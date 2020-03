Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

heute erscheint die April-Ausgabe unserer Hamburg-Seiten. Und ganz ehrlich, wenn jemand uns vor sechs Wochen erzählt hätte, wie sie entstehen würde, hätten wir denjenigen vermutlich für verrückt erklärt. Seit knapp zwei Wochen arbeitet die ZEIT-Redaktion fast vollständig im Homeoffice, das Helmut-Schmidt-Haus ist selbst am Dienstag, dem traditionell trubeligen Produktionstag der ZEIT, gespenstisch leer.

Was noch vor Kurzem als undenkbar galt, ist mit Corona nun Alltag geworden. Als Hamburg-Redaktion treffen wir uns jeden Morgen zur Videokonferenz. Räumlich getrennt, doch mit ganz neuen Einblicken in die Leben der anderen. Wir wissen nun, dass der eine Kollege eine eindrucksvolle Sammlung an Musikinstrumenten in seinem Arbeitszimmer hortet und der andere auf Weinkisten als Bücherregal vertraut. Wir freuen uns darüber, wenn irgendwo ein neugieriges Kind in die Kamera winkt, und schmunzeln über so manches, was im Hintergrund geredet wird, wenn ein Kollege vergessen hat, das Mikrofon abzustellen.

Corona zwingt uns zu einem Crashkurs im digitalen Arbeiten. Vieles ist ungewohnt. Jeder Reporter besucht seine Gesprächspartner lieber, als mit ihnen zu telefonieren. Jeder Redakteur weiß, wie viele Ideen beim Plausch auf dem Flur entstehen. Aber vieles funktioniert dann doch erstaunlich gut, wenn man es einmal ausprobiert. Manches sogar besser als von den Skeptikern vorher gedacht. Bei allem, was uns derzeit Sorgen bereitet, möchte ich deswegen auch dieses Gefühl mit Ihnen teilen: Wir freuen uns gerade sehr über diese Erfahrung, was wir als Team leisten können.

Auf unsere neue Ausgabe sind wir ein bisschen stolz. Auf sieben Sonderseiten erklären wir darin, wie die Krise Hamburg verändert, was sie für Politik, Krankenhäuser und die Wirtschaft bedeutet und worauf wir uns in den nächsten Wochen einstellen müssen. Reichlich tiefgehender Lesestoff für die kommende Zeit. Und das Wichtigste und Aktuellste erfahren Sie natürlich weiterhin hier und auf www.zeit.de/hamburg.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

WAS HEUTE WICHTIG IST

1450 Menschen sind in Hamburg inzwischen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, teilte die Gesundheitsbehörde gestern mit. Das sind 213 mehr als am Dienstag. Bei den neuen Fällen handele es sich überwiegend um Urlaubsrückkehrer oder um Menschen, die sich bei Rückkehrern angesteckt hätten. Die meisten Betroffenen hätten leichte bis mittlere grippeähnliche Symptome. 77 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, 19 davon auf der Intensivstation. Ein weiterer deutlicher Anstieg der Zahlen wird erwartet. Klar ist: Die Dunkelziffer ist hoch. Es gibt bereits Infizierte in Hamburg, bei denen die Behörden nicht mehr nachvollziehen können, wo sie sich angesteckt haben.

Das Abitur soll nun doch flächendeckend in allen Bundesländern geschrieben werden. Darauf haben sich die Kultusminister der Länder gestern geeinigt. Schleswig-Holstein ist damit von seinen Plänen abgerückt, das Abi wegen der Corona-Krise ausfallen zu lassen. In Hamburg will Schulsenator Ties Rabe (SPD) in den nächsten Tagen erklären, wie die Prüfungen unter den schwierigen Bedingungen ablaufen sollen.

Auch nach einer Lieferung von 16.000 Masken sowie 3000 Kitteln und Handschuhen fehlt es in Hamburg weiter an Ausrüstung, mit der sich Ärztinnen und Ärzte ausreichend gegen eine Corona-Infektion schützen können. Nur 2400 Mediziner hätten jeweils einen Kittel und fünf Masken erhalten. "Das ist ein kleiner Tropfen auf einem sehr heißen Stein", sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Walter Plassmann.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat in der Freikartenaffäre um das Rolling-Stones-Konzert nun auch Anklage gegen den ehemaligen Leiter des Bezirksamts Nord, Harald Rösler, erhoben. Er soll bei der Genehmigung des Konzerts im Stadtpark vor drei Jahren vom Veranstalter 300 Kaufkarten und 100 Freikarten verlangt haben und diesem im Gegenzug das Gelände deutlich günstiger als üblich zur Nutzung überlassen haben.

Seit wenigen Tagen ist Frühling in Hamburg – und damit ist klar: Es gab in unserer Stadt erstmals einen Winter ohne Eistage. An keinem Tag von Dezember bis Februar blieb die Temperatur in Hamburg 24 Stunden lang unter null Grad Celsius. Der 16. Februar war mit 17,4 Grad zudem der wärmste je in Hamburg gemessene Wintertag.

Die aktuelle Lage in Hamburg

Die neuesten Nachrichten über den Stand der Corona-Infektionen in Hamburg, über die Maßnahmen zur Eindämmung und die Folgen, die das Virus für das Leben in unserer Stadt hat, finden Sie in unserem laufend aktualisierten Überblick auf zeit.de/hamburg.

In aller Kürze

Die Sozialbehörde hat unter www.hamburg.de/engagement Initiativen, Angebote und Anlaufstellen für Helfer und Hilfesuchende in der Corona-Krise zusammengestellt • Die Ausländerbehörde will bis Ende April keine ausreisepflichtigen Ausländer mehr abschieben • Angesichts der Pandemie verlängert die Stadt Hamburg das Winternotprogramm für Obdachlose, außerdem soll der Mitternachtsbus wieder in der ganzen Woche fahren und obdachlosen Menschen Essen bringen

THEMA DES TAGES

Warten auf die Welle

Seit gut zehn Tagen steigt die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in der Stadt rasant an. Noch sind nur wenige verstorben, und auch auf den Intensivstationen liegen nur wenige Kranke. Doch das wird sich bald ändern. In Ländern wie Italien oder Spanien setzte, etwa zehn Tage nachdem die Kurve steil zu wachsen begonnen hatte, der Ansturm der Schwerkranken ein. Jeden Tag kann es nun auch bei uns so weit sein. ZEIT-Autorin Nike Heinen hat für die April-Ausgabe der ZEIT:Hamburg recherchiert, wie Ärzte und Laborleiter sich auf die Welle von Patienten vorbereiten.

Da ist dieses Surren im Raum, ruhig und regelmäßig, Tag und Nacht. Es kommt von den grauen Kästen, die überall in dem Labor stehen. Dazwischen eilen Menschen in weißen Kitteln hin und her. Sie sind zu schnell, und es sind eigentlich zu viele für den einen Meter, den der Gang zwischen den grauen Tischen misst. Aber es geht nicht anders. Für die Mitarbeiter des Labors Dr. Fenner und Kollegen, Hamburgs ältestes Medizinlabor, gibt es jetzt auch keinen Urlaub mehr, keine freien Tage. Jeder einzelne der erfahrenen Virensucher wird hier gebraucht.

Normalerweise suchen sie nach allen möglichen Keimen. Jetzt fast nur noch nach dem neuen Coronavirus, 800 Proben am Tag, von morgens früh bis in die Nacht. Die einen tippen Namen und Nummern in Displays. Andere füllen mit Pipetten hirsekorngroße Tröpfchen in kleine Plastiktrichter, die Tubes genannt werden, oder tragen Tabletts mit fertig gefüllten Trichtern hin und her.

Alle sind hoch konzentriert. Auf jeden Handgriff kommt es an. Lysozym, Puffer, Primer – drei Reagenzien, die zu der Probe gegeben werden, um die Erbinformation ans Tageslicht zu holen: Wenn sie nur einen Handgriff falsch machen, bleibt die Erbinformation des Virus vor den surrenden Maschinen verborgen, dann übersehen sie einen Covid-Kranken. Und aus einer einzigen falschen negativen Analyse, so haben es Epidemiologen berechnet, könnten bei diesem hoch ansteckenden Erreger Tausende weitere Fälle entstehen, eine Lawine kurz vor dem Abgang. Die Labormitarbeiter sind deshalb so etwas wie die Eisenpfähle am Berghang, die sich gegen das Gesetz der Schwerkraft stemmen.

Warum das Coronavirus ganz anders ist als Influenza, wieso viele Ärzte zwischen Nervosität und Zuversicht schwanken und wie sie mit der Knappheit an Masken, Filtern und Handschuhen umgehen, lesen Sie in der ausführlichen Fassung des Textes in der neuen Ausgabe der ZEIT:Hamburg oder hier auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

"Ich habe manchmal den Eindruck, meine bisherigen neun Jahre in Regierungsverantwortung waren nur die Vorbereitungszeit für diese Bewährungsprobe."

Hamburg ist das Bundesland mit den meisten Infizierten, gemessen an der Einwohnerzahl. Hat der Senat mit seinen Maßnahmen zu zögerlich auf das Coronavirus reagiert? Darüber haben unsere Kollegen Marc Widmann und Frank Drieschner für die April-Ausgabe der ZEIT:Hamburg mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) diskutiert. Sie erlebten den früheren Laborarzt im Interview ausgeglichen und überlegt – und überzeugt, bisher das Richtige getan zu haben. "Wir waren aufmerksam und handeln entschlossen", sagte Tschentscher. "Wir sind in einem Modus, in dem wir ein Problem nach dem anderen angehen." Geärgert hat sich Tschentscher aber ganz offenbar über seinen bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU): "Es gibt diejenigen, die darauf achten, dass es koordiniert zugeht. Und es gibt eine bayerische Staatsregierung, in der der Kultusminister in der Kultusministerkonferenz Schulschließungen ablehnt, während sein Ministerpräsident zeitgleich mit Schulschließungen vorangeht", sagte Tschentscher. "So etwas stiftet Verwirrung." Die Bereitschaft der Bundesländer zur Koordination sei unterschiedlich ausgeprägt. "Aber wir müssen erkennen, dass wir das Coronavirus nur gemeinsam aufhalten. Die Viren machen nicht halt an Landesgrenzen. Letztlich ist das hier kein Wettbewerb um politische Popularität."

Wann er von der Gefahr durch das Virus erfahren hat, was aus Sicht des Bürgermeisters zu Beginn der Krise nicht gut lief und warum er nicht schon vor den Skiferien vor Fahrten nach Österreich gewarnt hat, lesen Sie im Interview auf ZEIT ONLINE.

WAS SIE ZU HAUSE ERLEBEN KÖNNEN

Mit Anja Del Caro, Chefdramaturgin der Hamburger Kammerspiele

Lesen tut gut. Ich tue es ständig, immer und überall – jetzt umso mehr. Momentan lese ich "Die Ordnung der Sterne über Como" von Monika Zeiner. Das war ihr Debütroman 2013, einen zweiten hat sie bisher meines Wissens – leider – nicht geschrieben. Ich hätte ihn mir sonst vor Schließung der Buchhandlungen ganz sicher noch gekauft. "Como" stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Zu Recht: Ich mag diese moderne und gleichzeitig zeitlose Geschichte über Freundschaft, Liebe (Dreiecksgeschichte), verpasstes Glück und zugleich über die Kraft der Musik. Ich bewundere Monika Zeiners Stilsicherheit, wie sie Melancholie und Witz miteinander vereint. Dass die Autorin auch Musikerin ist, spürt man während des Lesens immer wieder. Obwohl ich sonst keine Musik beim Lesen höre, empfehle ich in diesem Fall zur Lektüre Max Richters geniale Rekomposition der "Vier Jahreszeiten". Passt und beruhigt zugleich.

Protokoll: Anna Heidelberg-Stein

MEINE STADT

Vorschläge willkommen – mit zwei Metern Abstand natürlich © Ruth Spitzer

HAMBURGER SCHNACK

Ein sichtlich verärgerter Kunde an der Kasse eines Supermarktes zur Kassiererin: "Es ist schon wieder kein Klopapier mehr da, waren schon so früh heute Morgen Hamsterkäufer unterwegs?"

Die Kassiererin: "Ja, innerhalb kurzer Zeit war alles weg."

Der Kunde: "Dann werden wohl alle Klopapier-Hamsterkäufer wenigstens mit einem sauberen Hintern sterben!"

Gehört von Hilke Bock

