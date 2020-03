Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

fast den ganzen Montag hat mein Kollege Philipp Nesbach damit verbracht, den Hamburger Kultur- und Veranstaltungskalender der nächsten Tage abzutelefonieren und Antworten auf eine eigentlich recht simple Frage einzusammeln: Bleibt es dabei?

In fast allen Fällen lautete die Antwort: vorerst ja.

Es geht dabei natürlich um die Auswirkungen der befürchteten COVID-19-Welle (wobei die kausale Abfolge diesmal umgekehrt ist als gewohnt, denn die Welle gibt es noch nicht, die Folgen aber schon). Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Wochenende angeregt, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern vorläufig abzusagen. Was ihm sowohl den Vorwurf einbrachte, völlig zu übertreiben, wie auch, nicht entschlossen genug durchzugreifen.

In Hamburg, das ergab die Recherche meines Kollegen, nimmt man Spahns Anregung wohlwollend, aber meist folgenlos zur Kenntnis. "Wir spüren zum Glück eine große Gelassenheit bei unserem Publikum", sagte Michael Bellgardt, Sprecher der Staatsoper. "Die Leute reagieren erstaunlich besonnen", sagte Frehn Hawel, Sprecher der Konzertdirektion Karsten Jahnke. Das Spiel des FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg am Wochenende: soll stattfinden. Die Deutschlandpremiere von "Harry Potter" am Sonntag auf dem Hamburger Großmarkt: ebenso. Man behalte die Dynamik im Blick, das war die Antwort, die mein Kollege fast jedes Mal bekam, sowie: Man vertraue auf die Kompetenz der Gesundheitsbehörde.

Ist das klug? Fürs Erste durchaus. "Wir sind weder Virologen noch Mediziner, sondern Konzertveranstalter", sagte Jahnke-Sprecher Hawel. Heute Mittag will die Gesundheitsbehörde in der Landespressekonferenz über die aktuelle Lage sowie weitere Maßnahmen informieren. Und bei aller Skepsis: Es ist sicher klug, weder denen blind zu vertrauen, die jetzt "Hysterie!" schreien, noch denen, die sich nicht mehr aus dem Haus trauen. Sondern den Experten zu glauben. Die raten dazu, gelassen zu bleiben.

Und dazu, alle nicht unbedingt erforderlichen Reisen, Termine, Unternehmungen und Treffen zu hinterfragen. Und abzusagen. Das finde ich persönlich auch sinnvoll. Ich mache das schon seit Jahren.

Lassen Sie sich nicht verrückt machen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Florian Zinnecker

WAS HEUTE WICHTIG IST

Nach mehreren Sondierungsrunden will die Hamburger SPD in der kommenden Woche mit Koalitionsverhandlungen beginnen. Für die Gespräche über die Bildung eines neuen Senats gebe es zwei Optionen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher am Montag. Ob mit der CDU oder den Grünen verhandelt werde, müsse der SPD-Landesvorstand entscheiden, der voraussichtlich am Dienstagabend zusammenkommen wird. Eine Analyse, wie realistisch ein rot-schwarzes Bündnis ist, finden Sie hier.

Fünf weitere Menschen haben sich in Hamburg mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Allen fünf Infizierten gehe es gut, sie zeigten nur leichte Symptome und befänden sich in häuslicher Isolation. Damit hat Hamburg jetzt offiziell 22 Corona-Fälle. Ein Hamburger Feuerwehrmann ist unterdessen auf einer Ägyptenreise an einer Infektion mit dem Virus gestorben. Der Mann sei seit Februar in Ägypten unterwegs gewesen, sagte ein Behördensprecher. Es handele sich um den ersten deutschen Covid-19-Todesfall. Zwei Polizisten der Polizeistation Lauenburg haben die Frau des Mannes am Montag informiert, wie Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) sagte. Anschließend seien die beiden Beamten und die Witwe vorsorglich häuslich isoliert worden.

In der Hamburger AfD sind nach Erkenntnissen des hiesigen Verfassungsschutzes mehrere Anhänger des rechtsextremen Flügels um den Faschisten Björn Höcke aktiv. Laut Innensenator Andy Grote (SPD) gehören dazu auch Funktionsträger, berichtet die "Mopo". Um wen es sich handelt, sagte der Senator nicht.

In aller Kürze

Insgesamt 15 namhafte Autoren des Rowohlt-Verlages haben das Hamburger Haus aufgefordert, auf die Veröffentlichung der umstrittenen Memoiren des Hollywood-Regisseurs Woody Allen zu verzichten # Wegen der Ausbreitung des Coronavirus fliegt die iranische Fluggesellschaft Iran Air den Hamburger Flughafen nicht mehr an #

THEMA DES TAGES

"Über die Mädchen mit Kopftuch mache ich mir am wenigsten Gedanken"

Anfang Februar bestimmte das Hamburger Oberverwaltungsgericht, dass eine 16-jährige Schülerin einer Berufsschule vollverschleiert im Unterricht sitzen dürfe. Die Aufregung war groß, Politikerinnen und Politiker der meisten Parteien forderten, das Schulgesetz zu ändern, Schulsenator Ties Rabe (SPD) stellte das in Aussicht. Auch eine Lehrerin ärgerte sich in einem Artikel der ZEIT über das Urteil. Sie schrieb, dass sie nicht nur die Vollverschleierung ablehnt, sondern aufgrund ihrer Erfahrungen auch das Kopftuch. Sie habe nie ein Mädchen kennengelernt, das es mit Stolz trage, und eher viele, die vor ihr gesessen und geweint hätten. Daraufhin meldete sich eine Lehrerin aus einem Viertel, in dem viele Menschen mit Migrationsgeschichte leben. Sie habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Lesen Sie hier einen Ausschnitt ihrer Geschichte.

Ich arbeite seit sechs Jahren an einer Stadtteilschule, vorher bin ich während meines Referendariats viel in Hamburg rumgekommen. Einige meiner Schülerinnen tragen Kopftuch, und ich kann nicht sagen, dass das jemals ernsthaft ein Problem gewesen wäre.

Ich möchte hier vor allem von Schülerinnen erzählen, die ich als Klassenlehrerin sehr gut kennengelernt habe. Als ich sie in der Fünften übernahm, trugen zwei von ihnen Kopftuch. Das ist an unserer Schule der Durchschnitt in den Klassen, mal gibt es gar keine, mal sind es ein paar mehr.

Mit der Mutter eines der beiden Mädchen habe ich mich häufig und lange unterhalten. Sie selbst, die ein Kopftuch trägt, hat mir erzählt, dass sie einen traditionell denkenden Vater gehabt habe, sie als Schülerin nicht auf Klassenfahrten mitdurfte und sehr streng erzogen worden sei.

Sie hat Arzthelferin gelernt, ist mit Kopftuch zur Praxis gegangen, hat es dort abgelegt, weil sie sonst dort nicht hätte arbeiten dürfen, und es für den Weg nach Hause wieder angelegt. All die Erfahrungen haben bei ihr dazu geführt, dass sie Angststörungen bekommen hat, sie war in der Klinik, ihr ging es gar nicht gut.

Ihre eigenen Erfahrungen bringen sie jetzt dazu, ihrer Tochter zu sagen: Leb anders als ich, mach alles mit, nimm teil. Das Kopftuch selbst spielt dabei kaum eine Rolle. Die Tochter wollte es tragen, ihre Mutter tut es auch, es gehört für sie traditionell dazu, war eine Selbstverständlichkeit. Hier geht es vielmehr um Ermächtigung und Teilhabe.

Für mich ist eine der wichtigsten Erfahrung aus meinem Umgang mit ihr und den anderen Mädchen: Der Blick von außen, dass wir pauschal immer an Zwang denken, wenn wir ein Kopftuch sehen, ist falsch.

Wie die Kolleginnen und Kollegen der Lehrerin reagierten, als nach der fünften Klasse mehr und mehr Schülerinnen mit Kopftuch in den Unterricht kamen, und was es mit der WhatsApp-Gruppe "Kopftuch-Gang" auf sich hat, lesen Sie in der vollständigen Version der Geschichte auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

"Ich hoffe, dass wir drei Jahre spielen können, besser vier. Unser Mietvertrag läuft bis 2034, mit Option auf Verlängerung. Wir wollen hier nicht einfach nur einen Schuss ins Glück machen."

Man könnte durchaus sagen, dass die Stadt Hamburg dem Theaterproduzenten Maik Klokow einiges zu verdanken hat. Immerhin war es Klokow, der vor etwa 20 Jahren – in seiner Zeit als Geschäftsführer von Stage Entertainment – das Musical "Der König der Löwen" an die Elbe holte: eine Show, die Jahr für Jahr eine hohe sechsstellige Anzahl Touristen nach Hamburg lockt. Jetzt hofft Klokow, der längst eine eigene Firma gegründet und diese auch schon wieder verkauft hat, mit dem Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" auf einen ähnlichen Coup (unser Foto zeigt Hauptdarsteller Markus Schöttl). 42 Millionen Euro investierte Klokow in die Produktion sowie in das Theater auf dem Hamburger Großmarkt, in dem das Schauspiel ab kommendem Sonntag zu sehen ist. Eine ordentliche Stange Geld. Nun muss das Stück ein Erfolg werden.

Mit welchen Mitteln – und mit wie viel Geld – Maik Klokow "Harry Potter" vermarktet, auf welche Zuschauer er hofft und warum er glaubt, mit der Show auch dem klassischen Theater zu helfen, lesen Sie im Interview, das Florian Zinnecker mit Klokow geführt hat.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Zeitreise im Grindel: 1970 gründete der Kommunistische Bund die Buchhandlung "Arbeiterbuch", 1980 umbenannt in "gegenwind". Vortrag: "20 Jahre linker Buchhandel im Grindelviertel, 1970–1990".

Galerie Morgenland, Sillemstraße 79, heute, 19.30 Uhr, Spenden erbeten

UK-Klassiker: Vom Soulman über den Popstar bis hin zum Singer-Songwriter: Lloyd Cole kehrt mit Folk zurück auf die Bühne.

Fabrik, Barnerstraße 36, heute, 20 Uhr, 48 Euro

Brexit vormerken: Mit "Middle England" schrieb Jonathan Coe einen Gesellschaftsroman, der die vergangenen zehn Jahre politischer Irrungen und Wirrungen in Großbritannien umfasst.

Literaturhaus, Schwanenwik 38, morgen, 11.3., 19.30 Uhr, 14 Euro

Media-Stars vormerken: Seit sie zwölf Jahre alt sind, laden Heiko und Roman Lochmann als Die Lochis Videos auf YouTube hoch. Jetzt besinnen sie sich auf einen Klassiker: das Buch. "Willkommen Realität – die Lesereise."

Fabrik, Barnerstraße 36, morgen, 11.3., 19 Uhr

MEINE STADT

HAMBURGER SCHNACK

Auf dem Leinpfadkanal kommt mir der erste Rudervierer des Jahres mit Steuermann entgegen. "Ahoi!", rufe ich ihnen vom Ufer zu, "Sie erinnern mich daran, heute Lotto zu spielen!" – "Warum?", schreit der Steuermann zurück. "Ich sehe vier Richtige mit Superzahl!" Die Ruderer lachen und wünschen mir Glück. Leider vergebens.

Gehört von Horst-Dieter Martinkus

