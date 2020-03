Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

am Abend kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel an, das öffentliche Leben in Deutschland vorläufig einzustellen. Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Waschsalons und Friseure dürfen weiterhin öffnen, die Supermärkte sogar sonntags, um die Lebensmittel-Versorgung zu sichern und lange Kassenschlangen zu vermeiden. Der übrige Einzelhandel bleibt ab sofort geschlossen. Die Schulen sind es schon. Versammlungen und Veranstaltungen sind verboten, ebenso wie Urlaubsreisen innerhalb Deutschlands. Dies seien Maßnahmen, die es "in unserem Land noch nicht gegeben hat", sagte Merkel.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber seit hier im Elbvertiefungsbüro (das längst in mein privates Arbeitszimmer umgezogen ist) täglich die Meldungen zu den immer weitergehenden Verschärfungen zur Eindämmung des Corona-Virus eintreffen, da brauche ich ab und an eine Sekunde, um zu realisieren: Das ist jetzt echt. Kein Film, kein dystopischer Roman, auch keine historische Rekonstruktion vergangener Notlagen, man hat das alles ja schon zigfach gelesen, gesehen und in fiktionalisierter Form durchgemacht. Es fühlt sich vertraut an, aber das täuscht.

Vielleicht liegt es ja daran, dass Hamburg immer noch so lange braucht, um herunterzubremsen, und dass sich ein paar ihrer Bewohnerinnen und Bewohner so verdammt schwer damit tun. Vielleicht haben wir alle einfach schon so viele Geschichten über schwierige, harte und brenzlige Zeiten gelesen, gehört und gesehen, dass wir jetzt glauben, wir wüssten Bescheid. Uns könnte nichts passieren, wir sind nur die Zuschauer, und wenn wir genug haben, klappen wir das Buch oder das Notebook zu und gehen alle zusammen raus an die Alster. Und verstehen gar nicht, was daran verkehrt sein soll.

Der Punkt ist nur: Alle Geschichten haben ein fixes, unausweichliches Ende, das von vornherein feststeht. Wie die reale Lage jetzt gerade ausgeht, steht noch nicht fest, das liegt an uns. Und vor allem an Ihnen. Und darum bleiben Sie bitte, so Sie irgend können, ein paar Tage zu Hause, egal wie es Ihnen geht. Informieren Sie sich gut, etwa hier über die aktuell wichtigsten Fragen in Hamburg, oder hier im bundesweiten Liveblog der Kolleginnen und Kollegen bei ZEIT ONLINE. Und dann lesen Sie ein paar Bücher, schauen Sie ein paar Filme, paradoxerweise hilft gerade nichts besser als das, die reale Lage zu lösen. Wenn Sie mögen, lesen Sie anderen vor, spielen Sie, verlieren Sie sich in anderen Welten, spinnen Sie ein bisschen. Jetzt endlich ist das alles mal wirklich zu etwas nutze.

WAS HEUTE WICHTIG IST

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde sind in Hamburg aktuell 260 Menschen an COVID-19 erkrankt. Die Zahl der gemeldeten Fälle ist seit Sonntag um 64 gestiegen; gerechnet auf 100.000 Einwohner hat Hamburg damit bundesweit die meisten Fälle. Wegen der derzeitigen Rückreisewelle aus Risikogebieten sowie aus der Schweiz und Österreich rechnen die Behörden mit einem weiteren, deutlichen Anstieg. 16 Patienten sind in stationärer Behandlung, vier davon auf einer Intensivstation.

Bereits am Freitag ist ein Bewohner einer Seniorenresidenz in Klein Borstel aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der Virus sei erst bei einer posthumen Untersuchung festgestellt worden, bestätigte die Gesundheitsbehörde einen entsprechenden Bericht der "Bild". Es handelt sich um den zweiten Hamburger Corona-Toten; bereits vor gut einer Woche war ein Hamburger Feuerwehrmann während eines Ägypten-Urlaubs am Virus gestorben.



Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, will der Hamburger Senat in Abstimmung mit der Bundesregierung und den anderen Länderchefs den Einzelhandel schließen. Ausgenommen sind Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und Großhandel. Weiterhin teilt der Senat mit, Dienstleister und Handwerker könnten ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. Restaurants und Gaststätten dürfen nur noch von 6 bis 18 Uhr geöffnet werden. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sind untersagt, ebenso die Nutzung von Kinderspielplätzen.

© Axel Heimken/​dpa

Der Hamburger Hafengeburtstag fällt in diesem Jahr auf Weisung der Gesundheitsämter der Bezirke Altona und Hamburg-Mitte aus, teilte gestern die Wirtschaftsbehörde mit. Das Fest hätte vom 8. bis 10. Mai stattfinden sollen. Mit rund einer Million Besucher gehört der Hafengeburtstag zu den größten Volksfesten in Deutschland. Er wird seit 1977 in zeitlicher Nähe zum Überseetag am 7. Mai als großes Hafenfest gefeiert, vorher nur in kleinem Rahmen als Jubiläumstag.

Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch nur mit etwas mehr als der Hälfte der 123 neu gewählten Abgeordneten zur konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Durch weniger Anwesende und die zwischen ihnen freibleibenden Sitze soll das Infektionsrisiko im Plenarsaal verringert werden, außerdem werde die Sitzung verkürzt und unter Einschränkungen stattfinden, sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD). Notwendig ist die Sitzung deshalb, weil sich laut Verfassung die Bürgerschaft binnen vier Wochen nach der Wahl konstituieren muss.

Wie die Justizbehörde mitteilte, verschieben die Hamburger Gerichte zahlreiche Verhandlungen. Bis auf Weiteres sollten die Richterinnen und Richter möglichst nur noch dringende Fälle wie Haftsachen und bereits länger andauernde Hauptverhandlungen bearbeiten. Welche Gerichtsverfahren stattfinden, entscheiden die jeweiligen Richter.

Hamburgs Finanz- und Bezirksämter schließen für den allgemeinen Publikumsverkehr bis auf Weiteres ihre Türen. Bereits ab heute seien in der Regel nur noch telefonische oder elektronische Kontaktaufnahmen möglich, teilte die auch für die Hamburger Bezirke zuständige Finanzbehörde am Montag mit. Die telefonische Erreichbarkeit solle ausgeweitet werden. "Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt müssen in der Gewissheit durch diese Krise gehen, dass die öffentliche Verwaltung weiter funktioniert", erklärte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Die sieben zentralen Kundenzentren der Bezirksämter blieben für wirklich dringliche Fälle und nur für Terminkunden geöffnet. Auch bei den Finanzämtern können nur noch in besonders begründeten Einzelfällen und nach vorheriger Terminabsprache persönliche Rücksprachen erfolgen.

In aller Kürze

Bei den Hamburger Elbkinder-Kitas sind am Montag 774 Kinder in der Notbetreuung versorgt worden, meldet die Deutsche Presseagentur • Der Hamburger Hafenkonzern HHLA hat beteuert, dass die Versorgung von Bevölkerung und Unternehmen mit Waren über seine Containerterminals gesichert ist • FC St. Paulis Präsident Oke Göttlich hat die Aussetzung des Spielbetriebs durch die Deutsche Fußball Liga bis zum 2. April wegen der Coronavirus-Pandemie ausdrücklich begrüßt • Die schwedische Reederei Stena Line mit Sitz in Göteborg hat 950 Entlassungen angekündigt. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf die globale Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, wie ein Sprecher am Montag in Hamburg sagte

THEMA DES TAGES

© David Mao

Unter Verdacht

Hatten Sie in den vergangenen Tagen nicht auch mindestens einmal ein verdächtiges Kratzen im Rachen, während Sie über das Coronavirus nachgedacht haben? Ein ungutes Drücken auf der Brust, ein verdächtiges Ziehen in den Gliedern? Unsere Autorin, die hier lieber anonym bleiben möchte, ist für hypochondrische Anfälle eigentlich nicht bekannt. Umso besorgter war sie, als sie eines Morgens beim Aufwachen verdächtige Symptome bemerkte.

Als ich aufwache, fühle ich mich wie in Watte gepackt, mein Kopf dröhnt, die Glieder schmerzen. Ich drehe mich auf die Seite – und mich überkommt ein Hustenanfall. Trockener Husten. An einem gewöhnlichen Tag dächte ich jetzt: Mist, wo habe ich mir das denn eingefangen, gut, bleibe ich eben zu Hause. Nur sind dies keine gewöhnlichen Tage. Das wird mir jetzt, da sich ein stechender Schmerz auf meine Brust legt, sehr bewusst. Deshalb dürfte klar sein, was mir stattdessen durch den Kopf schießt.

Misstrauisch horche ich in meinen Körper hinein. Bin ich kurzatmig? Habe ich Fieber? Ich würde jetzt wirklich gern über meine Nervosität lachen. Aber zum Lachen ist mir gar nicht. Außerdem muss ich eh schon wieder husten.

Ich bin Anfang 30 und einigermaßen fit, ohne Vorerkrankungen. Um mich selbst mache ich mir keine Sorgen. Selbst wenn ich mich mit dem Coronavirus infiziert haben sollte: Jüngere Menschen stecken das gut weg, oder? Im schlimmsten Fall habe ich eben ein paar schlechte Tage. Bloß keine Panik aufkommen lassen, meine Güte.

Aber das wohlige Gefühl der Überlegenheit gegenüber "der Panik" will sich diesmal nicht einstellen. Denn das Gedankenkarussell dreht sich längst.

Ich denke daran, dass ich gerade bei meinen Eltern zu Besuch war, mein Vater ist fast 70 und herzkrank. Ich denke an die schwangere Freundin, die ich noch vor ein paar Tagen traf, und überhaupt an all die Leute, mit denen ich vielleicht unwissentlich Kontakt hatte. Wer könnte mich, wen könnte ich angesteckt haben, trotz ständigem Händewaschen? Wie lang war noch mal die Inkubationszeit? Einatmen. Ganz ruhig. Ausatmen. Husten.

Ich will nicht ganz untätig bleiben und rufe meinen Hausarzt an. Ansage vom Band: "Aus Sicherheitsgründen ist der Praxisbetrieb eingeschränkt, wir bieten nur noch Video- oder Telefontermine an. Hinterlassen Sie dafür eine Nachricht nach dem Piepton, oder füllen Sie unser Online-Formular aus. Kommen Sie nicht in die Praxis. Bei Verdacht auf Corona melden Sie sich beim Arztruf."

Wie lange es dauert, bis unsere Autorin beim Arztruf Gehör findet, warum die Frage, ob sie in den Tagen vorher Kontakt mit einem Italiener oder Chinesen hatte, gar nicht so leicht zu beantworten ist, und was die Ärztin am Telefon schließlich rät, erfahren Sie im zweiten Teil des Textes, den Sie hier auf ZEIT ONLINE vollständig lesen können.

DER SATZ

© Axel Heimken/​dpa

"Wird die Saison tatsächlich abgebrochen, müsste der HSV möglicherweise ein Drittel bereits verplanter Einnahmen für die Übertragungsrechte zurückzahlen, nach aktuellen Schätzungen zwölf Millionen Euro. Wie will ein Zweitligist einen solch immensen Betrag stemmen?"

Am Montagnachmittag fand eine – für den deutschen Profifußball – historische Pressekonferenz statt. Es ging darum, wie die Fußballclubs mit der Ausbreitung des Coronavirus umgehen – und wie mit den Auswirkungen auf die gesamte Branche. Wirtschaftlich stehen alle 36 Erst- und Zweitligaclubs dadurch vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte. Besonders betroffen sind vor allem die Clubs, die schon seit Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben – wie der Hamburger SV. Selbst ohne die Coronakrise rettet sich der HSV nur knapp von einem Geschäftsjahr ins nächste, seit 2011 hat er Bilanzverluste von 74 Millionen Euro angehäuft. Seit sich die Absage der nächsten Spiele abzeichnete, recherchierte unser Autor Daniel Jovanov darum zur Frage: Geht dem Verein jetzt die Luft aus?

Wie Bernd Hoffmann, Vorstandsvorsitzender des HSV, die Lage einschätzt, in welcher Größenordnung sich die Verluste allein in der laufenden Saison bewegen und welche Szenarien zur Lösung realistisch sind, hat Daniel Jovanov in einem sehr lesenswerten Stück aufgeschrieben, das Sie hier auf ZEIT ONLINE lesen können.

WAS SIE ZU HAUSE ERLEBEN KÖNNEN

mit Aleix Martínez, Solist beim Hamburg Ballett

"Wir Tänzerinnen und Tänzer sind derzeit auf Stand-by. Unsere Singapur-Tour musste Ende Februar wegen Corona abgesagt werden, andere Projekte verschieben wir. Ich nutze die Zeit für ein sehr interessantes Buch: "Die Reise des Giuseppe Mastorna" von Federico Fellini. Es geht darin um einen Typen, der von Hamburg nach Italien fliegt. Was für ein Zufall, oder? Während der Reise gibt es technische Probleme, die Maschine droht abzustürzen. Das erzählt Fellini als Trip zwischen Licht und Schatten, Leben und Tod. Was ist wirklich wichtig? Obwohl das so eine existenzielle Frage ist, nimmt der Autor ihr die Schwere. Er hätte bestimmt auch eine Parodie über unsere Zeit mit Corona geschrieben."

Protokoll: Anna Heidelberg-Stein

MEINE STADT

Die Pyramiden von Hamburg © Helga Schug

HAMBURGER SCHNACK

An der Kasse bei Aldi. Eine Frau bezahlt sechs Flaschen Fliesenreiniger für ihre Terrasse. Kassierer mit belehrendem Blick: "Das können Sie übrigens auch als Desinfektionsmittel für Ihre Hände und für die Wohnung verwenden!"

Gehört von Ingrid Körber

