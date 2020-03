Oliver Hollenstein © Maria Feck

es war eine erschreckende Zahl, die Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) gestern Abend fast nebenbei fallen ließ. Er rechne damit, sagte der Senator, dass wohl mehr als 100.000 Selbstständige und Unternehmer in Hamburg in den kommenden Wochen Hilfe vom Staat brauchen werden. Es ist nicht die einzige Schreckenszahl dieser Tage: Die Agentur für Arbeit erwartet mehrere Hunderttausend Anträge auf Kurzarbeit, im Vergleich zum Höhepunkt der Finanzkrise vor gut zehn Jahren setzen schon jetzt fast dreimal so viele Unternehmen auf diese Maßnahme.

In den vergangenen Wochen haben mein Kollege Christoph Twickel und ich intensiv dazu recherchiert, wie sich die staatlich verordneten Einschränkungen auf die Hamburger Wirtschaft auswirken. Schon jetzt sind viele Hamburgerinnen und Hamburger massiv betroffen, für viele geht es um die wirtschaftliche Existenz. Auch an düsteren Prognosen fehlt es nicht. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Welt vor der größten Wirtschaftskrise seit vielen Jahrzehnten steht.

Und doch blicke ich nach der Recherche zuversichtlicher auf die schlechten Nachrichten. Denn ich habe selten bei so vielen Gesprächspartnern so viel Kampfgeist erlebt: Dieser Krise zeigen wir es! Es ist die beeindruckende Entschlossenheit, mit der Politiker und Behörden versuchen, im Schnelltempo Hilfe zu organisieren – obwohl es viele bürokratische Hürden gibt. Und viel mehr noch ist es die beeindruckende Entschlossenheit, mit der einige betroffene Unternehmer, die um ihre Existenz bangen und sich um ihre Angestellten sorgen, von Chancen sprechen, von neuen Ideen, von der Zukunft.

Es wird viele Menschen geben, denen es nach der Krise wirtschaftlich schlechter gehen wird, das ist schon jetzt klar. Auch die Stadt wird nicht mehr die finanziellen Spielräume der vergangenen Jahre haben. Und doch bin ich überzeugter denn je, dass nur Zuversicht uns hilft, diese Wochen zu überstehen. Lassen wir uns von den schlechten Nachrichten nicht ganz die Laune verderben.

Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen steigt weiter: Am Freitag kamen acht Patienten hinzu, 31 Corona-Infizierte werden nun intensivmedizinisch behandelt. Insgesamt waren gestern 1759 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, 145 mehr als am Vortag. Der Großteil der Betroffenen habe weiter nur leichte bis mittlere grippeähnliche Symptome, teilte die Gesundheitsbehörde mit. 104 der Betroffenen wurden gestern im Krankenhaus behandelt. Die Behörde erwartet weiterhin einen deutlichen Anstieg der Zahlen.

Am Freitagnachmittag hat es in Hamburg einen weiteren Corona-Todesfall gegeben. Im UKE starb ein 71-jähriger Mann an einer Infektion mit dem Virus, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Abend. Am Sonntagabend war bereits ein 52-jähriger Mann gestorben, der sich nach der Rückkehr aus einem Urlaub mit Symptomen in häusliche Quarantäne begeben hat.

Die Stadt will in diesem und im nächsten Jahr bis zu 1,5 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auszugleichen. Das hat der Senat gestern beschlossen. Die Kredite sollen ab 2025 in einem Zeitraum von 20 Jahren zurückgezahlt werden. Die Bürgerschaft soll nächste Woche zustimmen.

Wegen der Pandemie werden die schriftlichen Abschlussprüfungen der 5500 Azubis in Hamburg verschoben. Statt wie geplant im April und Mai sollen die Prüfungen nun zwischen Juni und August nachgeholt werden, teilte die Handelskammer mit.

Der ehemalige Landeschef der AfD, Jörn Kruse, zweifelt an der Auflösung des rechtsradikalen Flügels um Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Im Interview mit unserem Kollegen Frank Drieschner erklärt er außerdem, warum er glaubt, dass moderate Konservative wie er selbst den Mitgliedern des Flügels intellektuell überlegen sind.



Die neuesten Nachrichten über den Stand der Corona-Infektionen in Hamburg, über die Maßnahmen zur Eindämmung und die Folgen, die das Virus für das Leben in unserer Stadt hat, finden Sie in unserem laufend aktualisierten Überblick auf zeit.de/hamburg.

Die meisten Hamburger halten sich nach Angaben der Polizei an die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie • Die Hamburgische Kulturstiftung hat einen Hilfsfond ins Leben gerufen, um freie Künstler während des Shutdowns zu unterstützen • Die Polizei hat einen Podcast mit dem Namen "Verkehrskasper" gestartet – darin sollen nun immer dienstags und freitags die wichtigsten Verkehrsregeln für Kinder erklärt werden • Im Hafen ist die erste von sechs neuen Containerbrücken bei Eurogate angekommen, sie können Container bis zu 70 Meter hoch heben

Wenn plötzlich alles anders ist

Mehrere Hundert Millionen Euro stellt die Stadt bereit, um Selbstständigen und Unternehmern zu helfen, deren Umsätze eingebrochen sind. Auch der Bund hat einen gigantischen Rettungsschirm aufgespannt, um der in Not geratenen Wirtschaft durch die Krise zu helfen. Doch ob all die Maßnahmen reichen werden, kann heute niemand sagen. Für die aktuelle Hamburg-Ausgabe der ZEIT haben Oliver Hollenstein und Christoph Twickel recherchiert, wie die Krise Hamburgs Wirtschaft getroffen hat, wer nun besonders leidet und warum trotz aller schlechten Nachrichten auch ein paar Dinge Hoffnung machen.

Es sollte die Kulturpremiere des Jahres werden: "Harry Potter und das verwunschene Kind". 42 Millionen Euro hatte Maik Klokow mit seiner Firma in die Produktion investiert, sie haben die Großmarkthalle umgebaut, Millionen in Werbung und Marketing gesteckt. Doch dann kam Corona.

Nun sitzt Maik Klokow zu Hause und sagt, er versuche, seinen Optimismus zu behalten. Die Premiere am 15. März ist ausgefallen, alle weiteren Termine wurden abgesagt. Das Theater am Großmarkt ist geschlossen, die Künstler, die Bühnentechniker, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kantine, sie werden alle nicht mehr gebraucht. Für 180 feste Mitarbeiter in Hamburg hat Klokow Kurzarbeit angemeldet. 130 Aushilfen, die in der Garderobe und im Catering arbeiten, kündigte er. Lediglich einige Kollegen in der Verwaltung arbeiten noch in Teilzeit aus dem Homeoffice.

"Wir sind ein großes Unternehmen", sagt Klokow. Er betreibt mit der Firma Mehr! Entertainment unter anderem den Musical Dome in Köln und den Admiralspalast in Berlin, der Mutterkonzern The Ambassador Theatre Group bespielt 50 Theater in aller Welt. "Uns geht es eigentlich sehr gut, wir haben ein finanzielles Polster. Aber alle unsere Theater sind zu. Das ist für uns ein existenzielles Problem."

Seit das öffentliche Leben in Hamburg immer weiter zurückgefahren wird, sind auch die wirtschaftlichen Auswirkungen überall zu spüren. Sie treffen Arbeitnehmer, kleine Selbstständige, aber auch große internationale Unternehmen wie das von Maik Klokow. Und sie machen vielen Menschen ähnlich große Angst wie das Virus selbst.

Die Liste der Betroffenen ist lang: Die meisten Geschäfte, Restaurants und Bars sind geschlossen, Schauspieler und Musiker können nicht mehr auftreten, Fitnesstrainer und Therapeuten ihre Kunden nicht mehr bedienen, es gibt keine Touristen mehr, Kreuzfahrtschiffe legen nicht mehr ab, Messen wurden abgesagt, genauso sämtliche Kulturevents, Hotels sind fast leer, Taxis werden nicht mehr gebraucht, am Hamburger Flughafen arbeitet nur noch eine Notbesetzung. Und das ist erst der Anfang.

Die beiden Autoren haben mit vielen Selbstständigen und Unternehmern, mit Wirtschaftsforschern, Insidern aus Firmen und Behörden gesprochen. Ihren vollständigen Text lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT oder gleich hier.



"Die Ausnahmesituation ist zum Alltag geworden."

Christopher Hoyer ist Rettungssanitäter beim Deutschen Roten Kreuz in Hamburg. Eigentlich versorgt er Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen oder fährt Krankentransporte. Jetzt nimmt er Abstriche bei Menschen, die sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert haben. Er schiebt Wattestäbchen in Rachen und Nase, verstaut sie in einem sterilen Röhrchen, das dann ins Labor geschickt wird. Mit dieser Arbeit erlebt er die Krise so nah wie wenige andere.

Eine Woche lang hat Christoph Hoyer unserer Kollegin Friederike Oertel täglich berichtet, wie es ihm geht – wie die Ausnahme zum Alltag wird, wie die Menschen mit der Angst umgehen und wie die Krankheit ihm immer näher kommt.



Mit Syra Feiser, Hamburger Moderatorin und Schauspielerin

Ich hätte in den kommenden Wochen eigentlich mehrere Live-Shows mit Oliver Pocher moderieren sollen, hätte auf Messen und mit Firmen gearbeitet; durch deren Absagen habe ich jetzt richtig viel Zeit. Auf der Suche nach guter Lektüre ist mir ein altes, superlustiges Hamburg-Buch in die Hände gefallen: Ildiko von Kürthys "Herzsprung". Gerade jetzt braucht man doch was zum Lachen, und dieses Buch bietet Humor für jeden.

Als nächstes nehme ich mir dann etwas Ernsteres vor: "Frauengeschichten: Was ich von starken Frauen gelernt habe" von Hubertus Meyer-Burckhardt. Darin sind lange Gespräche zu lesen, unter anderem mit Ina Müller, Barbara Schöneberger und Christine Westermann. Das sind starke, erfolgreiche Frauen – und als Moderatorinnen definitiv meine Vorbilder.

Von Lars Amend passt in diesen Tagen "It’s All Good – ändere deine Perspektive und du änderst die Welt". Es geht darum, den Moment im Hier und Jetzt genießen zu können und die Schönheit vor unseren Füßen wahrzunehmen. Das versuche ich zu beherzigen, um der Krise stets auch etwas Positives abzugewinnen.

Protokoll von Anna Heidelberg-Stein

Beim Hundespaziergang in Oberbillwerder. Meine Hunde (Golden Retriever und schwarzer Schäferhundmix) laufen frei herum. Eine mir entgegenkommende Frau, die noch sehr weit entfernt ist, leint ihren Hund hektisch an. Ich rufe meine Hunde ran und will ausweichen, aber sie kommt direkt auf uns zu und sagt lachend: "Oh, ich dachte, das sei ein Schaf mit einem Hütehund."

Gehört von Anna Calvi

