im Laufe des Wochenendes hat sich die Lage in Hamburg deutlich verschärft. Am Freitagnachmittag ordnete der Senat an, alle Schulen und Kitas für zwei Wochen zu schließen, am Sonntag folgte ein Verbot ausnahmslos aller Versammlungen und Veranstaltungen bis Ende April. Das bedeutet: Das öffentliche Leben in Hamburg steht beinahe still. Das Krisenmanagement der Behörden dagegen hat Fahrt aufgenommen, es wäre sicher auch nicht falsch zu sagen: im Rathaus wurde die Zögerlichkeit der vergangenen Woche dann doch noch als Fehler erkannt. Darüber wird noch zu reden sein, heute aber ist anderes wichtiger.



Wir haben für Sie den aktuellen Stand der Nachrichten wie gewohnt sorgfältig aufgearbeitet – und wir informieren Sie fortlaufend über die aktuelle Lage und den Stand der Maßnahmen. Unter diesem Link finden Sie eine Liste der wichtigsten Fragen und Antworten zur Situation in Hamburg, die wir fortlaufend für Sie aktuell halten. Unsere Kolleginnen und Kollegen bei ZEIT ONLINE informieren Sie in einem Live-Ticker außerdem rund um die Uhr über die Lage im gesamten Land.



Die Senatskanzlei hat uns gebeten, Sie an dieser Stelle auf die offizielle Informationsseite des Senats zur Corona-Lage hinzuweisen, das werden wir nun regelmäßig tun – auch hier finden Sie Antworten auf alle relevanten Fragen.

Und damit wir mit Ihnen zusammen gut durch die nächsten Wochen kommen, haben wir beschlossen, bis auf Weiteres auf unsere gewohnte Wochenend-Pause zu verzichten: Die "Elbvertiefung" erscheint ab sofort an sieben Tagen die Woche, um Sie noch zuverlässiger über alles zu informieren, was Sie wissen müssen. Wir freuen uns, wenn Sie den Newsletter weiterleiten – an Freunde, Kinder, Eltern, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Chefinnen und Chefs (und wenn Sie den Newsletter weitergeleitet bekommen haben, können Sie ihn gern selbst abonnieren – und zwar hier).



Und dann liegt mir nur noch eines am Herzen: Bleiben Sie gesund – und bleiben Sie, so Sie irgend können, zu Hause. Bitte auch dann, wenn Sie Corona für überschätzt, sich selbst für grundsätzlich nicht ansteckend und die Maßnahmen für unnötig erachten – nach allem, was wir wissen, irren Sie sich. Das ist Ihr gutes Recht, aber bitte seien Sie dennoch so nett und bleiben Sie zu Hause. Sie verpassen draußen ohnehin zurzeit nichts.

WAS HEUTE WICHTIG IST

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Hamburg liegt aktuell bei 196. Laut Gesundheitsbehörde wurden von Samstag auf Sonntag 38 neue Infektionen gemeldet. Wegen der derzeitigen Rückreisewelle aus Risikogebieten sowie aus der Schweiz und Österreich rechnet die Behörde in den kommenden Tagen mit einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen.

Von heute an bleiben alle Schulen in Hamburg bis 29. März geschlossen. Außerdem wird der Regelbetrieb in den Kitas und Hochschulen eingestellt. Das beschloss der Senat am Freitag auf einer Sondersitzung. Betroffen sind von der Maßnahme rund 300.000 Kinder und Jugendliche. Damit soll die rasche Ausbreitung des Coronavirus möglichst eingedämmt werden. Eine Verlängerung der Maßnahme wollte der Senat nicht ausschließen. Hamburg ist das zwölfte Bundesland mit flächendeckenden Schulschließungen.

Zur Eindämmung des Corona-Virus hat der Senat am Sonntag bis Ende April sämtliche Veranstaltungen und Versammlungen unabhängig von der Teilnehmerzahl untersagt. "Messen und Ausstellungen, Theater, Museen, Kinos, Jugend- und Stadtteilkulturzentren, Seniorentreffs, Bibliotheken, Musikschulen und Einrichtungen der Hamburger Volkshochschule, Bars und Musikclubs, Bordelle, Tanz- und Nachtlokale, Spielhallen und Casinos, Schwimmbäder, Saunas, Fitness- und Sportstudios sowie alle öffentlichen und privaten Sportanlagen werden geschlossen", heißt es in der Senatsmitteilung. Auch der Betrieb von Restaurants werde eingeschränkt. Einen redaktionellen Überblick über den aktuellen Stand der Maßnahmen finden Sie hier auf ZEIT ONLINE.

Zum ersten Mal in 300 Jahren Marktgeschichte ist am Sonntag der Hamburger Fischmarkt abgesagt worden. Der Markt soll zunächst bis Ende April geschlossen bleiben.

Der für Montag geplante Start der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen in Hamburg wird angesichts der aktuellen Lage um zwei Wochen verschoben. Viele der Verhandlungsteilnehmer seien stark in die Bewältigung der Herausforderungen eingebunden, sagte SPD-Landesvorsitzende Melanie Leonhard in einer Mitteilung.

Nach Angaben der Innenbehörde werden auch alle neueingereisten Flüchtlinge auf das Coronavirus getestet. "Bislang wurde kein positives Testergebnis gemeldet", teilte ein Sprecher der Behörde mit. Wer aus einem Risikogebiet nach Definition des Robert-Koch-Instituts komme, werde zunächst gesondert untergebracht. Mitte Februar waren in den vier Standorten der Zentralen Erstaufnahme fast 1000 Menschen untergebracht.

In aller Kürze

Deutschland will sein Grenze nach Dänemark heute um 8 Uhr schließen, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Abend • Das Kabinett des Landes Schleswig-Holstein hat angekündigt, heute seine Inseln in Nord- und Ostsee für Touristen abzuriegeln • Die evangelische und katholische Kirche im Norden verstärken angesichts der Absage aller Gottesdienste ihre digitalen Angebote, eine Übersicht ist auf den Webseiten nordkirche.de sowie katholisch.de zu finden • Bäderland Hamburg hat am Sonntag seinen gesamten Sauna-, Bade- und Kursbetrieb auf unbestimmte Zeit eingestellt • Eine Hamburger Obdachlosenunterkunft in Hammerbrook wird wegen der Convid-19-Infektion eines Obdachlosen zu einer häuslichen Isolationsstätte auch für andere Betroffene umfunktioniert, teilte die Sozialbehörde mit

THEMA DES TAGES

Im Krisenmodus

Mit drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hat der Hamburger Senat etwas länger gewartet als andere Länder. Zu lange, fanden nicht wenige Hamburgerinnen und Hamburger. Andere hielten die Zurückhaltung der Behörden für genau richtig, weil sie vermuteten, anders als andere Regionen würde Hamburg von der Ausbreitung des Virus weniger stark betroffen sein. Am Freitag ordnete Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) an, die Schulen und Kitas nach den Ferien weiter geschlossen zu halten. Es folgten eine Reihe weiterer Maßnahmen, die zeigten: Die Stadt hat ihre Zurückhaltung aufgegeben. Marc Widmann berichtet über den Termin im Rathaus.

Nach der historischen Pressekonferenz im Hamburger Rathaus überkam den Sprecher des Senats beim Hinausgehen ein Hustenreiz. Eine Stunde und zwanzig Minuten lang hatten sein Chef, der Bürgermeister, und vier Senatoren Maßnahmen noch nie da gewesenen Umfangs verkündet, um das Coronavirus einzudämmen. Jetzt musste Marcel Schweitzer husten – er tat es vorbildlich in seine Armbeuge, abgewandt vom Bürgermeister. Die kleinen Schutzmaßnahmen, sie funktionieren schon mal im Rathaus.

Mit den großen Maßnahmen hatte der Senat zuletzt etwas länger gewartet als andere Länder. Während Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bayern schon angekündigt hatte, alle dortigen Schulen zu schließen, hatte man in Hamburg öffentlich noch nichts davon wissen wollen. Warum? "Wir folgen den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) in der Pressekonferenz am Freitag. Die seien anfangs gegen Schulschließungen gewesen. Als die Experten ihre Meinung am Donnerstag schließlich änderten, tat das tags darauf auch der Hamburger Senat. Man werde sich nicht an einem "Überbietungswettbewerb" um die schärfsten Maßnahmen beteiligen, sagte der Schulsenator. Er werde sich auch nicht zum "Supervirologen aufschwingen". Anders als manch süddeutscher Kollege, sollte das wohl heißen.

Dabei hat Hamburg einen Vorteil: Bis zum Wochenende waren Skiferien und alle Schulen sowieso geschlossen. Jetzt werden die Ferien erst einmal um zwei Wochen verlängert, bis zum 29. März. Wie es danach weitergeht, entscheidet der Senat je nach Lage. "Alles, was in einer bestimmten Situation sinnvoll ist, kann ein, zwei Tage später durchaus nicht mehr sinnvoll sein", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher am Freitagabend im NDR. "Deswegen arbeiten wir uns sehr vernünftig schrittweise vor."

Was für eine Figur Peter Tschentscher in der ersten großen Krise seiner Amtszeit machte und wo der frühere Arzt das Hauptinfektionsrisiko sieht, lesen Sie in der ausführlichen Fassung des Textes hier auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

"Work is not a place anymore"

Dieser Spruch ("Arbeit ist jetzt kein Ort mehr") steht auf dem Rucksack von Marylyn Addo, die es in den vergangenen Tagen zu bundesweiter Berühmtheit gebracht hat: Als Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist Addo die Hauptverantwortliche für die Isolation und Behandlung aller Patienten in Hamburg, die an Covid-19 erkrankt sind. Und sie ist mit anderen Expertinnen und Experten am Bernhard-Nocht-Institut dabei, einen Impfstoff gegen das Virus zu entwickeln. Für die aktuelle Infektionswelle kommt der zu spät, langfristig ist die Bedeutung dieser Forschung aber kaum zu überschätzen. Addo arbeitete schon daran, als sich in Deutschland noch kaum jemand über Corona Gedanken machte: seit Anfang Januar. Jetzt sorgt das Virus auch in Hamburg dafür, dass der Spruch auf ihrem Rucksack, eigentlich ein Werbeslogan des Herstellers, Realität wird: Weil Arbeit sich (bei vielen Schreibtischjobs) nach Hause verlagert, sich maximal ausdehnt (in der Pflege, im Einzelhandel und in vielen anderen Bereichen) – oder von heute auf morgen einfach verschwindet (vor allem, aber längst nicht nur in der Veranstaltungsbranche).

Für die ZEIT hat Friederike Oertel Marylyn Addo porträtiert. Der Text ist vor zwei Wochen erschienen, als Hamburg noch vor der derzeitigen Welle stand – aber er ist immer noch aktuell. Sie können den Text hier noch einmal nachlesen.

WAS SIE ZU HAUSE ERLEBEN KÖNNEN

mit Maresi Stumpf, Bratscherin im Ensemble Resonanz

"Bislang habe ich angesichts der aktuellen Lage noch nicht mehr Zeit zum Durchatmen gefunden als vorher. Die Lage ändert sich stündlich, deshalb fühle ich mich nicht besonders entspannt. Vor ein paar Tagen spielten wir noch ein Konzert in Gütersloh, direkt danach wurde das Theater geschlossen. Ruhe zum Lesen werde ich bestimmt in den nächsten Wochen mehr finden. Dann greife ich mal wieder zu Jan Christophersens "Ein anständiger Mensch". Darin geht es um einen Autor, der sich auf eine dänische Insel bei Schleswig-Holstein zurückzieht, um zu arbeiten. Er ist ein Mensch, der zu allen ethischen Themen Antworten parat zu haben scheint – bis seine Frau und ein befreundetes Pärchen ihn besuchen und in kürzester Zeit alles aus dem Ruder läuft. Das Buch entwickelt mit seiner besonderen Sprache einen unheimlichen Sog. Dass der Lesegenuss nie enden möge, habe ich auch bei "Töchter" von Lucy Fricke gehofft. Zwei Frauen wollen darin den todkranken Vater von Berlin in die Schweiz bringen, zum Sterben. Aus einer Reise mit klarem Ziel wird eine Reise mit vielen Umwegen, ins Innere, in die Vergangenheit, aber auch ins Jetzt – mit viel Humor und Tiefgang."

Protokoll: Anna Heidelberg-Stein

MEINE STADT

Der Beweis ist erbracht: Die Bäume blühen auch, wenn niemand hinschaut (hier in Planten un Blomen mit Blick auf das Radisson-Hochhaus) © Alexander Hirschmann

