vergangene Woche gastierten die Wiener Philharmoniker in der Elbphilharmonie. Sie spielten, verteilt über vier Abende, alle neun Sinfonien Ludwig van Beethovens, und da Sie nachweislich immer noch nicht aufgehört haben, diesen Text zu lesen, interessieren Sie sich offenkundig für Musik, wie schön.

Die neun Sinfonien der Reihe nach ganz durchzuhören ist ungefähr vergleichbar damit, im Urlaub ein sehr dickes Buch zu beginnen und ein paar Tage später auch tatsächlich zu Ende zu lesen.

Mir ist aber natürlich klar, dass die vier Konzerte mit den Wienern (unter uns: ein solches Gastspiel hätte es ohne Elbphilharmonie in Hamburg in diesem Jahrhundert wohl nicht mehr gegeben) in diesen Tagen nicht primär unter künstlerischen Aspekten betrachtet werden. Sondern vor allem als vier mehrstündige Veranstaltungen zwischen jeweils 2100 anderen Menschen, dazu je nach Werk etwa 80 bis 100 Herrschaften auf der Bühne, die gerade auf Reisen durch verschiedene europäische Länder sind, bei der Neunten auch noch ein Chor. Ein Traum, unter Infektionsschutz-Aspekten aber kein sehr harmonischer.

Man kann sich in dieser Situation als Zuhörer dann entscheiden: Wird man verrückt, und zwar augenblicklich? Oder behält man die Nerven, atmet kurz (flach, wegen der Akustik) ein und versucht sich halbwegs zu entspannen?

Ich versuche mich in solchen Situationen immer an etwas, das ich an Hamburgerinnen und Hamburgern schon immer bewundert habe: ihre Gelassenheit (mein Kollege Oskar Piegsa hat zu diesem Thema einen sehr treffenden Text geschrieben, er ist weiter unten verlinkt). Diese Gelassenheit hat nichts mit Leichtsinn zu tun, sondern mit der Überzeugung: Wenn alle hier vernünftig sind, und das ist ja wohl das Mindeste, dann muss ich jetzt auch nicht durchdrehen.

Sollten Sie jedenfalls heute, im Büro oder wo auch immer, über etwas anderes sprechen wollen als über Viren, reden Sie doch über die Konzerte mit den Wienern. Fragen Sie, ob Ihr Gegenüber auch davon gehört habe, wie fantastisch die waren. Und sagen Sie, Sie hätten gehört, vor allem der zweite Satz der Fünften und der dritte Satz der Neunten seien wahnsinnig toll gewesen, ebenso wie die Zweite, von vorn bis hinten.

Damit sind Sie auf der sicheren Seite.

Von echter Gleichberechtigung sieht Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) Frauen in Deutschland noch weit entfernt. "Darum dürfen wir nicht auf halbem Weg stehen bleiben, sondern müssen uns auf allen Ebenen starkmachen: für eine gerechte Bezahlung und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, für mehr Frauen in Führungspositionen und paritätisch besetzte Parlamente", sagte Fegebank gestern bei einem Senatsempfang zum Internationalen Frauentag im Rathaus.

In Hamburg ist die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 17 gestiegen. In der Nacht zum Sonntag seien vier weitere Infektionen mit Sars-CoV-2 bestätigt worden, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die Betroffenen befänden sich mit leichten Krankheitssymptomen in häuslicher Isolation. "Es geht ihnen gut", hieß es. Alle Kontaktpersonen würden ermittelt und informiert.

Der Hamburger SV hat am Samstag nach drei sieglosen Spielen wieder gewonnen und sich vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz der Zweiten Fußball-Bundesliga geschoben. Mit einem glücklichen 2:1 (1:1) über den SSV Jahn Regensburg wahrten die Hamburger am Samstag vor 41.317 Zuschauern im Volksparkstadion ihre Aufstiegschancen.

Von 10 Uhr an setzen Hamburgs Spitzenpolitiker heute die Sondierungsgespräche für eine mögliche Koalition fort: Die SPD spricht hierzu mit Vertretern der CDU und der Grünen • In der Elbe haben Feuerwehr und Polizeitaucher am Sonntag vergeblich nach einem vermissten Matrosen gesucht, der mutmaßlich über Bord des deutschen Binnenschiffs "Lusitania" gegangen war • Der FC St. Pauli erzielte am Sonntag gegen den SV Sandhausen ein 2:2 • Der Basketball-Bundesligist Hamburg Towers bleibt im Jahr 2020 weiter sieglos: Am Samstag unterlag der Aufsteiger bei BG Göttingen mit 95:101 (37:58), für die Mannschaft war dies bereits die achte Niederlage in Folge

Hamburg liegt weit hinter Bogotá

Es ist noch nicht lange her, dass sich ein Text in diesem Newsletter mit der Nachricht befasste, Hamburg sei Stauhauptstadt Deutschlands. Die Meldung basierte auf Daten des Navigationsgeräteherstellers TomTom (und wir hatten schon damals leise Zweifel an der Methodik der Erhebung). Nun veröffentlicht die Konkurrenzfirma Inrix ihre Daten zum Verkehrsfluss – und kürt nicht Hamburg, sondern München zur deutschen Stauhauptstadt. ZEIT-Redakteur Frank Drieschner hatte exklusiv Zugang zu den Daten – und hat nun verstanden, wo das Problem der Analyse liegt. In einem Text auf ZEIT ONLINE erklärt er den blinden Fleck der Stau-Studien. Lesen Sie hier einen Auszug.

Wahrscheinlich ist es unvermeidlich, dass sich zu Beginn der zweiten Märzwoche, wenn dieser Artikel erscheint, eine Serie dubioser Alarmmeldungen über die geplagten Autofahrer in Deutschlands Großstädten ergießt. Stauhauptstadt München! Auch ganz schlimm: Berlin, Düsseldorf!

Diese Art von Publizistik hat eine Saison, nämlich die ersten Monate des Jahres, wenn die beiden großen Anbieter und Analysten von Verkehrsdaten, das Navi-Unternehmen TomTom und der Datenspezialist Inrix ihren jährlichen Vergleich der Verkehrsbedingungen in Deutschlands Großstädten vorstellen.

In diesem Jahr war TomTom zuerst dran und verlieh den Titel der "Stauhauptstadt" Ende Januar an Hamburg. Nun also Inrix, der Titel zieht weiter nach München, was gut zum frisch erkorenen Austragungsort der Internationalen Automobilausstellung passt, zu deren Programm im kommenden Jahr auch die Vorführung stadttauglicher Fluggeräte gehören soll. Hamburg dagegen ist als Staustadt sozusagen überholt und kommt nur noch auf Platz vier.

Was davon soll man glauben? Nicht zu viel jedenfalls. Das Problem sind nicht die Datenanbieter, deren Veröffentlichungen lesenswert und seriös sind. Inrix hat in diesem Jahr zum ersten Mal auch das Potenzial des Radverkehrs analysiert, ein sinnvoller Beitrag zur verkehrspolitischen Diskussion in einem Land, in dem plötzlich alle von einer "Verkehrswende" sprechen.

Doch haben diese Untersuchungen nur mittelbar mit dem Auftreten von Staus zu tun und sind auch nicht übermäßig aussagekräftig in der Frage, wie gut oder schlecht es Autofahrern in den jeweiligen Städten ergeht. Bei Inrix wie bei TomTom legen die Fachleute daher Wert auf die Feststellung, die Formulierung "Stauhauptstadt" stamme nicht von ihnen. Vielmehr seien es die Journalisten, die immer so zuspitzen und übertreiben müssten.

Die Verkehrsexperten der beiden Unternehmen schließen aus den Datenspuren, die mit Navigationsgeräten ausgerüstete Fahrzeuge, Mobiltelefone und weitere Datenquellen permanent hinterlassen, auf das Verkehrsgeschehen in Großstädten. Und weil die Datenmengen, die da anfallen, viel zu groß für Einzelfallbetrachtungen sind, wird die Auswertung von Algorithmen vorgenommen. Diese Algorithmen aber sehen keine Staus. Was sie sehen, sind Ortsangaben von Personen- und Lastwagen, die in der Summe zeigen, wo diese Fahrzeuge gerade in welchem Tempo unterwegs sind. So werden höhere und niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeiten an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten erkennbar – der Rest ist eine Frage der Interpretation.

Welche methodischen Probleme Frank Drieschner erkannt hat, warum der Vergleich verstopfter Innenstädte darum grundsätzlich heikel ist, wie Hamburg im internationalen Vergleich dasteht und welche relevanten Erkenntnisse die Studie dennoch bereithält, lesen Sie in der vollständigen Version des Textes hier auf ZEIT ONLINE.

"Aber eines Tages, wenn das Virus verweht ist, werden wir wieder nach draußen gehen. Die Sonne wird scheinen, wir werden uns in die Augen schauen und die warmen Hände unserer Gesprächspartner spüren. Es wird eine Art Frühling sein und die vielleicht schönste Zeit unseres Lebens."

Mit diesen Worten endet ein Text, den ZEIT-Redakteur Oskar Piegsa am Wochenende geschrieben hat. Der Anlass war ein höchst privater: Piegsas Sohn war beim Spielen gestürzt, er musste in die Notfallpraxis – und da gab Piegsa dem behandelnden Arzt aus Versehen die Hand. Dieser reagierte gelassen. Und das nahm Piegsa zum Anlass für ein paar Zeilen, in denen er sich fragt: Was richtet das Coronavirus eigentlich in einer Stadt an, in der erstens ein Handschlag traditionell fast mehr gilt als ein unterschriebener Vertrag –und zu deren Wesenskern die Gelassenheit zählt? Und er fragt sich, was eigentlich unhöflicher ist: warme, aber womöglich verkeimte Hände reichen? Oder garantiert sterile, die sich aber so anfühlen, als müsste man danach erst mal heiß duschen?

Den Text mit der Überschrift "Äh, macht nichts, ich habe gerade desinfiziert" können Sie hier auf ZEIT ONLINE lesen – er ist lustiger, als Sie angesichts des Themas vielleicht glauben.

Musik: Premiere des Hardbop-Jazz-Quartetts Cookbook im

Stavenhagenhaus, Frustbergstraße 4, heute, 20 Uhr, Spenden erbeten

Clownskunst: Joaquino Payaso packt seine Geburtstagsgeschenke akrobatisch aus; musikalisches Kunststück für die ganze Familie.

Bücherhalle Wilhelmsburg, Vogelhüttendeich 45, heute, 16–17 Uhr, Eintritt frei

Funk zum Vormerken: Kritiker beschreiben die Band Lettuce als "Funk-Jazz-Soul-Jam-Psychedelic-Hip-Hop-Ambient-Experimental-Collective". Denn man tau.

Knust, Neuer Kamp 30, morgen, 10.3., 21 Uhr, VVK 25,15 Euro

Dunkelkammer: Was haben Kekse mit Zauberei zu tun? Dunkelkammer-Workshop für Ferienkinder ab zehn Jahren: "Keksdosenkameras und Geisterbilder".

Haus der Photographie, Deichtorstraße 1–2, 11.–12.3., je 10–15 Uhr, 75 Euro, Anmeldung unter 040 32103-200/-142

Es ist zumindest eine Geste, dieser Tage chinesisch zu essen. Und das Yu Garden bildet den passenden Rahmen dafür. Es handelt sich um das große Teehaus hinter dem Markk, das vor zwölf Jahren mit völkerfreundschaftlichem Aplomb eröffnet wurde, dann aber verfiel. Die neuen Betreiber des Restaurants, bekannt vom Ni Hao in Wandsbek, verfolgen hier das etwas undurchsichtige Konzept einer Fusion-Seafood-Küche. Nichts gegen die Calamari-Tempura oder Garnelen mit Paprika, aber die chinesische Auswahl schmeckt noch besser. Sehr interessant: der in Gewürzöl gekochte (nicht etwa gebratene) Wels mit den mächtigen Aromen von Szechuanpfeffer, getrockneten Chilischoten, Frühlingszwiebeln und Koriander. Der große, aber gut abgeteilte Raum zitiert das alte China. Der Service gibt sich Mühe. An Wochenenden wird gebruncht. Der hübsche Garten punktet bei Kindern.

Rotherbaum, Yu Garden, Feldbrunnenstraße 67, Tel. 37502020

Mo–Fr 12–22.30 Uhr, Sa/So 11–22.30 Uhr

Hauptgerichte um 20 Euro

Michael Allmaier

Das F in »Finkenwerder« steht für »Frühling«. © Kerstin Bittner

