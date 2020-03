Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

am gestrigen Mittag fand im Rathaus eine Pressekonferenz statt, die sicher die erste in der Hamburger Stadtgeschichte war, zu der Journalistinnen, Journalisten und auch jegliche andere Gäste vorher explizit ausgeladen worden waren. Bürgermeister Peter Tschentscher und Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks saßen vor einer Kamera, die die Konferenz live ins Internet streamte, und beantworteten Fragen, die vorab per E-Mail eingesammelt wurden.

Bemerkenswert war dieser Termin aber nicht allein wegen dieser Umstände. Sondern vor allem wegen zweier Aussagen Peter Tschentschers. Zwei Aussagen, hinter denen mit Sicherheit nichts als beste Absicht steht, die in der Bevölkerung aber womöglich anders angekommen sein könnten, als sie gemeint gewesen sind.

Etwa der Satz über das Immunsystem. "Wir werden viele Erkrankungsfälle haben", sagte Tschentscher. "Das ist auch etwas, was jetzt notwendig ist, wenn man es mal so sagen darf." Das wirksamste Mittel gegen das Virus sei unser Immunsystem selbst, sagte der Bürgermeister, der ja gelernter und promovierter Labormediziner ist. "Deswegen ist eigentlich die wichtigste Maßnahme jetzt, dass wir unseren Immunsystemen, der Bürgerinnen und Bürger in Hamburg, die Gelegenheit geben, sich gegen das Virus aufzustellen." Tschentscher halte es grundsätzlich für sinnvoll, dass möglichst viele Menschen mit dem Coronavirus in Kontakt kommen, meldeten im Anschluss die Kollegen. Das mag ja korrekt sein. Aber ist das die richtige Taktik, während das Krisenmanagement der Stadt seit einer Woche die Bevölkerung dazu zu bringen versucht, andere Menschen zu meiden – um eben möglichst nicht mit dem Virus in Kontakt zu kommen?

Da wäre auch noch der Satz mit der Dunkelziffer. Man könne aktuell und auch weiterhin nicht jeden Verdachtsfall testen, weil die dazu nötige Infrastruktur schon jetzt an ihre Grenzen gerate, so Tschentscher. Vielmehr komme es darauf an, jetzt "die richtigen" Leute zu testen. Gemeint sind: die, die unter erhöhtem Verdacht stehen. Auch dies ist nicht falsch. Aber jede Stadt hat nur so viele Covid-19-Fälle wie sie getestet hat. Und wie Tschentscher vor diesem Hintergrund freilich auf die Prognose kommt, in Hamburg sei die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Covid-19-Fälle deutlich niedriger als in anderen Ländern, weil Hamburg "von Anfang an sehr aufmerksam gewesen" sei – das wird wohl bis auf Weiteres sein Geheimnis bleiben.

Ich hoffe allerdings sehr, dass er recht hat. Es ist eine naive Hoffnung, denn aktuell spricht leider vieles dagegen. Aber ich wünsche es mir dennoch, und Ihnen auch. Bitte bleiben Sie zu Hause, bitte wirklich, damit ist schon viel getan.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr

Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Myriam Rathfelder /​ ZEIT-Infografik

Die Anzahl der gemeldeten Covid-19-Patienten in Hamburg ist am Dienstag um weitere 52 auf nunmehr 312 gestiegen. Unter den Infizierten sind zehn in stationärer Behandlung, davon sechs auf einer Intensivstation. Die Infektionsketten sind nach Angaben von Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks nicht mehr lückenlos, aber immer noch überwiegend nachvollziehbar. In Schleswig-Holstein ist ein 78-jähriger Krebspatient an den Folgen der Infektion gestorben.

Rückkehrer aus Risikogebieten, Menschen mit Atemwegsinfektionen und Kinder unter 16 Jahren dürfen Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser und Rehakliniken in Hamburg ab heute nicht mehr betreten. Dies besagt eine Allgemeinverfügung, die der Senat gestern beschlossen hat. Ein solches Verbot gilt schon für Schulen und Kitas. Zudem werden jetzt Tagespflegeeinrichtungen für Senioren geschlossen.

Die Schutzanzüge, die Ärzte dringend für eine Testung auf das Coronavirus brauchen, werden in Hamburg langsam knapp. "Wir versuchen seit Wochen verzweifelt, irgendwo auf der Welt Schutzausrüstung zu kaufen, das ist fast nicht möglich", sagte Walter Plassmann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH). Vor Wochen hätte ihnen die Bundesregierung versprochen zu helfen, bisher jedoch ohne Ergebnis. "Wenn uns die Schutzausrüstung ausgeht, dann sind wir am Ende", sagte Plassmann.

© Daniel Reinhardt/​dpa

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat an die Bürger appelliert, sich nur in begründeten Fällen an den Arztruf 116117 zu wenden. Die Hotline sei sehr stark ausgelastet, sagte Tschentscher am Dienstag. Nur Menschen mit Grippe-Symptomen, Rückkehrer aus Risikogebieten und Kontaktpersonen von Infizierten sollten sich an die Hotline wenden, ergänzte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). Viele Anrufer hätten diesen Hintergrund derzeit nicht. In Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung solle das Personal für die Hotline und die Tests aufgestockt werden. Die Senatorin rief Medizinstudenten und pensionierte Ärzte zur Hilfe auf.

Die Hamburger Krankenhausbewegung forderte die Einrichtung von Coronavirus-Testzentren. "Die Möglichkeit zu massenhaften Tests ist ein entscheidendes Mittel zur Senkung der Infektionsrate", sagte ein Sprecher der Bewegung am Dienstag in Hamburg. Stattdessen kämen die Menschen derzeit in die Notaufnahmen, die "unter dem Ansturm einfach zusammenzubrechen" drohten. Ein weiterer Grund dafür sei, dass Kollegen derzeit tagelang ausfallen, weil sie nicht zeitnah getestet werden können.

Die Justizbehörde lässt rund 40 Gefangene frei, um hinter Gittern genug Platz für eine Aufnahmequarantäne- und eine Isolierstation für Covid-19-Fälle unter den Häftlingen zu schaffen. Wie eine Behördensprecherin mitteilte, handelt es sich dabei etwa um Schwarzfahrer, die ihre Geldstrafe nicht bezahlt haben, und andere Insassen mit Ersatzfreiheitsstrafen.

Die aktuelle Lage in Hamburg

© Daniel Reinhardt/​dpa

Die neuesten Nachrichten über den Stand der Corona-Infektionen und die Folgen, die das Virus und die Maßnahmen zu seiner Eindämmung für das Leben in Hamburg haben, finden Sie in unserem laufend aktualisierten Überblick auf zeit.de/hamburg.

In aller Kürze

Der Mädchenchor der Jungmusikschule Hamburg ist in Aserbaidschan gestrandet, da der für vergangenen Samstag geplante Rückflug gestrichen wurde; die Schulbehörde verhandelt jetzt mit der Lufthansa, um die 60 Mädchen samt Betreuern auszufliegen • Als beinahe letzte öffentliche Attraktion in Hamburg schließt auch der Tierpark Hagenbeck in Hamburg wegen der Corona-Krise seine Pforten • Die viel befahrene Hamburger U-Bahn-Linie U1 fährt ab sofort ganztägig nur noch im Zehn- statt im Fünfminutentakt, weil sie weniger genutzt wird, teilte die Hamburger Hochbahn am Dienstag mit

THEMA DES TAGES

Was tun, wenn der Senator hustet?

Die Stadt Hamburg ist seit einer Woche im Krisenmodus. Zur Eindämmung des Coronavirus reglementiert der Senat das öffentliche Leben mit einer Reihe amtlicher Verfügungen, während die Zahl der Infizierten weiter steigt und immer mehr Kontaktpersonen in Quarantäne leben. Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch ein Mitglied des Senats oder der Bürgerschaft positiv getestet wird. Für diesen Fall haben die beiden wichtigsten Gremien der Stadt vorgesorgt – mehr oder weniger jedenfalls. Frank Drieschner hat sich mit der Frage "Was wäre, wenn?" befasst.

Am Dienstag traf sich der Hamburger Senat zu seiner regulären Sitzung, heute konstituiert sich die neu gewählte Bürgerschaft, in der SPD und Grüne zusammen mehr als zwei Drittel der Abgeordneten stellen werden – Zeichen der Stabilität in einer Krise bislang ungekannter Art. Angesichts von Corona könnte man die Frage akademisch finden, wie es um die Legitimität einer Regierung bestellt ist, die nach einer Wahl ihre Geschäfte weiterführt, während die Parteien die Bildung einer neuen Regierung vertagen. Allerdings sind die Übergangszeiten nach Wahlen gewöhnlich Zeiten politischer Zurückhaltung.

Nun aber legt ausgerechnet ein geschäftsführender Übergangssenat zwecks Seuchenschutzes den Alltag der Stadt lahm und greift damit tiefer in die Freiheitsrechte der Bürger ein, als es in der Bundesrepublik je eine Regierung getan hat. So gesehen ist es gut, dass die Hamburger bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar eine parlamentarische Mehrheit für eine Fortsetzung der alten rot-grünen Koalition geschaffen haben. Nun muss sich niemand mit der Frage beschäftigen, ob eine Regierung, die eigentlich abgewählt sei, in dieser Weise vorgehen dürfe.

Auf Senatsseite läuft der politische Betrieb sogar auf Hochtouren. Die Staatsräte treffen sich täglich, auch am Wochenende, und wollen zusätzliche behördenübergreifende Stäbe einsetzen, um in der Krise noch schneller zu werden. Schulen und Kitas fallen in die Zuständigkeit unterschiedlicher Ressorts, beide sind aber wichtig für die Betreuung der Kinder von Eltern, die nun in den Krankenhäusern und anderen systemrelevanten Einrichtungen gebraucht werden, weshalb diese Behörden sich nun ständig eng abstimmen müssen.

Und was, wenn die Corona-Krise die Regierung direkt trifft, in Gestalt des Virus? Staatsräte und Senatsmitglieder haben Vertreter, aber über kurz oder lang ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein Senator positiv getestet wird und der Rest der Regierung sich fragen muss, wie intensiv der Kontakt war und ob nicht eine Quarantäne angezeigt ist. Und dann? "Für Senatsmitglieder gilt die gleiche Regelung wie für alle anderen Personen", lautet die Antwort aus der Senatskanzlei. "Infiziert sich eine Senatorin oder ein Senator mit dem Corona-Virus, wird das zuständige Gesundheitsamt informiert, das alle weiteren Schritte in die Wege leitet und entscheidet, welche Kontaktpersonen in die häusliche Isolation geschickt werden." Der Aufenthalt gemeinsam mit einer infizierten Person in einem Raum gilt für sich genommen noch nicht als übermäßig riskant. In der Praxis dürfte es also darauf ankommen, ob der oder die Betroffene bereits gehustet hat und wer während der Senatssitzung in seiner oder ihrer Nähe saß.

Wie die Abgeordneten der Bürgerschaft auf den Fall einer Infektion in ihren Reihen vorbereitet sind, welche Schutzmaßnahmen in der heutigen Sitzung getroffen werden, warum die Sitzungen nicht verschoben werden oder – wie so viele Konferenzen in diesen Tagen – per Videokonferenz stattfinden: Das können Sie hier auf ZEIT ONLINE lesen.

DER SATZ

© Carsten Rehder/​dpa

"Einige Reisende haben offenbar die gute Luft zum Anlass genommen, zu uns zu kommen. Aber natürlich kann es auch dann eine Tröpfcheninfektion geben. Das Problem ist: Die medizinische Versorgung auf Sylt ist begrenzt, sie ist nicht auf große Besucherzahlen ausgelegt"

Nikolas Häckel, Sylter Bürgermeister

Nachdem mehrere Bundesländer Ende vergangener Woche ankündigten, die Schulen zu schließen, erlebte die Insel Sylt einen Besucheransturm. Die Bewohnerinnen und Bewohner sahen dies mit Überraschung, angesichts des Appells von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), zu Hause zu bleiben. Und sie sahen es auch mit Sorge: Denn das Krankenhaus der Insel wäre im Notfall kaum groß genug für die Inselbewohner, von denen sehr viele zur Corona-Risikogruppe gehören. Wegen der guten Nordseeluft leben auf Sylt viele Menschen mit einer Lungenkrankheit. Seit Montag ist die Insel – wie alle anderen Nord- und Ostseeinseln – für Touristen gesperrt, inzwischen sind Reisen in Deutschland generell verboten. Für Sylt ist das eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich, denn die Bewohner leben fast allein vom Tourismus. "Es ist ganz, ganz hart", sagt der Sylter Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos).

Über den Ansturm am Wochenende und den ersten Tag nach der Sperrung der Insel hat Philipp Nesbach mit Nikolas Häckel gesprochen. Sowie über die Frage, ob es sich jetzt als Fehler erweist, die einzige Klinik auf der Insel in den vergangenen Jahren aus Spargründen so stark zu schrumpfen. Das Interview mit dem erfreulich ungefiltert sprechenden Bürgermeister lesen Sie hier auf ZEIT ONLINE.

WAS SIE ZU HAUSE ERLEBEN KÖNNEN

Mit Janna Steenfatt, Autorin

Ich habe jahrelang an meinem Roman "Die Überflüssigkeit der Dinge" gearbeitet und mich wahnsinnig auf meine Lesereise gefreut. Sie hatte gerade erst begonnen: In Hamburg war ich schon, dann wäre es etwa nach Tschechien und Österreich gegangen. Jetzt muss ich zu Hause bleiben. Wenigstens bleibt so Zeit, um zu lesen: Der Preis der Leipziger Buchmesse ging in der Kategorie Übersetzung dieses Jahr an Pieke Biermann. Sie hat einen Roman ins Deutsche übertragen, den ich kürzlich im englischen Original las: "Oreo" von Fran Ross – das Buch hat mich umgehauen! Es ist 1970 in den USA erschienen und fand zunächst kaum Anklang, erst vor wenigen Jahren wurde es wiederentdeckt. Die Protagonistin, ein furchtloser weiblicher Theseus, ist Tochter eines weißen Juden und einer schwarzen Amerikanerin. Im Buch sucht sie ihren Vater. Klug und rasant erzählt, folgt die Geschichte dem antiken Vorbild, in einer wilden Mischung aus Jiddisch, Südstaatenslang und Fantasiesprache. Mich hat vor allem begeistert, dass die Autorin sich um keine formalen Vorgaben schert. Es ist ein Buch, das lebt und sprüht und spinnt, im allerbesten Sinne.

Protokoll: Anna Heidelberg-Stein

MEINE STADT

Monopoly in Ottensen © Jürgen W. Salomon

HAMBURGER SCHNACK

Zwei Familien trafen sich am Samstag zufällig in Eimsbüttel auf der Straße. "Wir waren eben noch mal in der Bücherhalle, um uns einzudecken." – "Und waren noch Bücher im Regal?" – "Ist ja kein Klopapier!"

Gehört von Ruth Jäger

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

Die Lage in Hamburg im laufend aktualisierten Überblick – Die Fallzahlen steigen deutlich, Spielplätze sind geschlossen: Alle Nachrichten über die Corona-Epidemie in Hamburg, die Sie kennen müssen

Das Corona-Liveblog von ZEIT ONLINE – Hier berichten die Kolleginnen und Kollegen über die gesamtdeutsche Corona-Lage

Was tun, wenn der Senator hustet? – Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis ein Mitglied des Senats oder der Bürgerschaft sich mit Corona infiziert. Für diesen Fall ist vorgesorgt – so gut es geht.

"Zur Risikogruppe gehören hier schon sehr, sehr viele" – Am Wochenende erlebte die Insel Sylt einen Urlauberansturm, trotz Corona. Das Krankenhaus wäre aber kaum groß genug für die Bewohner, sagt Bürgermeister Nikolas Häckel.