die Frage: Wie kommen all die Menschen von einem Ort zum anderen? Die Bundesregierung hat nun einen spektakulären Vorschlag gemacht, der viel kosten würde, viel Planung erfordert und schon jetzt viele Diskussionen hervorruft. ZEIT:Hamburg-Autor Christoph Twickel erklärt, worum es geht, und ordnet die Idee ein.

Wenn Regierungen Großes vorhaben, zeichnen Politiker gerne schwungvoll Linien in Landkarten. Früher waren das üblicherweise Autobahnen und Pipelines, heute sind es eher Bahntrassen – schließlich muss die Verkehrswende geschafft werden.

So war es auch am 14. Dezember 2019: Anlässlich der Eröffnung der neuen S-Bahn-Station Elbbrücken verkündete Enak Ferlemann, parlamentarischer Staatssekretär und Beauftragter für den Schienenverkehr im Bundesverkehrsministerium, Hamburg brauche einen neuen Tunnel für die S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und Altona. In Luftlinie sind das vier Kilometer, auf der geplanten Strecke wohl eher fünf bis sechs, unter der Innenstadt hindurch, im nassen Hamburger Boden. Was der Staatssekretär da ankündigte, ist ein Planungs- und Bauvorhaben für Jahrzehnte, vom Bundesverkehrsministerium derzeit auf 650 Millionen Euro taxiert. Ferlemann sagte, Hamburg brauche einen "Befreiungsschlag" für die Engpässe am Hauptbahnhof – ein neuer Tunnel werde "die dringend benötigte Kapazität zum Ausbau des Fern- und Regionalverkehrs" schaffen. Denn der bisherige Hauptbahnhof mitten in der Stadt, eingezwängt von alten Kriegsbunkern, lässt sich kaum mehr vergrößern. Nur noch, wenn man in die Tiefe geht.

Der Applaus ist ihm sicher. Die Deutsche Bahn teilt mit, sie unterstütze den zusätzlichen Tunnel "ausdrücklich". Auch in Hamburgs Verkehrsbehörde freut man sich über den angeblich unabgesprochenen Vorstoß. "Deutschlands Bahnproblem sind die Knoten, die zum Teil ja schon im 19. Jahrhundert gebaut worden sind", sagt der Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof (SPD), "wir müssen diese Knoten weiten."

Der Zugverkehr soll sich in den kommenden Jahren verdoppeln, auch dem Klima zuliebe. In Hamburg plant die SPD den "Hamburg-Takt" – alle fünf Minuten ein öffentliches Verkehrsmittel. Die Bahn will den "Deutschland-Takt" – alle halbe Stunde ein Zug. Ob das gelingt, hängt zu großen Teilen davon ab, ob die Züge gut durch Hamburg kommen, denn die Hansestadt ist einer dieser notorisch überlasteten Knotenpunkte im deutschen Bahnnetz. Die Pläne für den Tunnel, den inzwischen alle den "Ferlemann-Tunnel" nennen, werden unter Experten schon seit anderthalb Jahren erörtert. Vor Greta Thunberg und der jüngsten Klimadebatte hätten solche Ideen nur Fachleute interessiert, sagt Rieckhof. Nun aber habe man "Rückenwind in Orkanstärke" für Projekte dieser Art.

Doch was ist konkret geplant? Schon bei dieser Frage gehen die Meinungen auseinander.

Welche unterschiedlichen Verläufe des Tunnels möglich sind und ob er am besten für den S-Bahn- oder den Bahnverkehr genutzt werden sollte, führt Christoph Twickel auf ZEIT ONLINE aus.

DER SATZ

"Wir haben keine Angst vor dem Virus. Wir haben Angst vor der Reaktion der Bevölkerung."

Ein Kinderarzt

Vergangenen Donnerstag trafen sich rund 70 Kinderärzte im UKE. Es war kein außergewöhnlicher Termin für sie, sie tun das einmal im Monat, zum fachlichen Austausch. An diesem Donnerstag allerdings war alles anders. Kurz bevor ein Professor aus Dresden seinen Vortrag beginnen wollte, rief jemand durch den Saal: "Das Virus ist in Hamburg!" So haben es Teilnehmer später Reportern des ZEIT-Dossiers erzählt.

Lesen Sie hier, wie der Abend am UKE weiterging, mit welchen obskuren Schutzkleidungen Menschen nun einkaufen gehen und wie ein Infizierter seine Lage schildert.



WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Mozart zwischen Büchern: Der "Musik Klub" diskutiert über das Thema "Classy Klassik: Mozart & Co. haben es immer noch drauf". Jeder darf seine Lieblingslieder mitbringen.

Zentralbibliothek, ab 16 Jahre, Hühnerposten 1, heute, 17–18.30 Uhr, Eintritt frei

Königlicher Punk: Sie starteten in Londoner Pubs, jetzt gehen die Poprockpunker von "King Nun" erstmals auf Headline-Tour.

Molotow, Nobistor 14, heute, 19 Uhr, VVK 14 Euro

Soulpop vormerken: Grace Carters erste Single "Silence" wurde innerhalb weniger Wochen eine Million Mal auf Spotify gehört. Jetzt tourt die 22-Jährige mit ihrem Debüt-Album: "Why Her Not Me".

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69, Sa, 7.3., 19.30 Uhr, VVK 29,45 Euro

Jobs vormerken: Am "Boys’ Day" erkunden Jungs zwischen 11 und 15 Jahren die Welt der Arbeit; freie Plätze von Organisationen, Firmen und Einrichtungen wie dem Institut für Tropenmedizin, einem Steuerbüro oder Kitas gibt es online.

Verschiedene Orte, Do, 26.3., mehr Informationen online

MEINE STADT

Bunte Träume im Winter auf der Ottenser Hauptstraße © Margret Silvester

HAMBURGER SCHNACK

Sonntagmorgen, kurz nach acht Uhr in einem Fernzug in Richtung Süden:

An einem Tisch sitzt ab Altona eine Familie mit zwei kleinen Kindern.

Kurz hinter der Haltestelle Dammtor sagt das vier oder fünf Jahre alte Mädchen: "Jetzt wird mir langsam langweilig!"

Gehört von Andreas Gehring

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

Liegt die Lösung in der Tiefe? (Z+) – Ein neuer Tunnel vom Hauptbahnhof bis nach Altona soll den Verkehrsinfarkt verhindern. Die Pläne sind groß, die Uneinigkeiten auch.

Angst ist auch ein Virus (Z+) – Kann eine Gesellschaft unterscheiden zwischen sinnvoller Vorsicht und sinnloser Panik? Unterwegs in einem Land, das lernen muss, mit einer neuen Bedrohung umzugehen