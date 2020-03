Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

von heute an können Freiberufler und Unternehmen, die durch den Corona-Stillstand Umsatzeinbußen erlitten haben, Anträge auf Soforthilfe stellen. Der Staat übernimmt dann für drei Monate die laufenden Ausgaben, bis zu 11.500 Euro bei Selbstständigen, bis zu 30.000 Euro bei Mittelständlern. Mehr Infos dazu gibt es hier. Die Behörden haben versprochen, die Hilfe einfach und unbürokratisch zu verteilen. Ob sie das einhalten, beobachten wir natürlich. Berichten Sie uns gerne von Ihren Erfahrungen!

Für viele andere beginnt heute eine neue Woche im Homeoffice. Am Freitag haben wir Sie gefragt, wie Sie zu Hause Arbeit mit Kinderbetreuung und Heimunterricht koordinieren. Ihre vielen Tipps und Ideen lassen sich so zusammenfassen: Gemeinsam den Tag in kleine, kindgerechte Einheiten einteilen, Zeiten für Arbeit und Freizeit klar trennen, möglichst viel Zeit für Schönes einplanen (etwa Spaziergänge oder gemeinsame Spiele), aber vor allem: ein gewisses Maß an Chaos akzeptieren und bloß nicht den Humor verlieren. Denn es ist ja ziemlich großartig, dass wir derzeit so viel Zeit mit unseren Kindern verbringen dürfen. Besonders empfehlen kann ich Ihnen übrigens die Tipps und Erfahrungen, die einige Leserinnen und Leser selbst aufgeschrieben haben, etwa hier oder hier.

Wenn Sie sich unterdessen fragen, was eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder derzeit machen, empfehle ich Ihnen unser Thema des Tages: Ein Hamburger Deutschlehrer hat für uns dokumentiert, wie es ihm, der bisher nicht mal ein Smartphone besaß, in der ersten Woche mit dem digitalen Unterricht erging. Ich habe (als Sprössling einer Lehrerfamilie) herzlich lachen müssen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

WAS HEUTE WICHTIG IST

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hamburg ist gestern auf 2078 gestiegen, das waren 143 Menschen mehr als am Samstag. In der Regel leiden die Patienten nach Angaben der Gesundheitsbehörde unter leichten bis mittelschweren grippeähnlichen Symptomen. 149 Menschen werden momentan wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt, 40 davon auf der Intensivstation. Wie viele Menschen inzwischen bereits genesen sind, kann die Behörde nicht sagen. Nach wie vor rechnen die offiziellen Stellen mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Betroffenenzahlen.

Vom 1. April an will die Stadt auf einigen stark frequentierten Bus- und Bahnlinien mehr Fahrzeuge fahren lassen, um den Fahrgästen die Einhaltung eines ausreichenden Abstands zu erleichtern. Dazu gehören die Buslinien X86, 12,13, 29, 130, 146, 153 und 230. Zudem sollen bei der S3 und S31 über die Elbe längere Züge eingesetzt werden und bei den Linien S1 und S21 nur noch durchgängige Züge fahren. Auf stark genutzten Bahnhöfen sollen zudem Mitarbeiter eingesetzt werden, die auf die Einhaltung der Abstände achten.

Die aktuelle Lage in Hamburg

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Die neuesten Nachrichten über den Stand der Corona-Infektionen in Hamburg, über die Maßnahmen zur Eindämmung und die Folgen, die das Virus für das Leben in unserer Stadt hat, finden Sie in unserem laufend aktualisierten Überblick auf zeit.de/hamburg.

In aller Kürze

Das UKE hat zwei Corona-Patienten aus Frankreich aufgenommen, die auf der Intensivstation versorgt werden • Die Hamburger Spediteure fürchten einen Containerstau im Hafen: Schon jetzt könnten Container nicht mehr ausgeliefert werden, weil die Empfänger ihren Betrieb vorübergehend geschlossen haben

THEMA DES TAGES

Chat? Facetime? Ich bin ein Dinosaurier!

Lars Peters ist Deutschlehrer an einem Hamburger Gymnasium, liebt Sonette und besitzt kein Smartphone. In seinem Tagebuch notiert er, wie er nach den Frühlingsferien von heute auf morgen auf digitales Lehren umschaltete – und seine Schüler dank Corona für die Literatur des 14. Jahrhunderts begeistert.

Montag, 16. März 2020

"Sei dennoch unverzagt", fällt mir der Vers eines Gedichts ein, als ich am ersten Tag nach den Frühjahrsferien auf den Schulhof einbiege. Freitag wurde bekannt gegeben, dass die Schulen wegen des Coronavirus geschlossen bleiben. Wir Lehrer sollten uns heute trotzdem einfinden. Vor der Eingangstür warten Kolleginnen und Kollegen, locker gruppiert, angespannt und aufgekratzt. "Na, auch zurück von der Insel?", gehe ich auf einen Lehrer zu. Er engagiert sich im Kriseninterventionsteam des Gymnasiums, organisiert die Probefeueralarme und kennt sich bestens mit der Hausordnung aus. Jetzt streckt er mir entsetzt zwei behandschuhte Hände entgegen: "Bleib bloß weg!" Ist der verrückt geworden? Oder bin ich noch nicht in der neuen Wirklichkeit angekommen?

Während wir mit anderthalb Metern Abstand zueinander im Speisesaal sitzen, schwört der Direx uns ein: "Zusammenhalten, ernste Lage, so noch nie dagewesen …" Und die Finanzkrise? Fukushima? Flüchtlinge? "Sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren", das ist aus dem Dreißigjährigen Krieg, glaube ich. Eine Abiturientin steht verloren in der Pausenhalle.

Anschließend stimme ich mit den Deutsch-Kollegen ab: In den Jahrgängen 5 bis 7 sollen die Kids ein Buch lesen und darüber schreiben, in 8 bis 10 geht es um die journalistische Aufarbeitung der Krise, aber wie unterstützen wir den Abi-Jahrgang? Etwa mit eduPort? Dieses Programm hat die Hamburger Schulbehörde für uns erfunden, alle dienstliche Kommunikation soll darüber laufen. Nur: Wenn sich die 17.000 Lehrerinnen und Lehrer der Stadt gleichzeitig einwählen, ist das System überlastet, da funktioniert gar nichts.

Später sitze ich wieder zu Hause, nein, sorry: im Homeoffice. Wie mache ich das jetzt? Mit der 9 hatte ich bis vor den Ferien "Die Entdeckung der Currywurst" gelesen, eine Hamburg-Novelle von Uwe Timm. Und da haben sie von mir einen Lexikon-Artikel über die Erzählform "Novelle" bekommen, wo sie herstammt, aus Florenz, die Pest grassiert dort, 1348, zehn junge Leute fliehen aufs Land, um sich lustige, erotische Geschichten zu erzählen: "Das Dekameron". Daran lässt sich jetzt anschließen. Ich formuliere eine Frage dazu, das bringt sie zum Nachdenken: "Erklärt mir bitte die Rahmenhandlung dieses Romans. Geht dabei auch auf die plötzliche Aktualität ein! Heißt das übrigens, man soll sich einer totalen Kontaktsperre eher widersetzen? Wozu? (20 min. / 3–5 Sätze)"

EduPort ist weiterhin offline, ein Smartphone habe ich nicht, also auch keinen direkten Kontakt zu meinen Schülern – aber wäre mir das überhaupt gestattet? Ich rufe eine Elternvertreterin an, die in meiner Deutsch-Klasse ein Kind hat, gebe ihr meine Aufgabe, ihre Tochter wird sie über den Klassenchat auf WhatsApp schicken: Die Frage zur Novelle, Pest und Corona, Abgabe morgen, 18 Uhr. Die sollen gar nicht erst in Lethargie verfallen.

Warum Lars Peters gerne mal wieder in verständnislos leere Augen blicken würde, wieso Unterrichtsgespräche via Mail nicht funktionieren und warum er sich nun doch ein Smartphone kaufen will, lesen Sie im vollständigen Tagebuch auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Jens Büttner/​dpa

"Nicht jammern, einfach machen."

Silberner Bär bei der Berlinale, vorgeschlagen als "bester internationaler Film" bei den Oscars, über 400.000 Zuschauer: "Systemsprenger" war einer der großen Kinoerfolge des vergangenen Jahres. Nach ihrem Spielfilmdebüt über ein neunjähriges Mädchen, das immer wieder austickt und von Institution zu Institution gereicht wird, macht die Hamburger Regisseurin Nora Fingscheidt nun das Kontrastprogramm: Sie dreht einen Thriller in Kanada. Dort wird sie während der Corona-Krise bleiben – und aus der Ferne die Hamburger Kultur unterstützen. Sie ist Mitglied der Jury eines Festivals, das der Unternehmer Lars Meier ins Leben gerufen hat. "Keiner kommt, alle machen mit" heißt es. Die Idee dahinter: Meier verkauft Karten für ein Festival, das nicht stattfinden wird, und jeder, der ein Ticket kauft, hilft mit seinem Geld der Hamburger Kultur. Fingscheidt wird im Bereich Film Künstler und Einrichtungen auswählen, die mit den Spenden bedacht werden sollen.

Worum es in ihrem neuen Film geht, wie sie auf die Situation in Deutschland blickt und ob sie sich Sorgen um das Kino macht, verrät Sie im Interview mit Kilian Trotier, das Sie auf ZEIT ONLINE lesen können.

WAS SIE ZU HAUSE ERLEBEN KÖNNEN

Mit Kristina Wiers, Buchhändlerin im Kinderkulturkaufhaus "knuffels"

Kindern ab vier Jahren und ihren Eltern empfehle ich aktuell gerne "Seepferdchen sind ausverkauft" von Constanze Spengler und Katja Gehrmann. Es geht darin um Kinder, die sich schon lange ein Haustier wünschen, und um ihre Eltern, die "eben noch mal kurz" was fertig machen müssen. "Wenn du ein Haustier hättest", fragt der Papa darin, "würdest du dann ganz leise mit ihm spielen und mich nicht stören, bis ich mit der Arbeit fertig bin?" Klar, dass Mika "Ja!" sagt. Damit beginnt eine wunderbar turbulente Geschichte zum Lesen und Vorlesen.

Und noch ein Tipp: Auch wenn die Hamburger Graphic Novel Tage abgesagt wurden, sollten sich Comicfans auf keinen Fall Anke Kuhls Episodenband "Manno!" um die Erlebnisse von zwei Schwestern entgehen lassen. Eine berührende Kindheitsgeschichte für Klein und Groß – komisch, tieftraurig und ganz viel dazwischen.

Protokoll von Anna Heidelberg-Stein

MEINE STADT

© Jan Hawerkamp

HAMBURGER SCHNACK

Eine ältere Frau bearbeitet die kleinen Beete an Haus- und Straßenkanten, auf denen das ganze Jahr über etwas blüht. Auf meinen Dank dafür sagt sie: "Ich habe ja nie einen Schrebergarten gewollt, in dem jeder vor sich hin buddelt, ich wollte immer etwas, wovon alle was haben!"

Ich habe immer was davon, wenn ich um die nächste Ecke gehe!

Gehört von Christa Schoeniger

