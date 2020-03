Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

in Bayern sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern jetzt pauschal bis Ende April verboten. Theater und Opernhäuser sind geschlossen, Fußballspiele werden abgesagt oder finden vor leeren Rängen statt. Auch Berlin macht die großen Säle seiner Theater und Konzerthäuser dicht, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen werden größere Termine nicht mehr genehmigt. In Österreich liegt die zulässige Höchstgrenze sogar bei 100 Besuchern.

Ich bin sicher, niemand hat Lust auf all das. Aber es geschieht trotzdem.

Und hier in Hamburg? Für pauschale Veranstaltungsverbote zur Eindämmung des CoV-2-Virus sah Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) jedenfalls gestern Mittag keinen Anlass. Sie halte nichts davon, willkürlich eine Besucherzahl festzulegen und diese dann als einziges Entscheidungskriterium heranzuziehen, sagte sie bei einer Pressekonferenz im Rathaus. Ihr Argument ist triftig: Manche Termine seien heikel, auch wenn nur ein paar Dutzend Besucher kämen, weil etwa der Raum eng und schlecht belüftet sei. Andere, auch viel größere Veranstaltungen seien unproblematisch. Darum werde von Fall zu Fall entschieden, die Lage werde täglich neu bewertet. Die eingetroffenen Absagen bis zum späten Abend: nicht nennenswert.

Für Schüler und Kita-Kinder, die die Frühlingsferien in Risikogebieten verbringen oder verbracht haben, gilt eine amtliche Verfügung (mehr darüber erfahren Sie weiter unten in den Nachrichten), darüber hinaus gibt es freundliche Empfehlungen.

Das alles klänge in seiner Unaufgeregtheit durchaus erfreulich, wäre da nicht die viel größere Entschlossenheit anderer Landesregierungen. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Wir hier im Elbvertiefungsbüro halten es nach wie vor für die beste Idee, gelassen zu bleiben.

Gelassenheit klappt aber nur mit einer großen Portion Vertrauen – dahingehend, dass diejenigen, die die relevanten Entscheidungen zu treffen haben, nicht zu zurückhaltend bleiben. Aktuell sind in Hamburg 35 Corona-Patienten registriert, weit mehr als 100 befinden sich in häuslicher Isolation, die tägliche Zuwachsrate ist zweistellig.

Sicher, auch in Hamburg hat niemand Lust, sich einzuschränken. Freiwillig wird es darum kaum jemand tun, schon gar nicht, wenn Geld im Spiel ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – ich aber finde unsere (und Ihre) Gelassenheit gerade viel zu wertvoll, als dass ich riskieren wollte, sie demnächst aufgeben zu müssen.

Und deshalb bin ich gespannt, wie die Gesundheitsbehörde die Lage heute bewertet.



© Christian Charisius/​dpa

Nach dem Ende der Frühjahrsferien müssen Schülerinnen, Schüler und Kita-Kinder, die aus Corona-Risikogebieten nach Hamburg zurückkehren, 14 Tage lang zu Hause bleiben. Dies gelte auch für Lehrer und anderes Schul- und Kita-Personal, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag. Eine entsprechende Allgemeinverfügung will die Gesundheitsbehörde auf den Weg bringen. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

Die Hamburger SPD wird mit den Grünen über die Fortsetzung der rot-grünen Koalition verhandeln. Das habe der SPD-Landesvorstand am Dienstagabend einstimmig beschlossen, sagten Bürgermeister Peter Tschentscher und SPD-Landeschefin Melanie Leonhard im Anschluss an die Sitzung im Kurt-Schumacher-Haus. Zwei Wochen nach der Bürgerschaftswahl hatten sie am Montag sowohl mit den Grünen als auch mit der CDU Sondierungsgespräche geführt. Die Koalitionsverhandlungen sollen bereits in der kommenden Woche beginnen. Sollten sie zum Erfolg führen, wäre Hamburg auch weiterhin das letzte rot-grün regierte Bundesland.



Nach der Schließung des in die Kritik geratenen Tierversuchslabors LPT in Hamburg haben nun mehrere Tierheime die verbliebenen rund 1000 Ratten und Mäuse in ihre Obhut genommen. "Nachdem wir befürchtet hatten, die Tiere könnten als Lebendfutter enden, sind wir jetzt sehr erleichtert, dass sie schlussendlich doch in die Hände des Tierschutzes gekommen sind", sagte Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Dem Labor am Hauptsitz der Firma in Hamburg-Neugraben war im Februar mit sofortiger Wirkung die Erlaubnis entzogen worden, dort Tiere zu halten.

Die Nordkirche reagiert mit verschärften Handlungsempfehlungen auf die weiter zunehmende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus: Gottesdienste, zu denen besonders viele Menschen erwartet werden, sollten nach Rücksprache mit dem zuständigen Kirchenkreis abgesagt werden • Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg am Dienstag geschlossen worden. Diese vorsorgliche Maßnahme gelte zunächst bis Freitag kommender Woche • Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD) will am Donnerstag vier Ruderinnen nach deren erfolgreicher Atlantiküberquerung im Rathaus empfangen • Der Energiekonzern E.on verkauft sein Geschäft mit Heizstrom an den Hamburger Ökostromanbieter Lichtblick • Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die unter Verdacht stehen, sieben Autos aus einem Autohaus in Hammerbrook gestohlen zu haben • Der spanische Opernsänger Plácido Domingo hat seine für März und April geplanten Auftritte an der Hamburger Staatsoper wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt; sein Auftritt stand zuletzt bereits nach Vorwürfen zahlreicher Frauen wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe gegen ihn infrage

© plainpicture

Der Seelenfänger

Für die aktuelle Ausgabe der ZEIT:Hamburg hat Félice Gritti den Fall eines Hamburgers recherchiert, auf den sehr viele Menschen gerade sehr böse sind. Das Ergebnis von Grittis Recherchen könnte sehr gut die Handlung einer Netflix-Serie sein. Aber es ist – und für die Betroffenen möchte man anfügen: leider – die Wahrheit. Ümit Yavuz hat sich, offenbar sehr glaubhaft, als Psychotherapeut ausgegeben und Hunderte türkischstämmige Menschen behandelt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn, unter anderem wegen Betrugs. Und seine Patienten fühlen sich hintergangen.

Als Necla Aydın zum ersten Mal den Mann anrief, von dem sie sich Hilfe versprach, nahm er sofort ab. Er hörte sie an, kurz nur, dann sagte er: Was sind Sie für ein Glückspilz. Eigentlich nehme er keine neuen Patienten auf, aber für ihre Tochter mache er eine Ausnahme. Und Necla Aydın dachte: Was bin ich für ein Glückspilz.

Ihre Tochter war damals 13 Jahre alt und machte Probleme, die Mädchen ihres Alters machen können. Viel mehr will Necla Aydın dazu nicht sagen, wenn sie heute ihre Geschichte erzählt, auch ihren wahren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. Mutter und Tochter fanden nicht mehr zueinander, und Necla Aydın wusste nicht weiter. Sie suchte einen Psychologen, einen türkischstämmigen. Wegen der Kultur, sagt sie, wegen der Werte, wegen der Sprache. Sie fand keinen. Dann, Anfang des Jahres 2017, bekam sie von Bekannten die Nummer des Mannes, der in diesem Text Ümit Yavuz heißen soll.

Bis vor Kurzem fand man diese Nummer noch im Internet, in Werbeportalen für Ärzte und Therapeuten. Ümit Yavuz aber nimmt nicht mehr ab, wenn man ihn anruft, und Necla Aydın hält sich nicht mehr für einen Glückspilz. Sie sagt: "Ich wollte einfach nur, dass es meiner Tochter besser geht."

Nach dem ersten Telefonat traf sie sich mit Ümit Yavuz in einem Burger-Restaurant in Altona zum Vorgespräch. Vielleicht hätte Necla Aydın angesichts des Ortes stutzig werden können, aber der Mann kam in Hemd und Hose, in der Hand einen Aktenkoffer, und brachte einen Flyer mit. Darauf stand unter anderem "Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche" und die vermeintliche Adresse seiner Praxis. In der Öffentlichkeit rede es sich ungezwungener, sagte er. Necla Aydın leuchtete das damals ein.

Ümit Yavuz fragte nach den Problemen mit ihrer Tochter, nach ihrem persönlichen Hintergrund, nach ihrem Beruf. Necla Aydın erinnert sich, wie er mitschrieb. Nur schrieb er keine Buchstaben. Er malte Kreise und Kringel, Linien und Rechtecke. Sie fragte ihn, was er da tue. Eine spezielle Zeichenschrift, sagte er. Nicht viele Psychologen würden sie beherrschen. Auch das glaubte sie. Das Gespräch dauerte 90 Minuten, Ümit Yavuz nahm 90 Euro. Nein, sagte er, über die gesetzliche Krankenkasse lasse sich das nicht abrechnen. Necla Aydın zahlte bar und erhielt keine Rechnung.

Heute glaubt sie, dass sie betrogen wurde. Und sie ist nicht die Einzige. Wenn die Vorwürfe gegen Ümit Yavuz zutreffen, dann ist sie an einen Mann geraten, der offenbar verstand, wie man jenes Vertrauen gewinnt, das alle Zweifel beiseiteschiebt: indem man Menschen einen Ausweg verspricht, wo sie ihn selbst nicht mehr finden.

Bewiesen ist in diesem Fall noch nichts. Doch alle für diesen Text geführten Gespräche deuten darauf hin, dass der vermeintliche Psychologe ein Hochstapler war, der über Jahre viele Menschen narrte, den man in der türkischen Gemeinschaft kannte und dem man vertraute. Ein Schauspieler, vor dem niemand gefeit war, auch nicht prominente Mitglieder der Community. Und ein Betrüger, der eine sechsstellige Summe erbeutet haben könnte, womöglich aber einen Schaden anrichtete, der sich nicht beziffern lässt. Denn die Menschen ließen Ümit Yavuz in ihr Leben, in ihren Kopf, in ihre Seele.

Wie Ümit Yavuz sein Geschäft aufzog, wie der Schwindel aufflog und welche Lehren sich – auch für Nicht-Betroffene – daraus ziehen lassen, lesen Sie in der vollständigen Fassung hier auf ZEIT ONLINE.

© IASS/​\u200bLotte Ostermann

"Wir stacheln uns gegenseitig an. Wenn unser Nachbar schockiert reagiert, wenn wir ihm erzählen, dass wir unsere Konservenvorräte noch nicht aufgestockt haben, schürt das wiederum unsere Angst und mündet in weiterem Aktionismus. Das ist genauso ansteckend wie die Krankheit selbst."

Menschen reagieren unterschiedlich auf Gefahren, sagt der Soziologe Ortwin Renn.

So unterschiedlich aber auch wieder nicht: Renn, der das Potsdamer Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) leitet und zwei Bücher über die Wahrnehmung von Risiken geschrieben hat, erkennt drei übergeordnete Muster: Fight, Flight und Freeze – Bekämpfung, Flucht und Apathie. Wer welche Reaktion zeigt, ist das Ergebnis unserer Prägung, von Erziehung und Charakter. Wie sind etwa unsere Eltern mit Risiken umgegangen, waren sie besonders ängstlich und haben uns abgeschirmt? Generell wissen wir heute, dass solche sozialen Faktoren genetische Prädispositionen verändern oder modifizieren können. Beeinflussen lasse sich das kaum, sagt Renn. Auf andere Faktoren, etwa den Umgang mit der Angst, haben wir durchaus Einfluss.

Für das ZEITmagazin hat Bente Lubahn ein sehr erhellendes Interview mit Renn geführt, das Sie hier lesen können.

