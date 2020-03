Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

in den meisten Fällen ist der Zeitpunkt schwer auszumachen, an dem Gelassenheit in Unentschlossenheit übergeht, im Falle der Gesundheitsbehörde gibt es sogar eine genaue Uhrzeit: 15.45 Uhr.

Diesen Zeitstempel trägt eine Mitteilung, in der die Behörde gestern ihre weiteren Schritte zur Eindämmung des Covid-19-Virus vorstellte. "Um eine einheitliche Wahrnehmung der Maßnahmen im Bundesgebiet zu unterstützen", so Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), habe man sich "am gestrigen Abend" entschieden, "wie in den allermeisten Ländern die Teilnehmerzahl ab 1000 Personen grundsätzlich zum Kriterium für die Absage von Veranstaltungen" zu machen. Dazu werde "in Kürze eine Allgemeinverfügung zum Umgang mit Großveranstaltungen erlassen".

Es lohnt sich, diesen Satz noch einmal genauer anzuschauen. "Um eine einheitliche Wahrnehmung der Maßnahmen im Bundesgebiet zu unterstützen", das bedeutet: Man handle nicht zuvorderst aus Überzeugung, sondern um nicht weiter aus der Reihe zu tanzen. "In Kürze", das bedeutet: Wir wissen auch nicht, wie lange wir noch brauchen. Und "am gestrigen Abend" bedeutet: Getroffen wurde die Entscheidung, Großveranstaltungen nun doch pauschal abzusagen, schon am Dienstagabend; jedoch ohne dies weiter mitzuteilen. Ein noch verheerenderes Signal als dieses hätte die für das Management der Lage zuständige Behörde kaum senden können.

Auf der Website der Elbphilharmonie prangte gestern bis spät in die Nacht ein Hinweis mit dem sinngemäßen Inhalt, man wisse auch nicht, was das jetzt heißt. Die Staatsoper teilte mit, es komme zu keinen Einschränkungen, im Schauspielhaus fiel immerhin die gestrige Vorstellung aus, jedoch wegen einer Erkrankung im Ensemble (gute Besserung). In Bayern vergingen am Dienstag wenige Stunden zwischen der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten und der kompletten Schließung aller einschlägigen Kulturinstitutionen. Sogar Berlin hat es schneller hingekriegt.

Was macht eigentlich Peter Tschentscher zurzeit, der vor ein paar Tagen noch erklärt hatte, er wolle die ganze Stadt im Blick haben?

Das einzig Gute daran: Es gibt für uns alle eine einfache, kluge und noch dazu ganz behagliche Lösung. Bleiben Sie einfach zu Hause. Sagen Sie ab, was Sie absagen können, warten Sie nicht, dass es jemand für Sie tut. Wir setzen darum unseren Veranstaltungskalender für die nächsten Wochen aus. Und bleiben Sie gelassen und entspannt, für alles andere besteht kein Grund. Es sei denn, Sie sind Gesundheitssenatorin.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Michael Zapf/​dpa

Zur Eindämmung des Coronavirus will Hamburg alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verbieten. Die Verfügung, die zeitnah verabschiedet werden soll, gelte bis 30. April, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks. Die Zahl der infizierten Menschen in Hamburg stieg unterdessen auf 54, die fast alle in häuslicher Isolation sind. Seit Dienstag seien 19 neue Fälle bestätigt worden, hieß es. Alle Betroffenen hätten einen Zusammenhang mit Reisen in ein Corona-Risikogebiet beziehungsweise in die österreichische Skiregion von Ischgl, die das Robert-Koch-Institut noch nicht als Risikogebiet eingestuft habe. Auch drei Schleswig-Holsteiner wurden nach Skiurlauben in Österreich positiv getestet.

Die konstituierende Sitzung der neuen Hamburgischen Bürgerschaft am kommenden Mittwoch sowie der Folgetermin am 1. April finden ohne Publikum statt. Das gelte auch für das Landesfinale von "Jugend debattiert". Damit trage man den aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus Rechnung, erklärte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. "So tragen wir unseren Teil dazu bei, die Bewegungen von Menschen in unserer Stadt ohne zwingenden Grund zu minimieren."

Die Hamburger Finanzbehörde will Unternehmen, die wegen des Coronavirus in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, mit steuerlichen Hilfsangeboten entgegenkommen. "Unsere Steuerverwaltung verfügt über verschiedene Möglichkeiten, um betroffene Unternehmen in dieser schwierigen Lage zu unterstützen", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Möglich seien die Herab- oder Aussetzung laufender Vorauszahlungen zur Einkommensteuer beziehungsweise Körperschaftsteuer, die Stundung fälliger Steuerzahlungen, der Erlass von Säumniszuschlägen oder der Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen. Betroffene Unternehmen sollten frühzeitig Kontakt mit ihrem Finanzamt aufnehmen.

Die nächsten Heimspiele des FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg und des Hamburger SV gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld finden ohne Publikum statt. Die HSV-Fußballer bestreiten schon am Freitagabend bei der SpVgg Greuther Fürth eine Partie vor leeren Rängen. "Wir finden es aus sportlicher, atmosphärischer und wirtschaftlicher Sicht extrem schade, dass es nun zu solchen Geisterspielen kommt und wir in Fürth auf unsere treuen und lautstarken Fans verzichten müssen", wurde der HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann auf der Club-Homepage zitiert. Auch das Finalturnier um den deutschen Handball-Pokal, das am 4. und 5. April in der Hansestadt stattfinden soll, wird voraussichtlich ohne Fans stattfinden, ebenso das Spiel der Hamburg Towers gegen Ratiopharm Ulm am Sonntag.

In aller Kürze

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hat die Entscheidung der SPD, erneut Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aufzunehmen, als "folgerichtigen Schritt" begrüßt • Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) verzichtet aus Sorge vor dem Coronavirus ab sofort auf Publikum im Studio • Der für den 19. April geplante Hamburg-Marathon wird nach Angaben des Veranstalters auf einen noch nicht bekannten Termin verlegt • Die Ermittlungsgruppe "Schwarzer Block" hat rund zweieinhalb Jahre nach den Hamburger G20-Krawallen die Wohnungen von drei Tatverdächtigen in Bremen und Leipzig durchsucht • Wegen eines Gaslecks am Jungfernstieg war am Mittwoch der Betrieb auf den Streckenabschnitten der U1 zwischen Stephansplatz und Hauptbahnhof Süd sowie der U2 zwischen Messehallen und Berliner Tor vorübergehend eingestellt

THEMA DES TAGES

© Robert Michael/​dpa-Zentralbild/​dpa

Sieht nicht gut aus

Ist der HSV gerade schon wieder dabei, den Wiederaufstieg in die Erste Fußballbundesliga auf den letzten Metern zu verspielen? Wenn ja, liegen die Gründe dafür nachweislich nicht auf dem Platz. Daniel Jovanov, der sich kontinuierlich und intensiv mit dem Verein befasst, hat einmal versucht, die wichtigsten Konflikte auf den Führungsebenen des Vereins nachzuzeichnen. Lesen Sie hier seinen Text.

Die letzten Wochen haben beim Hamburger Sport-Verein einiges aufgewühlt. Das lag an der Derbyniederlage gegen den FC St. Pauli – das 0:2 im eigenen Stadion hat viel Enttäuschung hinterlassen und bei den Fans Zweifel geweckt, ob die Mannschaft gut genug ist für den Aufstieg in die Bundesliga. Es lag auch an der darauffolgenden 0:3-Niederlage bei Erzgebirge Aue. Der direkte Aufstiegsplatz war weg, Mitkonkurrent Stuttgart ist vorbeigezogen. Den Fans sind daraufhin die Nerven durchgegangen. Zwei aufgebrachte Ultras sprangen über den Zaun und wollten den Spielern an die Wäsche, Sicherheitsleute mussten die Lage beruhigen – eine untypische Aktion der treuen Anhänger, die ihren Idolen auf dem Rasen in den vergangenen Jahren viele Rückschläge verziehen haben. Aber die Ratlosigkeit frustriert sie. Ist der HSV gerade wirklich dabei, genau wie in der Saison zuvor, den Wiederaufstieg in die Bundesliga im letzten Drittel der Saison zu verspielen?

Selbst der 2:1-Sieg vom vergangenen Wochenende gegen Jahn Regensburg hat nicht für Entspannung gesorgt. Das Gemurre in der Stadt ist dadurch nicht leiser geworden, dafür war die Leistung nicht überzeugend genug. "Das Derby hat etwas mit der Mannschaft gemacht. Wir kriegen das nicht so einfach aus den Klamotten", hat Cheftrainer Dieter Hecking am Wochenende gesagt.

Es gibt aber noch ein paar andere Ereignisse als nur die Spiele, die untrügliche Anzeichen von Unruhe sind. Zum Beispiel die Reaktion des Vorstands. Das 0:3 in Aue hat dem Club derart die Stimmung vermiest, dass der Vorsitzende Bernd Hoffmann nicht einfach zum gewöhnlichen Ablauf übergehen wollte. Er trat anstelle des Cheftrainers selbst vor die Presse. "Es gibt nichts schönzureden. Das ist jetzt unsere Krise und unsere gemeinsame Herausforderung, da herauszukommen", sagte der 57-Jährige. Hoffmann sagte das vor allem aus der Sorge heraus, die Ereignisse der letzten Saison könnten sich wiederholen. Damals war es dem ehemaligen Trainer Hannes Wolf und dem Ex-Sportvorstand Ralf Becker nicht mehr gelungen, die verunsicherte Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen.

Intern wurden Vorwürfe laut, dass nicht alles dafür unternommen worden sei, um den negativen Lauf zu stoppen. Das darf dem HSV kein zweites Mal passieren. Auch die Rolle des Vorstandsvorsitzenden würde infrage gestellt, wenn der Club erneut am Saisonziel Aufstieg scheitert. Vor zwei Jahren trat Hoffmann zunächst den Posten des Vereinspräsidenten an und wechselte wenig später in den Vorstand, um nach dem Abstieg einen personellen und strategischen Neuanfang mitzugestalten. Dieser Prozess hat bislang zwei Cheftrainer und einen Sportvorstand die Jobs gekostet, mehr als ein Dutzend Spieler wurden im letzten Sommer ausgetauscht. Viele Fans glauben: Wenn es dieser Trainer nicht schafft, schafft es wohl keiner, den HSV in den Griff zu bekommen.

"Die sportliche Leitung hat die totale Rückendeckung", steuerte Hoffmann der allgemeinen Verunsicherung entgegen. Aber wo sonst, wenn nicht in Hamburg, weiß man besser, dass Vertrauensbekenntnisse dieser Art nur Bestand haben, wenn die Ergebnisse stimmen?

In welchen Momenten und bei welchen Vorgängen die interne Krise des Vereins besonders deutlich zutage traten, wie genau sie sich auswirkt und wer die beteiligten Akteure sind, lesen Sie in der vollständigen Fassung von Daniel Jovanovs Analyse hier auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© DEEPOL/​\u200bplainpicture

"Ich habe übrigens nichts geklaut, Herr Meyer."

Unser Reporter Moritz Herrmann testet für seine Kolumne "Ausprobiert" in der Print-Ausgabe der ZEIT Hamburg regelmäßig große und kleine Novitäten und Innovationen. Diesmal hat ihn die Redaktion nach Pinneberg geschickt, um eine App aus Elmshorn zu testen. Die Aufgabe klang machbar: Herrmann musste nur einkaufen gehen, seine Einkäufe dann aber nicht wie üblich aufs Kassenband legen, sondern mit einer App selbst scannen. Der Supermarktleiter will damit Kassenschlangen vermeiden, bald auch in anderen Märkten in ganz Hamburg. Moritz Herrmanns Test zeigt vor allem eines: Ohne das Vertrauen des Marktleiters in seine Kunden wird das nicht gehen.

Seinen unterhaltsamen Testbericht über die Tücken des Bezahlsystems und das nostalgische Gefühl beim Scannen können Sie hier auf ZEIT ONLINE noch einmal nachlesen.



MEINE STADT

Kleiner Bogen auf dem Heimweg © Robert Katzki



HAMBURGER SCHNACK

Eine Schulanfängerin wartet gemeinsam mit ihrer Mutter an einer Ampel am Mühlenkamp und fragt: "Mama, was ist ein Model?" Antwort der erstaunten Mutter: "Eine Frau, die besonders gut aussieht, die ein schönes Gesicht hat und einen hübschen Körper." Daraufhin die Kleine begeistert: "Ich hab ein schönes Gesicht!"

Gehört von Michael Rüdiger



DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN



