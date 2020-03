Liebe Leserin, lieber Leser,

der Mensch ist anpassungsfähig, das merkt man zurzeit ja ziemlich deutlich, allerdings: nicht jeder gleich schnell, und auch nicht jeden Tag gleich gut.

Für eine generelle Prognose, wie uns die Kontaktsperre als Gesellschaft prägen wird, ist es noch ein bisschen früh, eines aber lässt sich schon sagen, bei aller Vorsicht vor voreiligen Schlüssen: Die Leute sind, wenn sie einander draußen begegnen, wirklich auffallend freundlich zueinander.



Finden Sie nicht auch? Klar, nicht immer alle und auch nicht alle jeden Tag gleich stark, aber wenn man bedenkt, von welchem Niveau wir da mitunter kamen, ist da schon ein spürbarer Unterschied. Könnte natürlich auch am Wetter liegen, das wird sich dann alsbald zeigen.



Was die Anpassung an die neue Lage angeht, knirschte es gestern auch in der Behörde für Stadtentwicklung, mein Kollege Christoph Twickel hat mich darauf aufmerksam gemacht. Keine große Sache eigentlich, aber eine schöne Anekdote.



Die Behörde hat gestern in ihrem verlassenen Foyer den Entwurf des Bebauungsplans Hafencity-Süd ausgelegt. Zur öffentlichen Einsichtnahme, wie man im Fachjargon sagt. Ein seltsamer Moment – in Zeiten, in denen das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt ist, sollen sich hier Menschen versammeln und gemeinschaftlich Pläne begutachten?



Das hat die Behörde natürlich auch schon bemerkt. "Im Moment sind wir da etwas in der Bredouille", erklärt Behördensprecherin Barbara Ketelhut. "Bebauungspläne müssen öffentlich ausgelegt sein, das sieht das Baugesetzbuch vor. Machen wir das nicht, müssten wir sie auf Eis legen." Alle Unterlagen seien natürlich online verfügbar, die Bürgerinnen und Bürger könnten im Internet auch Kommentare, Einwände und Vorschläge loswerden. Dennoch müssen die Pläne auch ausliegen – ob sie dort dann jemand sieht oder nicht. "Wer unbedingt kommen muss, der hat sich an die Regeln zu halten – also Abstand halten, Hände waschen und desinfizieren. "Tatsächlich dürfte die Behörde beim Auslegen der Pläne wohl schon damit gerechnet haben, dass sie da ein leeres Ritual bedient. Aus Zeiten, in denen andere Regeln galten. Jetzt liegen die Pläne im leeren Foyer, sehen wird sie dort kaum jemand, aber was sein muss, muss sein.



Warum ich Ihnen davon erzähle? Weil ich finde, dass das Vorgehen der Behörde eine hervorragende Strategie ist, um durch die nächsten Tage zu kommen. Halten Sie, so Sie können, an Gewohnheiten fest. Lassen Sie sich nicht aus der Bahn werfen. Halten Sie sich beschäftigt. Und machen Sie Pläne, gern auch große.

Ich verabschiede mich jetzt für ein paar Tage, ab morgen begrüßt Sie hier mein Kollege Oliver Hollenstein.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, bleiben Sie gesund!

Ihr Florian Zinnecker

WAS HEUTE WICHTIG IST

Die Gesundheitsbehörde geht aktuell von 1237 Covid-19-Patienten in Hamburg aus, 248 mehr als am Vortag. Den starken Anstieg erklärte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag mit einem Softwareproblem, tatsächlich habe es in den vergangenen Tagen einen konstanten Zuwachs von jeweils rund 150 Fällen gegeben. Von den Infizierten sind 72 in stationärer Behandlung, davon 18 auf einer Intensivstation. Die Hamburger Krankenhäuser verfügen über 640 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten. Täglich werden in Hamburg derzeit mehr als 3500 Menschen auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Rund 20 Prozent der Tests zeigten positive Ergebnisse. Das Verfahren, nur bei Krankheitssymptomen oder einem besonderen Hintergrund des Betroffenen zu testen, habe sich bewährt.



Bereits am Sonntag ist ein 52-jähriger Mann an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der Mann habe sich nach der Rückkehr aus einem Urlaub mit Symptomen in häuslicher Quarantäne befunden sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Dienstag. Eine Untersuchung des Toten durch die Rechtsmedizin ergab einen direkten Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Gesundheitsbehörde werde den Fall als ersten Hamburger Corona-Toten an das Robert Koch-Institut melden, sagte der Sprecher. Bei einem bereits Freitag vorvergangener Woche gestorbenen Bewohner eines Hamburger Seniorenheims sei zwar eine Corona-Infektion festgestellt worden; wegen umfangreicher Vorerkrankungen des Mannes sei diese aber nicht als eindeutige Todesursache ausgemacht worden.

Angesichts der angekündigten Absage der Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein will Hamburg seine Haltung in dieser Frage neu überdenken. Hamburg wollte bislang an den Prüfungen festhalten, die am 16. April beginnen sollten. Nun sei eine neue Lage entstanden, sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD). "Alleingänge sind in dieser wichtigen Frage nicht vernünftig. Deshalb werden wir jetzt zusammen mit den anderen Ländern prüfen, welche Auswirkungen die Entscheidung in Schleswig-Holstein auf das Abitur in allen anderen Ländern und in Hamburg haben wird." Dabei solle zügig für Klarheit gesorgt werden.

Die sich ausbreitende Corona-Pandemie hat nach Angaben von Hamburgs Innensenator auch Auswirkungen auf die Kriminalität. "Wir stellen fest, dass es eine neue Corona-Kriminalität gibt", sagte Andy Grote (SPD). So würden Betrüger sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes oder als Polizisten ausgeben, die sich Zutritt zu Wohnungen verschaffen wollen. Die Straftäter seien "sehr agil und haben sich schnell an die Lage angepasst", sagte Grote und rief die Bürger zur Vorsicht auf. Bei anderen Delikten sei hingegen ein Rückgang der Fälle zu beobachten.

Das Hamburger Landgericht hat einen 28-Jährigen, der in Wilhelmsburg im vergangenen Jahr drei Frauen überfallen und vergewaltigt hat, zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Der Prozess wäre kurz vor der Urteilsbegründung beinahe geplatzt, weil einer der Richter in den Ferien in einem Corona-Risikogebiet war und sich zunächst einem Test unterziehen musste. Einen ausführlichen Bericht zum Prozess lesen Sie hier.

Die aktuelle Lage in Hamburg

Die neuesten Nachrichten über den Stand der Corona-Infektionen in Hamburg, über die Maßnahmen zur Eindämmung und die Folgen, die das Virus für das Leben in unserer Stadt hat, finden Sie in unserem laufend aktualisierten Überblick auf zeit.de/hamburg.

In aller Kürze

Wegen der Corona-Krise müssen in Hamburg rund 50 verurteilte Straftäter ihre Haft vorerst nicht antreten. Die Ladung zum Haftantritt werde für drei Monate ausgesetzt, sagte Justizsenator Till Steffen (Grüne) am Dienstag. Dies gelte nur für Menschen, die wegen Betrugs- oder Eigentumsdelikten zu maximal drei Jahren Gefängnis verurteilt wurden. • Die Filmbranche in Norddeutschland steht wegen der Corona-Pandemie quasi still. Die Dienstleister und Freiberufler der Branche erwarten bis zum Ende der Krise einen Verdienstausfall von rund 25,7 Millionen Euro, wie die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) am Dienstag mitteilte • Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer rechnet angesichts der Corona-Krise mit dem Katastrophenfall in der Hansestadt, wie er dem "Spiegel" sagte. Er glaube aber, "dass das kein großer Unterschied mehr wäre zum jetzigen Zustand"

THEMA DES TAGES

"Als wäre ich in die Fünfzigerjahre katapultiert worden"

Die Hamburger Schriftstellerin Simone Buchholz muss bald das Manuskript ihres nächsten Buchs abgeben: einen neuen Kriminalroman. Als Freiberuflerin, die auch davon lebt, dass kleine Buchhandlungen ihre Romane verkaufen und sie zu Lesungen einladen, ist die derzeitige Lage für sie nicht gerade einfach. Wirklich knifflig wird die Situation aber durch etwas anderes: Sie muss auch noch ihren Sohn unterrichten. Wie soll das gehen, verdammt noch mal? Lesen Sie hier einen Auszug des Textes, den Buchholz für die ZEIT:Hamburg geschrieben hat.

Unser Leben, wie wir es kannten, hat sich innerhalb weniger Tage in einem gigantischen, stillen "Plopp" aufgelöst. Und jetzt sitzen wir da alle, die Reicheren in ihren Häusern, die nicht ganz so Reichen in ihren Mietwohnungen, die Ärmeren in ihren prekären Verhältnissen und die ganz Armen auf der Straße, und haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das ist für manche bedrohlicher und für andere weniger bedrohlich, die einen bangen um ihr Leben oder ihre Existenz, die anderen nur um ihr Aktienpaket, aber jedem und jeder müsste klar sein, dass es eine Sache gibt, die im Moment niemand braucht: noch mehr Druck und Sorgen.

Die meisten Hamburger Senatorinnen und Senatoren haben genau wie fast alle Bundesbehörden diesen Schuss sofort gehört, in Hamburg schnüren Kulturbehörde, Finanzbehörde und Wirtschaftsbehörde zum Beispiel in Überschallgeschwindigkeit Hilfspakete für alle Wirtschaftssektoren, und sie vergessen auch die Kleinsten nicht. Der Bund stellt in ähnlichem Überschalltempo Hilfen zur Verfügung. Unser Hamburger Schulsenator Ties Rabe hingegen wälzt das Problem einfach mal auf Eltern und Schüler*innen ab, und auch in anderen Bundesländern scheint das nicht unbedingt anders zu laufen.

An dieser Stelle auch ein kurzer Hilferuf nach Berlin: Frau Giffey, bitte, Frau Giffey – sind Sie noch da?

Um zu illustrieren, wie das Abwälzen auf die Familien mit Schulkindern konkret aussieht, hier ein kurzer Bericht von der Homeschooling-Front. Mein Sohn ist in der fünften Klasse einer Hamburger Stadtteilschule. Das Klassenleiterteam kümmert sich rührend und so gut es kann, sowohl für Englisch als auch für Mathe und Gesellschaft sind die Aufgaben frei, kreativ und interaktiv gedacht, sodass auch Elfjährige das ohne permanente Hilfe und Ansprache erledigen können und so im Boot bleiben.

Aber insgesamt ist es natürlich so: Wahrscheinlich sind bis zur, sagen wir mal, siebten Klasse die wenigsten Kinder in der Lage, wirklich selbstständig zu arbeiten. Was natürlich bedeutet, dass gerade für diese Jahrgänge die Eltern jetzt zu Hause die Lehrarbeit übernehmen. Wie das aussieht, haben Eltern von Millionen Kindern in der letzten Woche erlebt. Ich auch.

Mein Sohn und ich haben zusammen einen Plan ausgearbeitet, der ihm dabei helfen soll, weiter zu lernen, und er macht das für sein Alter auch rührend gut. Aber wenn ich dann endlich am Schreibtisch sitze (nachdem wir morgens gefrühstückt und Logo von gestern Abend gesehen haben), bin ich unter Dauerbeschuss. Alle zehn Minuten, spätestens alle zwanzig, steht mein Sohn neben mir und braucht Hilfe bei einer Aufgabe oder will einfach nur Zuwendung oder Lob für das, was er schon geschafft hat, und das hat er sich verdammt noch mal auch verdient. Aber jeder, der arbeitet, egal in welchem Job, weiß, was das heißt: So geht’s halt nicht.

Aktuell sind es übrigens natürlich vor allem die Mütter, die das zu spüren bekommen, strukturell bedingt. Ich fühle mich, als wäre ich innerhalb von nur einer Woche zurück in die Fünfzigerjahre katapultiert worden, mit Heim und Herd und Kind zu Hause, und wenn ich an die Zeit nach dieser Krise denke, denke ich immer auch: Feminismus oder Schlägerei, da geht jetzt kein Weg mehr dran vorbei.

Wie es den Müttern und Vätern geht, mit denen sich Simone Buchholz über die Lage austauscht, wie sie versucht, sich zu organisieren und welche konkreten Vorschläge sie an Ties Rabe hätte, um den Aufwand für die Heimbeschulung auch für Eltern handhabbar zu machen, lesen Sie in der vollständigen Version des Textes hier auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

"Was wir derzeit erleben, ist nicht bloß eine Betriebsstörung. Es ist die größte Durchwirbelung unseres Alltagslebens seit dem Pestausbruch des 17. Jahrhunderts. Selbst während des Zweiten Weltkriegs, den ich als Junge noch durchgemacht habe, ging der Alltag in Deutschland weiter."

Theo Sommer ist der einzige Mitarbeiter der ZEIT, der den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat. Der ehemalige Chefredakteur, dessen Büro im ZEIT-Gebäude auf derselben Etage wie die Büros der ZEIT:Hamburg liegt, hat sich schon vor drei Wochen ins Homeoffice zurückgezogen. "Ich bin nicht mehr ausgegangen und habe meinen Sport auf das Standfahrrad auf dem Balkon reduziert", schreibt Sommer in seiner aktuellen Kolumne auf ZEIT ONLINE. "Und von Tag zu Tag mehr beschäftigt mich die Frage, ob eigentlich ›danach‹, wann immer es sein wird, eigentlich alles so wieder werden kann – nein, so wieder werden darf – wie vorher." Der Einschnitt, den die Corona-Krise für unseren Alltag bedeutet, sei größer als alle Großereignisse und Tragödien der vergangenen Jahrhunderte. Auch als der Zweite Weltkrieg: "Es gab Kino und Konzerte, die Gasthäuser und Cafés waren geöffnet, in den Schulen lief der Unterricht wie immer, in den Büros und den Geschäften wurde gearbeitet, Freunde und Bekannte mussten nicht auf eineinhalb Meter Abstand gehalten werden. Verdunkelung war die lästigste Einschränkung, Ausgangssperren kannte man nicht." In den Leserkommentaren hat dieser Vergleich eine rege Diskussion ausgelöst, sowie auch die Diagnose des Autors, die Welt sehe im Augenblick ein wenig so aus, als wären die Ideen der Fridays-for-Future-Aktivisten mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten.

Wie Theo Sommer zu dieser Einschätzung kommt, was er den Aktivisten nun rät (der Rat hat gleichfalls für rege Diskussionen gesorgt) und welche Schlüsse aus seiner Sicht aus der Corona-Krise für die Zeit danach zu ziehen sind, können Sie in seinem Text hier auf ZEIT ONLINE noch einmal nachlesen.



WAS SIE ZU HAUSE ERLEBEN KÖNNEN

Mit Katharina Kühl, Cellistin im NDR Elbphilharmonie Orchester

Für ein Konzert im Mai hatte ich mich schon vor Corona mit dem Schubert-Oktett beschäftigt. Der Termin wurde nun abgesagt; als kleiner Ersatz, quasi in einer Wohnzimmerversion, spiele ich mich gerade zu einer sehr spannenden Aufnahme mit Isabelle Faust durch das Stück. Auch die Goldberg-Variationen der jungen Pianistin Beatrice Rana hab ich kürzlich für mich entdeckt und war fasziniert von ihrer Interpretation – obwohl schon so oft gehört, hab ich bei ihrem Spiel viele Details wahrgenommen, die mir das Stück noch mal neu erschlossen haben.

Außerdem empfehle ich die historischen Hamburg-Krimis von Petra Oelker. Sie spielen Ende des 18. Jahrhunderts, als Altona noch zu Dänemark gehörte und Eppendorf plattes Land war. Die Romane beinhalten Karten der damaligen Stadtgrenzen und erklären den historischen Ursprung vieler Straßennamen; als Hamburgerin macht es wirklich Spaß, davon zu lesen.

Außerdem habe ich mir Thomas Espedals "Gehen oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen" wieder herausgekramt. Der norwegische Autor hat einen Hang zur Schwermut und kommt (so geht es mir selbst auch) im langen Wandern zu sich selbst. Im Buch beschreibt er Länder, Landschaften und Erlebnisse auf seiner persönlichen Sinnsuche – das schafft mir momentan zeitweilig etwas Abstand zu dem Wahnsinn da draußen.

Protokoll: Anna Heidelberg-Stein

MEINE STADT

HAMBURGER SCHNACK

Bei einem Edeka in der Hamburger Innenstadt. Eine Polizistin sieht, dass rund um die Kasse eine Corona-Schutzfolie gespannt ist.

Polizistin: "So was bräuchte ich eigentlich auch, wenn ich draußen unterwegs bin."

Kassierer: "Sie haben doch so große Schutzschilde?"

Polizistin (lacht): "Aber die kann ich nicht den ganzen Tag rumschleppen."

Gehört von Marc Widmann

