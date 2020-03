Oliver Hollenstein © Maria Feck

Seit die Corona-Krise unser aller Leben von einem Tag auf den anderen durcheinandergewirbelt hat, muss ich mich öfter daran erinnern, welcher Wochentag ist. Ohne die werktägliche Fahrt ins Büro, ohne wöchentliche Freizeitgestaltung, ohne regelmäßige Wochenendausflüge zur Familie, fehlen schlicht die Orientierungspunkte. Selbst dieser Newsletter erscheint nun jeden Tag.

Die Krise zwingt uns ihre Geschwindigkeit auf – und sie nimmt uns etwas, das für uns moderne Menschen so wichtig ist, wie kaum etwas anderes: die Chance, unser Leben zu planen. Planung beruhigt, in normalen Zeiten reduziert sie die Menge an Möglichkeiten auf ein beherrschbares Maß. Wann treffen wir unsere Freunde? Wohin fahren wir in den Urlaub? Wie oft schaffe ich es zum Sport? Haben wir eigentlich noch genug Klopapier?

Nun ist uns diese nicht selten quälende Fülle an Möglichkeiten genommen. Und es ist wie so oft: Erst wenn etwas weg ist, fehlt es. Die Situation ist entsprechend ungewohnt: Die Terminkalender sind leer, doch der Takt des Lebens läuft weiter. Das öffentliche Leben steht still, aber jeder Einzelne lebt weiter einen Alltag – nur eben auf engerem Raum, mit weniger Kontakten, dafür aber mit neuen Anforderungen.

Es ist eine Herausforderung, sich in der räumlich und zeitlich geschrumpften Welt einzurichten. Was hilft? Vielleicht das, was Menschen seit Jahrtausenden hilft, ihrem Leben einen Takt zu geben und Unsicherheit auszuhalten: Rituale. In vielen Vierteln der Stadt wird jetzt jeden Abend um 9 Uhr für die Helfer der Krise geklatscht. Das ist nicht nur eine tolle Geste, es ist für mich ein Zeichen, dass nun wirklich Zeit für Feierabend ist. Und auch für den Sonntag möchte ich mir ein neues Ritual suchen. Meine Idee: Sonntag ist Zeit für Hamburger Kultur. Wie das trotz Corona geht, lesen Sie weiter unten.

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de.

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Neele Jacobi für DIE ZEIT

Die Zahl der positiv Getesteten steigt weiter: 1935 Menschen waren gestern nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, das entspricht einem Anstieg von 176 im Vergleich zu Freitag. Weiterhin hätten die meisten Betroffenen leichte bis mittlere grippeähnliche Symptome, teilte die Gesundheitsbehörde mit. 127 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, 36 davon auf der Intensivstation. Die Behörden erwarten, dass diese Zahlen in den nächsten Tagen weiter steigen wird. Derzeit treffe man Vorkehrungen, um einen Anstieg stationärer und intensivpflichtiger Erkrankungsfälle gut zu bewältigen, heißt es aus der Gesundheitsbehörde.

Auch die Zahl der Todesfälle nach Infektionen mit Corona steigt weiter. Die Behörden führen nun den Tod von vier Menschen in Hamburg auf das Virus zurück. Am Samstag wurde bekannt, dass in Bergedorf zwei ältere Personen an einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, am Freitag war im UKE ein 71-jähriger Mann an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Zuvor war am Sonntagabend ein 52-jähriger Mann gestorben, der sich nach der Rückkehr aus einem Urlaub mit Symptomen in häusliche Quarantäne begeben hatte. Genauere Angaben zu den Todesumständen der Personen machte die Behörde nicht.

© Axel Heimken/​dpa

Der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann hat den Machtkampf beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV verloren. Nach einer über vierstündigen Sitzung des Aufsichtsrats am Samstag teilte der Verein mit, dass der 57-Jährige von seinen Aufgaben mit sofortiger Wirkung entbunden werde. Zudem traten die Hoffmann-Unterstützer Max-Arnold Köttgen und Thomas Schulz aus dem Aufsichtsrat zurück. Nachfolger von Köttgen als Aufsichtsratsvorsitzender wird der HSV-Präsident und Ex-Nationalspieler Marcell Jansen. Unser Kollege Daniel Jovanov analysiert die Ereignisse hier.



Das Coronavirus hat die Hamburger nicht davon abgehalten, gestern das Frühlingswetter zu genießen. Tausende Menschen waren auf den Wegen an der Alster und Elbe unterwegs. Sie sonnten sich auf Bänken oder Bootsstegen. An der Straße standen Eiswagen. Die Polizei zeigte sich dennoch zufrieden mit dem Verhalten der meisten Hamburger: Es habe nur wenige Verstöße gegen die Abstandsregeln gegeben.

Die aktuelle Lage in Hamburg

© Guido Kirchner/​dpa

Die neuesten Nachrichten über den Stand der Corona-Infektionen in Hamburg, über die Maßnahmen zur Eindämmung und die Folgen, die das Virus für das Leben in unserer Stadt hat, finden Sie in unserem laufend aktualisierten Überblick auf zeit.de/hamburg.

In aller Kürze

Die Polizei hat gestern eine in Corona-Zeiten verbotene Demonstration für das Bleiberecht von Flüchtlingen mit etwa 30 Demonstranten am Hauptbahnhof aufgelöst • Die Bürgerinitiative "Hilfe für Hamburger Obdachlose" hat 52 Lunchtüten an Wohnungslose in der Stadt verteilt • Die Krötenwanderung war in diesem Jahr früh dran, mehrere Hundert Erdkröten sind in Hamburg in den vergangenen Wochen bereits vor dem sicheren Tod durch Überfahren gerettet worden

THEMA DES TAGES

© Georg Wendt/​dpa

Kultur ist, was man trotzdem macht

Heute ist Sonntag, für viele traditionell der Tag, um das kulturelle Angebot der Stadt zu nutzen. Doch Museen, Ausstellungen, Konzerthäuser haben geschlossen. Unsere Kultur-Experten Florian Zinnecker und Christoph Twickel haben sich darüber Gedanken gemacht, wie Sie trotzdem Hamburger Kultur erleben und die lokale Szene unterstützen können.

Serien auf Netflix, Yoga auf YouTube oder Musik auf Spotify: Der virusverordnete Stubenarrest verleitet viele dazu, Flatrate-Kultur en masse zu konsumieren. "Wenn Ihre Gedanken darum kreisen sollten, Ihren Bestand an Kultur, die nicht gestreamt ist, zu erweitern, möchten wir uns ins Spiel bringen", schreibt Hanseplatte, das Spezialitätengeschäft für Musik, Bücher und Design von lokalen Künstlern, in seinem Newsletter. In der Tat: Für die Kulturschaffenden in Hamburg war es wohl noch nie so wichtig, dass die Bewohner der Stadt ihr Geld lokal ausgeben. Statt zu streamen, könnten wir deshalb auch Tonträger bei Hanseplatte bestellen (im Online-Shop auf hanseplatte.de) oder bei lokalen Plattenläden wie Groove City, Zardoz oder Michelle Records.

Dasselbe gilt auch für Filme, zum Beispiel für die von Roland Klick. Kein Filmemacher hat in den 1970er- und 1980er-Jahren so rasante, düstere Straßenthriller gedreht wie der Hamburger Regisseur. Er war der große Außenseiter des deutschen Films. Klassiker wie Deadlock (1970), Supermarkt (1974) oder White Star (1983) können auf filmgalerie451.de bestellt werden, etwa als Download oder auf DVD. Wer hier kauft, statt nur bei Amazon Prime, Netflix oder den anderen Branchenriesen zu streamen, der unterstützt nebenbei noch einen kleinen Filmverleih.

Passend zur Krise ist gerade der Lagerkoller-Roman der Gruppe Oil erschienen. "Sind schon den zweiten Tag in diesem Kaff und haben noch keinen Ton aufgenommen. Noch nicht mal verkabelt. Stattdessen Alte-Männer-Nerdtalk. Wir diskutieren Meat Loafs Millionenseller Bat Out of Hell", so heißt es im Tagebuch-Roman "Naturtrüb" (Verbrecher Verlag). Das Buch dokumentiert die Entstehung des gleichnamigen Albums, das Oil in der Abgeschiedenheit eines Holsteiner Landhauses eingespielt haben und das beim legendären Hamburger Plattenlabel ZickZack erschienen ist. Oil, das ist eine neue Supergroup aus Schriftstellern und Musikern, aus Hamburgern und Berlinern. Aus Hamburg sind der Autor Gereon Klug und der Keyboarder Reverend Dabeler dabei, aus Berlin Maurice Summen, Sänger der Band Die Türen, und der Bassist Timur Mosh Cirak. Ihr Album klingt ein bisschen, als hätten Deichkind mit Can zusammen eine Platte gemacht – nerdig, psychedelisch und lustig. Viel Jungshumor von der Art, wie ihn Burschen um die 50 halt so hinkriegen: "Ich mach’s mir selbst / Sonst macht’s mir keiner / Ich mach’s mir selber / Dann wird’s nie kleiner", lautet der tanzbarste Refrain der Platte. Dazu lässt sich im Buch nachlesen, wie die vier in fast Corona-kompatibler Abgeschiedenheit sich sehr unterhaltsam gegenseitig auf die Nerven gehen.

Was man dem Nachwuchs empfehlen sollte, damit er nicht Gzuz hört, wo man Angebote für Kinder im nicht straßenrapfähigen Alter findet und wo man jetzt richtig gute Konzertmitschnitte sehen kann, lesen Sie in der aktuellen Hamburg-Ausgabe der ZEIT oder direkt hier.



DER SATZ

© Monika Skolimowska/​dpa

"Wir sind so gut vorbereitet wie möglich."

Marylyn Addo ist das Gesicht Hamburgs im Kampf gegen das Coronavirus. Sie arbeitet in einer Doppelfunktion: Am Bernhard-Nocht-Institut hat sie eine Professur für neuartige Erreger und entwickelt Impfstoffe. Am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) leitet die 49-Jährige die Abteilung für Infektiologie und kümmert sich um Patienten mit ansteckenden Krankheiten. Addos Team betreute 2014 den "Hamburger Ebola-Patienten", einen Epidemiologen aus dem Senegal, der sich in Sierra Leone mit dem Virus angesteckt hatte. Jetzt bereiten sich ihre 32 Mitarbeiter an beiden Standorten auf eine immer größer werdende Anzahl von Corona-Kranken vor. "Wir haben nicht so sehr Angst vor Sars-CoV-2", sagt sie, "sondern vor dem, was es unserem Gesundheitssystem antun könnte."

Unsere Autorin Nike Heinen hat Marylyn Addo für die neue Hamburg-Ausgabe der ZEIT als "Mensch des Monats" porträtiert. Warum Addo die Beschäftigung mit Tropenkrankheiten in die Wiege gelegt war, wieso sie trotzdem erst nicht Medizin studieren wollte und was sie mit Horst Seehofer verbindet, können Sie direkt hier lesen.





WAS SIE ZU HAUSE ERLEBEN KÖNNEN

Mit Ronja Sommer, Bibliothekarin in der Zentralbibliothek der Bücherhallen

Neugierigen Leserinnen und Lesern ab acht Jahren empfehle ich Martin Widmarks "Detektivbüro LasseMaja – Das Detektiv-Handbuch". In diesem Sonderband erfahren wir, wie echte Detektivarbeit funktioniert: Eines Tages kommt ein Reporter vom Valleyby Blatt ins Büro und bittet Lasse und Maja, auf seine unmöglichen Enkel aufzupassen. Die Kids zeigen den Brüdern, wie richtige Detektive arbeiten; dabei entsteht ein Handbuch mit vielen nützlichen Tipps und Tricks. Wir Leserinnen und Leser werden zu richtigen Profi-Ermittlern.

Das Buch verkürzt die langen Tage zu Hause, etwa mit Hilfe von Listen, was zu einer Detektivausrüstung gehört, wie Fingerabdrücke genommen werden und welche Geheimschriften es gibt. Natürlich müssen alle Tipps sofort ausprobiert werden. Liebe Erwachsene, passen Sie auf ihre Geheimnisse auf! Sobald die Schule wieder losgeht, werden viele Detektivbüros in unserer Stadt öffnen, vielleicht ist eines davon direkt in Ihrer Wohnung.

Protokoll von Anna Heidelberg-Stein

MEINE STADT

Wenn es draußen nicht geht: Urban Sketching zu Hause (#UskAtHome) © Regina Zielke

HAMBURGER SCHNACK

Vor dem Schlemmermarkt in Eppendorf spricht eine junge Frau in ihr iPhone: "Geht’s dir auch so? Ich finde es einfach langweilig, immer nur mit derselben Person die Zeit zu verbringen." Sie geht weiter, ein Ehepaar hat zugehört. "Wo sie recht hat…", sagt der Mann. "Ach, ist das deine Meinung?", ruft die Frau. "Dann mach dich schon mal auf eine sehr langweilige Quarantäne gefasst. Ich bin ab jetzt im Kochstreik."

Gehört von Evelyn Holst

