Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, es geht Ihnen gut – kaum ein anderer Satz erfreut sich zurzeit so großer Beliebtheit wie dieser. Haben Sie das auch schon bemerkt? Gerade als Einstieg in E-Mails, durchaus auch dienstliche, gerne von Absendern, die allzu großer emotionaler Anteilnahme am Leben der Empfänger ihrer Nachrichten bislang eher unverdächtig waren. Schon immer war der Satz vielseitig verwendbar, als Frage, als Floskel, natürlich auch ironisch. Aber mindestens die Ironie scheint gerade abgemeldet. Ich hoffe, es geht Ihnen gut – das war wohl selten so aufrichtig gemeint wie im Moment.

Ich will Sie heute gar nicht lange aufhalten, sondern nur rasch auf die Ansprache hinweisen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern Abend an die Bevölkerung gerichtet hat. Sollten Sie sie verpasst haben, können Sie sie hier nachschauen. Mit dem Attribut "historisch" sollte man gemeinhin ja sparsam sein, ich jedenfalls habe eine solchen TV-Appell noch nicht erlebt – und ehrlich gesagt hoffe ich auch, dass so bald kein zweiter nötig sein wird. Mein Kollege Ferdinand Otto nannte die Rede in seiner Analyse auf ZEIT ONLINE "die letzte Mahnung aus dem Kanzleramt" – zu keinem Zeitpunkt seit dem Zweiten Weltkrieg, so Merkel, sei es in Deutschland so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln angekommen wie jetzt. "Es ist ernst", sagte die Kanzlerin, "nehmen Sie es auch ernst."

Das war deutlich. Und gerichtet an jene, die es immer noch cool und rebellisch finden, die letzten Schlupflöcher der inzwischen schon fast einschüchternden Anordnungen auszureizen und das alles nicht für voll zu nehmen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – inzwischen gibt es Momente, in denen mich diese Haltung kolossal aufregt, und das hätte ich bis vor ein paar Tagen wirklich nicht von mir gedacht. Ich hätte es aber auch nicht für möglich gehalten, dass man eine ganze Stadt, koste es, was es wolle, binnen weniger Tage komplett herunterbremsen kann. Aber, ganz ehrlich: Sie etwa?

Ich bin wirklich neugierig, was für eine Stadt Hamburg sein wird, wenn das Leben wieder Fahrt aufnimmt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag – und ich hoffe, es geht Ihnen gut!

Ihr Florian Zinnecker

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Neele Jacobi für DIE ZEIT

Aktuell sind der Gesundheitsbehörde 414 Menschen mit einer Convid-19-Erkrankung in Hamburg bekannt. Die Anzahl der nachgewiesenen Infektionen ist damit seit dem Vortag um 102 Fälle gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt Hamburg mit 19,4 Erkrankten pro 100.000 Einwohner weiterhin an der Spitze aller Bundesländer. Die Betroffenen haben in der Regel nur leichte bis mittlere grippeähnliche Symptome, wie die Gesundheitsbehörde mitteilt. Elf Menschen werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Zur Eindämmung des Virus will die Schulbehörde die Schließung der Hamburger Schulen um drei Wochen bis 19. April verlängern – und damit über Ostern hinaus. Dies sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Mittwochabend im NDR. Die Lehrerinnen und Lehrer seien angewiesen, ihren Klassen Aufgaben nach Hause zu übermitteln.

In einem offenen Brief haben sich mehr als 100 Gastronomen aus Hamburg an die Stadt und den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gewandt. "Während die Tage verstreichen, sind wir dabei, unterzugehen. Wir haben keine Mittel mehr zur Verfügung, um unsere Existenz aufrecht zu erhalten und fühlen uns im Stich gelassen", heißt es in dem Brief, der unter anderem auf dem Facebook-Profil von Tim Mälzers "Bullerei" veröffentlicht wurde. Wenn nicht für Klarheit und echte finanzielle Soforthilfe gesorgt werde, "war es das für die nächsten Jahre mit Hamburgs bunter Gastroszene und den vielen schönen Hotels – das sagen wir euch in aller Deutlichkeit!" Wichtig sei jetzt ein Dialog: "Sprecht mit uns! Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen."

© Axel Heimken/​dpa

Die neue Hamburgische Bürgerschaft ist angesichts der Corona-Pandemie nur in einer Notbesetzung zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Alterspräsidentin Dagmar Wiedemann (70/SPD) begrüßte am Mittwoch nur rund 70 von 123 gewählten Abgeordneten im Plenarsaal. Seitens des Senats nahmen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) teil. Durch weniger Anwesende und die zwischen ihnen freibleibenden Sitze sollte das Infektionsrisiko im Plenarsaal möglichst gering gehalten werden.

In Bonn ist gestern der erste Cum-Ex-Prozess zu Ende gegangen – mit teuren Konsequenzen für die Hamburger Warburg-Bank. Das Landgericht verurteilte zwei britische Aktienhändler wegen Steuerhinterziehung zu Freiheitsstrafen auf Bewährung. Das Urteil fiel milde aus, weil die Händler mit ihren Geständnissen bei der Aufklärung weiterer Cum-Ex-Geschäfte mit unberechtigten Steuererstattungen in Höhe Hunderter Millionen Euro halfen. Das Urteil gilt als wegweisend, da nun erstmals ein Gericht entschieden hat, dass Cum-Ex-Geschäfte Straftaten sind. Nun sollen weitere Anklagen folgen. Die Warburg-Bank muss auf Anordnung der Richter unrechtmäßig kassierte Steuerrückzahlungen in Höhe von 176 Millionen Euro an den Staat zurückzahlen.

Die aktuelle Lage in Hamburg

© Markus Scholz/​dpa

Die neuesten Nachrichten über den Stand der Corona-Infektionen in Hamburg, über die Maßnahmen zur Eindämmung und die Folgen, die das Virus für das Leben in unserer Stadt hat, finden Sie in unserem laufend aktualisierten Überblick auf zeit.de/hamburg.

In aller Kürze

Die etwa 60 in Aserbaidschan gestrandeten Mitglieder eines Hamburger Mädchenchors haben es nach Hause geschafft: Sie wurden mit einer Lufthansa-Sondermaschine aus der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku abgeholt • Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße wird von heute an in seiner Hauskapelle täglich um 11 Uhr die Heilige Messe allein feiern und diese über die Facebook-Seite des Erzbistums übertragen • Die Feuerwehr hat in Eimsbüttel einen in einer Baugrube verschütteten Arbeiter gerettet; der 41-Jährige steckte in dem drei Meter tiefen Schacht fast bis zum Hals im festen, feuchten Bausand • Nach dem Einsturz eines Baugerüstes in Hamburg-St.-Pauli, bei dem zwei Menschen starben, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob menschliches Versagen oder ein technischer Defekt Auslöser des Unglücks waren

THEMA DES TAGES

"Ich fühle mich ein bisschen verarscht"

Das Ziel der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus ist bekannt: Auf keinen Fall sollen so viele Hamburgerinnen und Hamburger gleichzeitig erkranken, dass die Intensivstationen der Krankenhäuser überlastet sind. Aber wie ist dort aktuell die Lage? ZEIT-Redakteur Oskar Piegsa hat dazu in den vergangenen Tagen regelmäßig mit einer Krankenschwester gesprochen, die auf einer Hamburger Intensivstation arbeitet. Dort kam gerade der erste Covid-19-Patient an – doch die Schutzmasken gehen schon jetzt zur Neige. Die Schilderungen der Krankenschwester, die aus arbeitsrechtlichen Gründen anonym bleiben muss, hat Piegsa für die ZEIT Hamburg protokolliert.

Mittwoch letzter Woche ging es bei uns los. Seitdem ist die Notaufnahme komplett überlaufen mit Verdachtsfällen, wir machen hier über 200 Abstriche am Tag. Es gibt mehrere Fälle von Covid-19 auf anderen Stationen, bei uns auf der Intensivstation kam Anfang der Woche der erste. Wir hatten ein Einzelzimmer frei, der Patient ist also isoliert und an der Beatmung. Kritisch wird es erst, wenn das deutlich mehr werden.

Es ist Grippe- und Infektzeit, wir sind also gut gefüllt und haben ohnehin zu tun, auch ohne Covid-19. Wir sind hier fünf bis sieben Krankenschwestern und -pfleger, zusammen können wir zwölf Patienten gut betreuen. Theoretisch könnte man die Station auf 16 Betten aufstocken, aber dafür ist das Personal nicht da. Wenn ich höre, dass die Intensivkapazitäten in Deutschland verdoppelt werden sollen, frage ich mich: Wer soll das bedienen? Wir reden ja nicht erst seit gestern über den Pflegenotstand. Wenn es das Personal nicht gibt, kann man die Kapazitäten nicht verdoppeln, so schön das auch wäre.

Es gibt Gerüchte bei uns, dass wir zusätzliche Beatmungsmaschinen bekommen, aber ich weiß nicht, wo die herkommen sollen. Die Firma baut wohl gerade auf Hochdruck neue. Wir haben natürlich ein paar im OP, wenn der Betrieb dort eingestellt wird, könnten wir die auch nutzen. Das sind aber technisch andere Geräte, die auch das OP-Personal bedienen müsste.

Das Problem ist: Man kommt zur Arbeit und weiß nicht, was Phase ist. Ende letzter Woche hieß es noch, wir sollten uns keine Sorgen machen, es sei genug Schutzkleidung da. Am Montag waren die Bestände aber schon fast aufgebraucht. Wir brauchen vor allem FFP3-Masken, das sind die Masken mit dem höchsten Schutzfaktor, die bei einem Virus auch wirklich helfen. Nicht diese Papiermasken, mit denen die Leute jetzt auf der Straße rumlaufen, was komplett albern ist.

Ehrlich gesagt, fühle ich mich da ein bisschen verarscht. Ich frage mich, wie innerhalb eines Wochenendes der Bestand an Schutzkleidung so sinken konnte. Wollten die uns am Freitag bloß beruhigen? Oder wurde was geklaut? Wir hatten am Wochenende ja noch Publikumsverkehr. Jetzt herrscht hier eine Besuchersperre, mit großen Schildern an den Türen, dass keine Zivilisten mehr reindürfen. Andere Krankenhäuser in Hamburg haben das schon früher eingeführt, es kommt alles peu à peu, ohne einheitliche Linie. Hamburg hinkt insgesamt hinterher, mit allen Entscheidungen.

Mit welchen Lockerungen der Hygiene-Vorschriften das Pflegepersonal das Problem der Materialknappheit lösen will, ob unsere Krankenschwester dies für eine gute Idee hält und mit welchen Erwartungen und Befürchtungen sie auf die nächsten Tage und Wochen blickt, lesen Sie im zweiten Teil des Protokolls, das Sie in vollständiger Fassung hier auf ZEIT ONLINE finden.

DER SATZ

© Christian Charisius/​dpa

"Wir haben den Vorteil, dass wir uns eng vernetzt haben und jetzt diese Transferleistung organisieren können. Vielleicht können wir für andere einen Weg aufzeigen, besser mit dieser Krise klarzukommen."

Thore Debor, der Geschäftsführer des Clubkombinats Hamburg, befand sich in der vergangenen Woche in einer verzwickten Lage. Als Kopf eines Verbands von 185 Hamburger Clubs, Musikbühnen und Veranstaltern ist es sein ureigenes Interesse, dass die Clubszene gute Umsätze macht. In größeren Gruppen zu feiern erschien allerdings mehr und mehr als unverantwortbar. "Wir haben sehr früh unseren Mitgliedern empfohlen, die Türen freiwillig zu schließen, als die Stadt noch damit beschäftigt war, die Allgemeinverfügung zu formulieren", sagt Debor. "Wir haben sozusagen den wirtschaftlichen Ruin selbst noch beschleunigt." Denn wer freiwillig und ohne städtische Verfügung Konzerte absagt, haftet selbst. Nun hofft Debor im Namen der Clubszene auf Solidarität – und hat eine Spendenaktion gestartet. Die eingenommenen Gelder sollen transparent und nach vorher festgelegtem Schlüssel verteilt werden. Auf die Hilfe der Stadt allein will er sich nicht verlassen. "Öffentliche Hilfen werden notgedrungen limitiert sein, weil alle in dieser Krise an ihre Grenzen stoßen und Geld brauchen", sagt Debor. "Elphi, Staatsoper, Kampnagel und viele andere Kulturinstitutionen müssen gerettet werden. Was das kosten wird, kann derzeit niemand beziffern." Jetzt hofft er, dass die Idee der Spendenaktion Schule macht.

Welche Grenzen Thore Debor bei seiner Hilfsaktion ziehen will, welche Signale er von Kultursenator Carsten Brosda (SPD) bekommen hat und warum sich sein Verhältnis zu Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter angesichts der Corona-Krise zuletzt ein wenig getrübt hat, lesen Sie im Interview, das Christoph Twickel mit Thore Debor geführt hat – und zwar hier auf ZEIT ONLINE.

WAS SIE ZU HAUSE ERLEBEN KÖNNEN

mit Karimah Ashadu, Film-Künstlerin und Breckwoldt-Stipendiatin im Hamburger Künstlerhaus "Frise"

Ich habe Glück im Unglück: Meine letzte Show hatte ich gerade fertig gestellt und die Recherche für mein nächstes Projekt begonnen, als Corona in Deutschland ankam. "Recherche" bedeutet für meine Arbeit, dass ich sowieso viel lese und Filme sehe – das passt in Zeiten des Homeoffice gut. Nur meine Reisen kann ich nun wohl nicht ganz so durchführen wie geplant. Mein Interesse gilt aktuell vor allem politischer Literatur, unter anderem Michelle Obamas "Becoming". Aus einer feministischen Perspektive schreibt sie über Macht. Bevor sie Barack Obama traf, war Michelle eine Karriere-Frau. Als sie zur Ehefrau, Mutter und First Lady wurde, musste sie immer wieder eine neue Balance finden zwischen diesen verschiedenen Rollen. Für moderne Frauen wie mich ist die Frage dieses Buchs deshalb entscheidend: "Wie lebe ich das Leben, das ich leben will?"

Protokoll: Anna Heidelberg-Stein

MEINE STADT

Erinnern Sie sich noch an die Wahlkampf-Zeit? © Gitta von Ahsen

HAMBURGER SCHNACK

Ein Supermarkt in Schnelsen-Ost.

Kunde (39): "Entschuldigung, haben Sie auch Couscous?"

Schichtführerin (Mitte 20): "Nein, das ist Saisonware. Höchstens bei Griechischen Wochen."

Gehört von Holger Philippsen

