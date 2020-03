Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

unser Arbeitsplatz besteht momentan aus einem 65 mal 65 Zentimeter kleinen Balkontisch, den wir vor das Fenster im Schlafzimmer geschoben haben. Meine Frau und ich versuchen hier im Schichtbetrieb zu arbeiten. Sie von 7 bis 10 Uhr, ich von 10 bis 13 Uhr und so weiter. Ich mache es kurz: Das funktioniert natürlich nicht.

Der Bewohner unseres zum Kinderzimmer umfunktionierten ehemaligen Büros boykottiert die Pläne, wo er kann. Für den Einjährigen erschließt sich die Notwendigkeit einer Zutrittsbeschränkung zum Schlafzimmer ebenso wenig wie unsere ständige Mahnung, dass Computer und Handy zwar für die Arbeit von Mama und Papa relativ unverzichtbar, aber leider nicht ebenso unzerstörbar sind angesichts seiner recht ruppigen Umgangsformen.

Wer Kinder hat, für den sind die Corona-Auflagen ein besonderes Abenteuer. Schule und Kita fallen aus, Besuche bei Oma und Opa sind verboten, Spielen mit Freunden ist nicht erlaubt, Spielplätze sind geschlossen. Eltern stellt sich damit immer wieder die drängende Frage: Wie können wir die Kleinen bloß in den nächsten 15 Minuten in dieser Stadtwohnung ohne Garten beschäftigen?

Mein Kollege Oskar Piegsa hat da eine Idee: Wir sollten mit unseren Kindern nicht wie in normalen Zeiten das Schöne suchen, sondern das Hässliche neu entdecken, fordert er. Spaziergänge durch muffige Kleingartenkolonien, Erkundung der Parkdecks der City Nord, vielleicht sogar ein Ausflug in den Altonaer Volkspark. Wenn Sie in diesen Zeiten einmal schmunzeln wollen, lesen Sie seinen Text hier.



Was uns interessiert: Wie beschäftigen Sie Ihre Kinder derzeit? Welche Tipps haben Sie, um Homeoffice und Kinderbetreuung zu koordinieren? Wie funktioniert bei Ihnen der Schulunterricht? Schreiben Sie uns. Bei mir ruft die Pflicht. Jemand möchte, dass ich mit ins Bällebad komme. Das hat die Oma uns gerade zugeschickt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Neele Jacobi für DIE ZEIT

103 Hamburger wurden Stand gestern wegen einer Infektion mit dem Coronavirus im Krankenhaus behandelt, das waren 26 mehr als am Vortag. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation stieg um vier auf nun 23. Insgesamt sind 1614 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, die Gesundheitsbehörde registrierte gestern 164 Neuinfektionen. Bei den neuen Fällen handele es sich weiterhin überwiegend um Urlaubsrückkehrer oder um Menschen, die sich bei Infizierten angesteckt hätten, hieß es. Die meisten Betroffenen hätten leichte bis mittlere grippeähnliche Symptome. Die Behörde rechnet mit einem weiteren deutlichen Anstieg. Klar ist zudem: Die Dunkelziffer der Infizierten ist hoch.

SPD und Grüne verschieben den für kommende Woche geplanten Start ihrer Koalitionsverhandlungen erneut. Die Gespräche sollen erst dann beginnen, wenn die Senatsvertreter von der aktuellen Lage nicht mehr so beansprucht werden wie gegenwärtig, teilten beide Parteien mit.

Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar hat einen Bericht des Abendblatts als "Falschmeldung" bezeichnet, wonach er Schulen verboten habe, für den Unterricht die Software Skype zu nutzen. Er habe zwar datenschutzrechtliche Bedenken bei der Software, aber es gebe gerade angesichts der aktuellen Lage keine Verbote. Mit der Schulbehörde werde aktuell erörtert, wie man sichere Wege für den Online-Unterricht zur Verfügung stellen könne.

Die aktuelle Lage in Hamburg

© Georg Wendt/​dpa

Die neuesten Nachrichten über den Stand der Corona-Infektionen in Hamburg, über die Maßnahmen zur Eindämmung und die Folgen, die das Virus für das Leben in unserer Stadt hat, finden Sie in unserem laufend aktualisierten Überblick auf zeit.de/hamburg.

In aller Kürze

Wegen der Corona-Pandemie geschlossene Geschäfte müssen auch weiter zubleiben – das Oberverwaltungsgericht Hamburg bestätigte gestern in einem unanfechtbaren Beschluss die vor elf Tagen erlassene Allgemeinverfügung des Senats • Der Asklepios-Konzern will etwa zehn schwer erkrankte Corona-Patienten aus Italien in seinen Hamburger Kliniken behandeln, berichtet der NDR • An der Glasfassade der Hamburger Elbphilharmonie hat der Frühjahrsputz begonnen • Das Bezirksamt Mitte hat das sogenannte Lampedusa-Zelt abbauen lassen, das seit 2013 als Dauermahnwache für das Bleiberecht von Geflüchteten am Steindamm stand • Anne Groß, bisher Vizepräsidentin des Oberverwaltungsgerichts, steigt zur neuen Chefin auf

THEMA DES TAGES

© Daniel Karmann/​dpa

"Die Patienten sind verständig wie nie"

Sandra Quantz, 53, ist seit 14 Jahren niedergelassene Hausärztin im Hamburger Stadtteil Langenhorn. Schon früh kam sie mit einem Corona-Verdachtsfall in Kontakt – und es beruhigte sie nicht gerade, zu sehen, wie die Behörden auf den Notfall vorbereitet waren. Unserem Kollegen Kilian Trotier hat sie erzählt, was sich in den vergangenen Wochen in ihrer Praxis verändert hat.

Zu Beginn des Jahres habe ich die Meldungen aus China verfolgt. Mir war relativ schnell klar, dass dieses Virus nicht lokal bleiben wird, und ich dachte: Mannomann, was kommt da auf uns zu. Für unsere Hausarztpraxis haben meine Kollegin und ich uns gesagt: Lass uns zur Vorsicht ein paar Masken bestellen, die gehören bei uns nicht zur Standardausstattung, aber wir wollten uns wenigstens ein bisschen vorbereiten. Die haben recht viel gekostet, 20 haben wir nun.

Noch bevor der erste Corona-Fall in Hamburg war, hatten wir einen Patienten, der aus China zurückkam. Da lief alles total unstrukturiert ab. Das Gesundheitsamt sagte, es müsse sich schlaumachen. Die Ärztekammer hatte geschrieben, wir sollten uns an das Bernhard-Nocht-Institut wenden. Dort sagten sie uns, sie wüssten von nichts. Das Labor, mit dem wir zusammenarbeiten, sagte am Montag, es wolle den Abstrich Ende der Woche weiterleiten. Das war zu der Zeit, in der Jens Spahn öffentlich verkündete, Deutschland sei gut vorbereitet. Den Eindruck hatten wir nicht. Zum Glück wurde unser Patient negativ getestet. Aber beruhigend war die Situation nicht.

Ich bin dann eine Woche in den Skiurlaub gefahren. Innerhalb von kürzester Zeit wurde dort alles geschlossen, wir fuhren zurück, und ich musste in Quarantäne. Gemeinsam mit meiner Kollegin in der Praxis habe ich eine Strategie entwickelt: An der Personalküche haben wir eine Terrassentür, meine Mitarbeiter haben die aufgemacht und auch die zu meinem Zimmer. Ich bin, ohne etwas anzufassen, reingegangen und habe den ganzen Tag mit Patienten telefoniert. Es gab so viel Bedarf, alles war anders.

Eine Anruferin, die starke Bauchschmerzen hatte, habe ich zu meiner Kollegin geschickt, die sollte in die Praxis kommen, das ging nicht anders. Bei vielen anderen aber konnte ich am Telefon helfen. Noch vor zwei Wochen habe ich zu Infektkranken gesagt, dass sie in die Praxis kommen müssen, weil ich sie nicht am Telefon krankschreiben kann. Das hat sich komplett geändert. Den Älteren habe ich geraten, zu Hause zu bleiben. Unser Plan war und ist, so wenig Menschen wie möglich in der Praxis zu haben. Wir haben Schilder angebracht, dass alle auf den Mindestabstand achten sollen. Und schon vor der Tür stehen Stühle, auf die sich Patienten setzen können.

Über welche Patienten sich Sandra Quantz ärgert, warum die Krise für sie auch etwas Befreiendes hat und was sie sich von der Politik wünschen würde, lesen Sie in der ausführlichen Fassung des Textes hier auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Michael Kappeler/​dpa

"Ich erlebe überall Manager, die nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht."

Rüdiger Grube war Vorstand bei Daimler und acht Jahre lang Chef der Deutschen Bahn, heute ist er Aufsichtsratschef des größten Hamburger Hafenterminalbetreibers HHLA und Chairman der Investmentbank Lazard. Er sagt: "Ein guter Manager ist nur einer, der mindestens zwei Krisen durchgemacht hat – und zwar erfolgreich." Im Interview mit unseren Kollegen Marc Widmann und Stefan Schirmer erzählt er, welche Krisen er als Manager überwunden hat. Außerdem haben Widmann und Schirmer mit Grubes Ehefrau, der Spitzenköchin Cornelia Poletto, telefoniert. Sie bringt das Coronavirus nun schon zum zweiten Mal in Schwierigkeiten. Im Januar musste sie ihr Restaurant in Peking schließen, nun folgt ihr Laden in Eppendorf. Aber immerhin, das Restaurant in China ist wieder geöffnet. "Wir haben jeden Tag zwischen zwei und 21 Gäste", sagt Poletto. Vor der Krise waren es 220.

Wie Rüdiger Grube am 11. September 2001 aus einem Flugzeug die Katastrophe in New York beobachtete, was Deutschland von China lernen kann und wie Cornelia Poletto mit dem Stillstand umgeht, lesen Sie in der aktuellen Hamburg-Ausgabe der ZEIT oder im Interview auf ZEIT ONLINE.

WAS SIE ZU HAUSE ERLEBEN KÖNNEN

Mit Frauke Untiedt, Bibliotheksdirektorin der Bücherhallen Hamburg

Wer schon immer mal in eine englischsprachige Krimiserie eintauchen wollte, sollte Jacqueline Winspears Reihe rund um Maisie Dobbs lesen. Die Hauptperson entwickelt sich mit einer unkonventionellen Bildungsbiografie zur erfolgreichen Psychologin und Ermittlerin: Maisie ist als Dreizehnjährige bei einer wohlhabenden Familie in Anstellung. Als man sie beim nächtlichen Lesen in der Bibliothek erwischt, gibt es keinen Ärger, sondern eine finanzielle Förderung. Die Wirren des Ersten Weltkrieges bringen dann aber ihren geradlinig geplanten Lebenslauf durcheinander.

Die Bände zeichnen über die aufregende Geschichte hinaus ein detailliertes Bild Londons in der Zeit vor den Weltkriegen. Ich bin mittlerweile bei Band acht und damit in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg angekommen; der Spannungsbogen trägt immer noch! Fast alle Bände können Sie über Libby, die App für E-Books und digitale Hörbücher, bei den Bücherhallen ausleihen.

Protokoll von Anna Heidelberg-Stein

MEINE STADT

Einatmen. Ausatmen. Wiederholen. © Daniela Hoffmann

HAMBURGER SCHNACK

Heute Morgen auf dem Goldbekmarkt: Eine ältere Dame prüft eingehend das vor ihr liegende Gemüse auf seinen Reifegrad. Daraufhin der junge Verkäufer: "Bitte nicht anfassen." Pause. "Lieber lecken."

Gehört von Sabine Issa-Beuster

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

Endlich mal da hin, wo wir noch nie hinwollten! – Kita, Spielplatz, Bolzplatz: zu. Dafür: Kinder mit Bewegungsdrang in Stadtwohnungen, die sich schon an guten Tagen zu eng anfühlen. Nun müssen Eltern erfinderisch werden.

Mehr als 100 Infizierte im Krankenhaus – 1614 Menschen sind nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, die Gesundheitsbehörde registrierte gestern 164 Neuinfektionen. Die Lage in Hamburg im laufend aktualisierten Überblick.

"Die Patienten sind verständig wie nie" – Sandra Quantz bereitet sich als Hausärztin auf den Corona-Ansturm vor. Die Stimmung in ihrer Praxis erlebt sie derzeit als so wertschätzend wie nie.

"Gruselig" (Z+) – Er kümmert sich um den Hafen, sie um Spitzengastronomie. Hier erzählen die Ehepartner Rüdiger Grube und Cornelia Poletto nacheinander, warum das Virus sie schon seit Januar beschäftigt – und was sie optimistisch stimmt.

Das Corona-Liveblog von ZEIT ONLINE – Hier berichten die Kolleginnen und Kollegen über die gesamtdeutsche Corona-Lage.