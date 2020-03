Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

am Tag nach dem dringlichen Appell der Bundeskanzlerin, die Gemeinschaft jetzt bitte zu stärken, indem man sich dieser weitestmöglich entzieht, musste ich mal raus. Eine dringende Besorgung, nicht vorhersehbar, unaufschiebbar. Ich saß also im Auto, allein, fuhr von einer Ecke der Stadt in eine andere und wenig später wieder zurück – und hätten nicht die Kollegen von Radio Hamburg minütlich zu jetzt bitte besonders guter Laune gegen die Krise aufgerufen, ich hätte glatt vergessen, was gerade los ist. Die Straßen: voll. Die Bürgersteige: auch nicht gerade leer. Die Menschen: entweder extrem gestresst und bedrückt, oder in herrlicher Sonntagsstimmung – noch einmal den Frühling spüren, wer weiß schon, wie lang es noch geht (so genau konnte ich’s aber nicht sehen, ich musste auf den Verkehr achten).

Ob das wohl reicht?, fragte ich mich. Ich bin kein Experte, es ist meine erste Epidemie, und ich will die anekdotische Evidenz meiner kleinen Expedition auch nicht überbewerten, aber ich hatte unterwegs eher den Eindruck: Gehemmt ist im Moment in erster Linie die Zuversicht der Menschen in Bezug auf ihre eigene wirtschaftliche Zukunft. Ob auch der Bremsweg zur rechtzeitigen Einschränkung des Virus richtig kalkuliert war, oder ob es doch nicht genug gewesen ist, sich so lange auf die Vernunft von 1,8 Millionen Menschen zu verlassen: Das wird sich erst noch zeigen.

Und mir fiel noch etwas auf. Nämlich, dass ich zwar eine vage Vorstellung, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, in welcher Lage Sie sich gerade befinden. Geht es Ihnen gut? Sitzen Sie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu zweit im Homeoffice, hoffend, dass die Internetverbindung hält, während zu ihren Füßen Ihre Kinder Matheaufgaben lösen? Müssen Sie gleich los, um in einem Supermarkt Regale einzuräumen? Oder in die Praxis, in die Apotheke, oder Post austragen? Haben Sie diese Woche Ihren Laden schließen müssen, nicht wissend, wie es nun weitergehen soll? Sind Sie gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, weil dort Platzmangel herrscht? Oder gehen Sie jeden Tag ins Rathaus, weil Sie Gesundheitssenatorin sind und – wie wir alle – hoffen, dass die Kurve der Neuinfektion entgegen aller Anzeichen vielleicht doch bald abflacht? Haben Sie Kinder, und wer versorgt sie gerade? Und: Wie hat sich Ihr Leben in den vergangenen 14 Tagen verändert? Schreiben Sie mir doch eine Nachricht an hamburg@zeit.de, wenn Sie mögen – ich würde mich sehr freuen zu hören, wie es Ihnen geht.



Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!



Ihr

Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Neele Jacobi für DIE ZEIT

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde ist die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen in Hamburg um weitere 92 Fälle gestiegen. Insgesamt sind in Hamburg somit 506 Patienten registriert. Von den Infizierten befinden sich 18 in stationärer Behandlung, vier auf einer Intensivstation. Der Senat rechnet wegen der deutlich steigenden Zahl an Tests auch vieler Rückkehrer aus Risikogebieten in den kommenden Tagen mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Zahlen.

Der sich abzeichnende Mangel an Schutzmasken für Ärzte und das Klinikpersonal in Hamburg ist fürs erste behoben. Wie die "Mopo" berichtet, traf am Donnerstag eine

Lieferung ein, mit denen eine Versorgung der Einsatzfahrzeuge für die nächsten Tage gesichert sei. Weitere Lieferungen seien angekündigt. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, hatte zuvor unter anderem im Gespräch mit der ZEIT Hamburg erklärt, wenn die Belieferung nicht zeitnah gesichert sei, müsse man die Beschlagnahme von Beständen in Betracht ziehen.

Um Selbstständige und Kleinunternehmer in Hamburg vor der sofortigen Insolvenz in Folge der Corona-Krise zu bewahren, legt der Senat für sie ein eigenes Hilfsprogramm auf. Das Paket beinhaltet gestaffelte Zuschüsse von 2500 Euro für Ein-Personen-Betriebe bis zu 25.000 für Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern. Die Kosten bezifferte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) vorläufig auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Anträge und Bewilligungen starten in der nächsten Woche. Die Kulturbehörde erhöht zudem ihren laufenden Kulturhaushalt um 25 Millionen Euro, um die Folgen der Krise für die Hamburger Kulturszene abzumildern. "Ich mache mir Sorgen, dass wir an vielen Stellen gewachsene Strukturen verlieren könnten", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) im Gespräch mit der ZEIT Hamburg, "wir dürfen die Menschen da nicht allein lassen."

Die aktuelle Lage in Hamburg

© Markus Scholz/​dpa

Die neuesten Nachrichten über den Stand der Corona-Infektionen in Hamburg, über die Maßnahmen zur Eindämmung und die Folgen, die das Virus für das Leben in unserer Stadt hat, finden Sie in unserem laufend aktualisierten Überblick auf zeit.de/hamburg.

In aller Kürze

Der in Hamburg ansässige Brillenkonzern Fielmann stellt den Verkauf in den Läden wegen der Corona-Pandemie auf einen Notbetrieb um • Aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Altona hat die Hamburger Feuerwehr am Donnerstag 20 Menschen gerettet; ein Kleinkind wurde wegen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht • Um den Prozess gegen einen früheren Wachmann im KZ Stutthof nicht platzen zu lassen, muss das Hamburger Landgericht heute trotz Corona-Krise weiter verhandeln. Zum Schutz des 93 Jahre alten Angeklagten sei jedoch nur ein etwa zehnminütiger Termin mit den unverzichtbaren Teilnehmern angesetzt, teilte ein Gerichtssprecher mit • Ein Hamburger Feuerwehrmann der Wachabteilung am Berliner Tor ist positiv auf das Coronavirus getestet worden; die gesamte Wache wurde daraufhin desinfiziert, er und seine Kollegen befinden sich in Quarantäne

THEMA DES TAGES

Wie geht es jetzt den Ärmsten in der Stadt?

Das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt stellt angesichts der Covid-19-Epidemie den Zeitungsvertrieb ein. Die meisten Verkäufer gehören zur Risikogruppe und sollen so vor einer Ansteckung geschützt werden, teilte der gemeinnützige Verlag am Donnerstag mit. In den vergangenen Tagen seien die Magazine von den Wohnungs- und Obdachlosen nur noch durchs Fenster verkauft worden. Mit der Lage der Hamburger Obdachlosen hat sich ZEIT-Mitarbeiterin Annabel Trautwein in einer aktuellen Recherche befasst. Denn vor dem Virus können sich Menschen auf der Straße kaum schützen. Und nun bleiben in Hamburg auch noch immer mehr Helfer zu Hause. Lesen Sie hier einen Auszug aus ihrem Text.

Rückzug in die eigenen vier Wände? Wohl kaum möglich. Ehrenamtliche Helfer? Leider aus Selbstschutz nicht mehr da. Ein warmes Mittagessen, eine Dusche? Gibt’s dadurch leider auch nicht mehr. Wohin jetzt? Diese Frage stellen sich derzeit viele der geschätzt 2000 Obdachlosen in Hamburg. Die Ärmsten der Stadt trifft die Coronakrise besonders heftig – und ihre Lage wird von Tag zu Tag problematischer.

Johan Graßhoff betreut für die Diakonie Obdachlose auf der Straße. "Für obdachlose Menschen bricht die Infrastruktur zusammen", sagt er. Seit Anfang der Woche sind soziale Einrichtungen und Beratungsstellen für Besucher geschlossen, auch mobile Hilfsangebote stellen nach und nach den Dienst ein. Es gebe lediglich noch eine Notversorgung. Julian Thiele, Straßensozialarbeiter der Caritas, bestätigt das und berichtet von Obdachlosen, die verzweifelt eine Dusche suchen.

Ein großes Problem für viele Einrichtungen: Sie müssen freiwillige Helfer nach Hause schicken. Ein Großteil von ihnen ist im Rentenalter und im Fall einer Erkrankung besonders gefährdet. Viele Hilfsangebote für Menschen, die auf der Straße leben, sind schon im regulären Betrieb auf die Unterstützung von Ehrenamtlichen angewiesen. Die Tagesaufenthaltsstätte Alimaus am Nobistor etwa arbeitet fast ausschließlich mit ehrenamtlichen Kräften, das CaFée mit Herz nahe der Reeperbahn wird von einem spendenbasierten Verein getragen, selbst die Einrichtungen großer sozialer Träger werden von freiwilligen Helfern unterstützt. Sie fehlen jetzt.

Die Liste der geschlossenen Einrichtungen ist lang: Die Tagesaufenthaltsstätte der Diakonie ist wegen der Infektionsgefahr weitgehend geschlossen, ebenso das Herz As in der Nähe des Bahnhofs und die Alimaus am Nobistor. Für Hunderte Obdachlose bedeutet das: vorerst kein warmes Mittagessen mehr, keine Möglichkeit zum Wäschewaschen. Und keine Duschen. Selbst der Duschbus Go Banyo fährt nicht mehr. Und die öffentlichen Duschen am ZOB sind bereits seit Anfang Januar abgeschafft, aus Überlastung, ganz unabhängig von Corona.

Auch andere Hilfsmobile wurden gestoppt. Normalerweise versorgt der Mitternachtsbus jeden Abend bis zu 160 Obdachlose in der Innenstadt. Die Ehrenamtlichen schenken heiße Getränke aus, verteilen Brötchen, Schlafsäcke und Isomatten. Nun ist der Betrieb eingestellt. Auch der Kältebus, der hilfsbedürftige Obdachlose nachts ins Winternotprogramm bringt, rückt vorerst nicht mehr aus. "Wegen des zu großen Risikos einer Ansteckung für unsere Fahrgäste als auch für unsere Mitarbeiter", schreibt das Team.

"Die Gesprächsthemen auf der Straße sind jetzt: Zu welchen Institutionen kann ich noch hingehen? Wie schütze ich mich?", sagt Sozialarbeiter Graßhoff. Auch Obdachlose gehören zur Risikogruppe: Viele sind körperlich geschwächt und könnten eine Infektion womöglich schwerer abwehren. "Obdachlose Menschen haben nicht die Möglichkeit, sich zurückzuziehen", sagt Graßhoff. Wer krank ist, kann sich nicht ins Bett legen.

Wie die Sozialarbeiter versuchen, die Infrastruktur für Obdachlose dennoch aufrechtzuerhalten, wie sich die Lage verändert hat, seit ein Obdachloser positiv getestet wurde, und warum man auch erkrankte Menschen nicht gegen ihren Willen in einer Unterkunft behalten kann, lesen Sie in der vollständigen Version des Textes hier auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Jan Baborak/​unsplash.com

"Wenn Sie Atemnot bekommen, rufen Sie die 112."

Eigentlich wollte sich unsere Kollegin beim Arzt nur eine Krankschreibung holen. Vor ein paar Tagen war sie mit trockenem Husten und Fieber aufgewacht, einem sicheren Zeichen für einen kleinen Infekt. Weil sie aber kürzlich in Nordrhein-Westfalen gewesen war, dort eine ganze Reihe Menschen getroffen und überdies in den vergangenen Tagen ständig die Nachrichten verfolgt hatte, war da auch die leise Sorge: Ist das wirklich nur ein Infekt? Ein Telefonat mit dem Arztruf half ihr nicht weiter, ein Test ist nach Rat der Behörden nur für echte Verdachtsfälle geboten. Also beschloss unsere Kollegin, sich nicht verrückt zu machen – und sich auszukurieren. Ohne ihren heimlichen Corona-Verdacht überhaupt geäußert zu haben, bekam sie im Video-Chat mit ihrer Hausärztin dann aber den eindringlichen Rat: Verhalten Sie sich bitte so, als hätten Sie es.



Wie genau der Rat der Ärztin lautet, welche Schlüsse unsere Kollegin daraus zieht und wie ihr Umfeld reagiert, lesen Sie in diesem Text, den unsere Kollegin vom Krankenbett aus geschrieben hat.



WAS SIE ZU HAUSE ERLEBEN KÖNNEN

Mit Kathrin Baumstark, Künstlerische Leiterin des Bucerius Kunst Forums

Seit Samstag ist unsere Ausstellung "David Hockney. Die Tate zu Gast" bis auf Weiteres geschlossen. Zu jeder Schau haben wir immer ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm, das nun leider auch aussetzt. Auf einen Abend hatte ich mich besonders gefreut: Am 8. April hätte Jens Harzer Gedichte von Konstantinos Kavafis gelesen, mit Kommentierungen von Hanjo Kesting. David Hockney war von der Poesie des griechischen Dichters so begeistert, dass er einen Radierungszyklus mit dem Titel "Illustrations for Fourteen Poems from C.P. Cavafy" schuf. Ich werde nun die Zeit der Entschleunigung nutzen, um mich noch intensiver mit dem Werk Kafavis’ auseinanderzusetzen. Seine Gedichte sind in einer zarten und doch klaren Sprache verfasst, die sehr berührt. Beim Lesen stelle ich mir einfach die Stimme von Jens Harzer vor.

Protokoll: Anna Heidelberg-Stein

MEINE STADT

Fernweh nach früheren Zeiten. © Frank Hofmann

HAMBURGER SCHNACK

Freitag früh, Bellevue, Ecke Fernsicht an der Alster. Ein ortstypisch galant gekleideter Herr führt seinen frei laufenden Hund aus. Als die Hundedame plötzlich das Tempo in Richtung Kreuzung erhöht, ruft der Herr: "Bleib sofort stehen!" Sie dreht sich um und schaut ihn mit großen aufgeweckten Augen aus ihrem ergrauten Schnauzgesicht an. Ungeachtet des Rotlichts rennt die Hundedame quer über die Kreuzung und stoppt unbeschadet auf der anderen Straßenseite mit ebendiesem Blick nach hinten. Der galante Herr brüllt: "Du Scheißviech!"

Gehört von Max Lange

