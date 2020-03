Kilian Trotier © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

großen Dank für die vielen differenzierten und erhellenden Zuschriften zum Thema Kopftuch! Ich habe sie alle gelesen, schaffe es leider nicht, jeder und jedem persönlich zu antworten, möchte aber an dieser Stelle einige Schlaglichter auf die geschilderten Erlebnisse werfen.

Die Meinungen gehen, wie zu erwarten war, weit auseinander. Es gibt einen beträchtlichen Anteil an Zustimmung für die Position der Lehrerin, die mir gegenüber begründet hatte, warum das Kopftuch ihrer Meinung nach an Schulen nichts zu suchen hat. Eine Lehrerin von einer Wochenendschule schreibt, dass die Mädchen, die ab der sechsten Klasse ein Kopftuch tragen, häufig diejenigen seien, die irgendwann gar nicht mehr zur Schule kämen. Eine andere Lehrerin erzählt, dass auch vor ihr junge Frauen geweint und sie fast anklagend gefragt hätten: "Warum helfen Sie nicht? Wir wollen das Kopftuch nicht tragen, aber unsere Eltern verlangen es." Vom starken Druck der Familien, vor allem auch von Brüdern, berichten einige Lehrerinnen und Lehrer.

Es gibt aber auch ganz andere Erfahrungen. Den stärksten Gegensatz bilden zwei Schülerinnen an einer Stadtteilschule, die gegenüber ihrer Lehrerin äußerten, dass sie eigentlich schon seit Längerem gern ein Kopftuch tragen würden, sich aber nicht trauten, weil das zu große Anfeindungen mit sich bringen würde. Eine andere Lehrerin, dieses Mal aus Wilhelmsburg, fasst ihre Erfahrungen so zusammen: "Ich habe bei der großen Mehrheit wirklich nicht das Gefühl, dass sie es als Zwang sehen oder als Einschränkung, es ist eher die Gesellschaft, die sie dann einschränkt." Eine ihrer Schülerinnen wollte Polizistin werden. Mit Kopftuch dürfe sie das nicht, habe man ihr gesagt. Sie habe sich deswegen diskriminiert gefühlt, schreibt die Lehrerin. Und eine Frau, die seit der Grundschule ein Kopftuch trägt, schildert in ihrer Mail Folgendes: Eine ältere Lehrerin habe ihr erzählt, dass sie bei der ersten Begegnung mit ihr gedacht habe, "Oh Gott, so eine!" Später habe sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer darüber gesprochen, wie unsichtbar das Kopftuch an ihrer Schülerin für sie geworden sei.

Was mir all die Antworten wieder vor Augen geführt haben: Es gibt bei diesem Thema keine allgemeingültige Wahrheit, keine klare und eindeutige Botschaft, es gibt nur ganz viele einzelne Situationen und Konstellationen, die jeder subjektiv deutet. Die einzige Klarheit, die ich Ihnen versprechen kann: Sie werden an dieser Stelle und auf ZEIT ONLINE noch ausführlicher von den verschiedenartigen Erfahrungen mit dem Kopftuch lesen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein schönes Wochenende!

Ihr Kilian Trotier

WAS HEUTE WICHTIG IST

Drei weitere Infizierte mit dem Coronavirus meldete die Gesundheitsbehörde gestern. Weil eines ihrer Teammitglieder unter den positiv Getesteten ist, schließt das Kinderwunschzentrum Fleetinsel die Praxisklinik voraussichtlich bis zum 20. März. Die Schulbehörde sieht derzeit keine Grundlage für eine Schließung von Schulen, an der Universität dürfen ab Montag keine Veranstaltungen außerhalb des Lehrplans mit mehr als 100 Teilnehmern stattfinden, und er HSV hat seinen Spielern verboten, Selfies mit Fans zu machen und Autogramme zu schreiben.

Linke, Grüne und FDP im Bundestag wollen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) erneut zur Hamburger Cum-Ex-Affäre befragen. Dafür beantragten die Fraktionen am Donnerstag eine Sondersitzung des Bundestags-Finanzausschusses zum nächstmöglichen Termin. Scholz habe offene Fragen in der regulären Sitzung am Mittwoch "überwiegend nicht beantwortet", schrieben sie zur Begründung des Antrags. Damit auch Antworten gegeben werden könnten, die unter das Steuergeheimnis fallen, solle die Sitzung unter besonderer Geheimhaltung ablaufen.

Die neu in die Bürgerschaft gewählte AfD-Politikerin Monika Winkler wird ihr Mandat nicht annehmen. Sie hatte kurz vor dem Wahltermin die Diagnose erhalten, dass sie schwer erkrankt ist. Es sei nicht absehbar, ob und wann sie in die Politik zurückkehren werde, schreibt Winkler auf ihrer Facebook-Seite, "einmal abgesehen davon, dass sich durch solch einen Schicksalsschlag vieles im Leben grundsätzlich verändert". Für sie rückt der Biologe Thomas Reich nach.

In aller Kürze

Ein US-Gericht hat die Abschiebung eines Deutschen angeordnet, weil dieser 1945 freiwillig Wachmann in einem Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme war, wo Gefangene "bis zur Erschöpfung und zum Tod" hätten arbeiten müssen • Ein Mann flüchtete in seinem Auto mit 170 km/h vor der Polizei, krachte dann in ein einen parkenden Pkw und entkam den Beamten zu Fuß • Mehr als 1000 Landwirte demonstrierten gestern in der Hamburger Innenstadt auf Treckern für mehr Unterstützung durch Politik und Gesellschaft • Die Zahl der Badetoten in Hamburg ist laut DLRG leicht rückläufig – 16 waren es 2018, 14 im vergangenen Jahr • Auf der A 1 in Richtung Bremen ist von heute Abend an bis Montagmorgen zwischen Stillhorn und dem Maschener Kreuz nur eine Fahrbahn frei • Der HSV trifft am Samstag im Volksparkstadion auf Jahn Regensburg, der FC St. Pauli spielt am Sonntag in Sandhausen

THEMA DES TAGES

"Derzeit läuft einiges schief"

Jan Ninnemann arbeitet als Logistik-Professor an der Hamburg School of Business Administration. Er ist einer der besten Kenner des Hamburger Hafens und erklärt im Interview mit unserer Autorin Kristina Läsker, warum die Zeiten der Rekorde vorbei sind und Innovationen dringend benötigt werden.

DIE ZEIT: Herr Ninnemann, die Hamburger haben gerade die neue Bürgerschaft gewählt, im Wahlkampf wurde auch über die richtige Hafenpolitik gestritten. Welches Projekt sollte der neue Wirtschaftssenator oder die neue Wirtschaftssenatorin als Erstes angehen?

Jan Ninnemann: Er oder sie sollte dafür sorgen, dass die Hafenentwicklung in Steinwerder Süd vorangetrieben wird. Dort ist die einzige frei verfügbare Fläche im Hafen, die wir neu gestalten können. Was wir dort ansiedeln, wird mit darüber entscheiden, wie zukunftsfähig der Hafen ist.

ZEIT: Steinwerder liegt gegenüber der Elbphilharmonie auf der anderen Elbseite. Wie sollte das Areal genutzt werden?

Ninnemann: Im Hafen werden zwei Drittel des Umschlags mit Containern gemacht. Um unabhängiger zu werden, muss mehr Geld mit anderen Geschäften verdient werden. Man könnte auf Steinwerder Süd einen Terminal für Kurzstrecken-Seetransporte bauen und Waren umschlagen für den europäischen Markt. Das würde auch die Straßen entlasten. Man könnte neue Werke ansiedeln, wie etwa eine Wasserstoff-Produktion – Solarpanels oder ein Windrad könnten den Strom dafür liefern. Lkw könnten den hier produzierten Wasserstoff dann gleich im Hafen tanken. Der Hafen braucht solche vernetzten Projekte.

ZEIT: Die Grünen wollen das Wachstum des Hafens geografisch enger begrenzen und den Stadtteil Moorburg südlich der Elbe künftig nicht mehr als Hafenerweiterungsgebiet ausweisen. Weil der Hafen ja kaum noch wächst.

Ninnemann: Das wäre für mich momentan das falsche Signal. Diese Erweiterungsfläche sollte bestehen bleiben als Reserve. Ich halte es aber für wichtiger, bestehende Flächen besser zu nutzen. Ein Beispiel: Am Unikai stehen Autos für Transporte nach Afrika auf einem Großparkplatz. Dort könnten wir ein Parkhaus bauen – so gehen die Häfen in Asien damit um.

ZEIT: Warum ist es so wichtig, unabhängiger vom Containerumschlag zu werden?

Ninnemann: Die Menge der im Hamburger Hafen umgeschlagenen Container stagniert, und das könnte, wenn es schlecht läuft, so bleiben. Die Weltwirtschaft schwächelt. Die Handelskonflikte belasten die deutsche Industrie, es wurde Ende 2019 bereits weniger exportiert.

Lesen Sie hier auf ZEIT ONLINE weiter, wie sehr es den Hafen schmerzt, zwei Liniendienste von Containerschiffen verloren zu haben, und was bei allen Problemen für den Standort Hamburg spricht.



DER SATZ

© Axel Heimken/​dpa

"Thor schlabbert ein Tablett Fischpüree mit laktosefreiem Spezialmilchbrei weg, anschließend werden ihm die Essensreste aus dem Bart gespritzt. Das mag er nicht. Deswegen gibt’s zur Belohnung zwei, drei Fische."

Oliver Hollenstein

Im Frühjahr 2015 verbrachte ZEIT:Hamburg-Redakteur Hollenstein einen Nachmittag mit einem Walross namens Thor. Es war zu dem Zeitpunkt knapp ein Jahr alt und eine Sensation in der deutschen Tierpark-Welt: Als erstes seiner Art wurde es hierzulande in einem Zoo geboren. Jetzt, fast fünf Jahre später, ist die Zeit des Abschieds gekommen. Thor wird nach Belgien umziehen, in den Zoo Pairi Daiza, südwestlich von Brüssel gelegen. Hagenbeck will das gebührend feiern. Von heute an bis zum 15. März kann jeder Besucher ein Foto vor einer lebensgroßen Fotowand mit dem Konterfei von Thor machen und bei einem Gewinnspiel des Tierparks teilnehmen.

Wie Thor zu seinem Namen kam, womit er seine Tage verbringt und warum ihn so viele staunend und begeistert anstarren, können Sie hier noch einmal nachlesen.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Beste Freunde: Pino Eichhörnchen entdeckt im Baum eine verletzte Schwalbe. Bilderbuchkino für Kinder ab vier Jahren: "Flieg, Lela, flieg!".

Bücherhalle Hohenhorst, Berliner Platz 1, heute, 15.30–16 Uhr, Eintritt frei

Norddeutsches Quartett: Der Titel des aktuellen Albums ist eine Liebeserklärung an das Leben als Punk: Bitumen spielen "Kaputt".

Astra Stube, Max-Brauer-Allee 200, heute, 20 Uhr, AK 10 Euro

Konzertreihe zum Vormerken: Hamburgs Deerns machen zum Weltfrauentag richtig Lärm. Fünfte Auflage von "Ladies – Artists – Friends", unter anderem mit Sarajane und Miu.

Knust, Neuer Kamp 30, So, 20 Uhr, ab 16,75 Euro

Theater zum Vormerken: Welche Rolle spielen heutzutage Geld, Klasse, soziale Klischees? "Café Populaire" von Nora Abdel-Maksoud, die für das Schauspielhaus extra eine eigene Fassung des Stücks geschrieben hat.

Schauspielhaus, Kirchenallee 39, 13. und 14.3. ausverkauft, weitere Vorstellung am 30.3., 25 Euro

KAFFEEPAUSE

Die Zeitungsstöcke an der Wand lassen das Café Gnosa wie aus einem anderen Jahrhundert wirken – auf sehr gute Art. Die roten Bänke, die gemütlichen Sessel und die Lampenschirme tun ein Übriges. Sprachen aus aller Welt dringen ans Ohr und willkommen ist hier jeder: von dem Pärchen in weißen Hemden bis hin zur gepiercten Frau mit grünen Haaren. Und wäre die Atmosphäre nicht schon Grund genug, dem Café Gnosa in der Langen Reihe einen Besuch abzustatten – der Kuchen und die Torten sind es allemal. Das Café mit hauseigener Konditorei besteht hier schon seit rund 120 Jahren, seinen Namen hat es von Elli und Gerhard Gnosa, die es im Jahre 1939 übernahmen. Ungewöhnlich der Schoko-Pie, fein buttrig die Bündner Nusstorte und köstlich-fluffig die Lübecker Nusstorte (pro Stück 3,60 Euro).

St. Georg, Café Gnosa, Lange Reihe 93, ab 10 Uhr geöffnet

Elisabeth Knoblauch

MEINE STADT

Farbenfrohe Große Bleichen © Annike Ponta

HAMBURGER SCHNACK

Hamburger Fischmarkt. Der Pflanzen-Holländer preist lautstark seine Ware an. Eine ältere Dame zeigt auf eine exotische Pflanze und fragt: "Gibt es dazu auch eine Gebrauchsanleitung?" Der Händler geht nach hinten, kommt mit einem Blatt zurück und meint augenzwinkernd: "Hier, Oma, gehst heute Abend mal nicht in die Disco, sondern liest dir das durch!"

Gehört von Barbara Gehrung

