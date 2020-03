Susanne Warnecke arbeitet als selbstständige Friseurmeisterin in einem kleinen Salon in Altona. Sie kann in der Corona-Krise weiter arbeiten – denn im Unterschied zu vielen Geschäften müssen Friseursalons noch nicht offiziell geschlossen haben. Darüber ärgert sie sich.



ZEIT ONLINE: Arbeiten Sie noch?

Susanne Warnecke: Ich habe vor einer Woche entschieden, nicht mehr Haare zu schneiden und habe alle meine Kunden angerufen. Die meisten waren ganz froh, dass ich ihnen die Entscheidung abgenommen habe.

ZEIT ONLINE: Hatten Sie denn noch viel zu tun nach Ausbruch der Corona-Epidemie?

Warnecke: Allerdings. Als die ersten Nachrichten über Erkrankte kamen, haben wohl viele erwartet, dass wir auch schließen und wollten noch schnell einen Termin bekommen. Das war wie vor Weihnachten letzte Woche. Alle wollten vor der Apokalypse noch mal hübsch aussehen.

ZEIT ONLINE: Am vorigen Wochenende hat die Politik beschlossen, alles zu schließen, was nicht zur Daseinsvorsorge gehört – Lebensmittelgeschäfte und Apotheken gehören zur Daseinsvorsorge und offensichtlich auch Friseursalons. Ehrt Sie das nicht?

Warnecke: Naja, in gewisser Weise schneiden wir ja nicht nur Haare, sondern sind auch die Psychotherapeuten des Volkes. Aber zu der Frage: Mich ärgert das extrem. Wir kommen den Kunden so nahe, dass wir eigentlich wie medizinisches Personal ausgestattet arbeiten müssten. Und jetzt sind ja Schutzanzüge und Mundschutz kaum mehr zu bekommen. Wenn wir zu mehreren in einem Salon arbeiten, müssten wir zeitversetzt arbeiten. Viele bitten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich krankschreiben zu lassen.

ZEIT ONLINE: Welche Nachteile haben Sie, wenn sie nicht Teil dieser Allgemeinverfügung sind und also nicht schließen müssen? Sie können doch freiwillig schließen.



Warnecke: Ja, aber dann haben wir kein Anrecht darauf, Hilfe zu beantragen – offiziell dürfen wir ja noch arbeiten.

ZEIT ONLINE: Solo-Selbstständige sollen jetzt in Hamburg ab nächster Woche 2.500 Euro als Nothilfe bekommen.

Warnecke: Aber gilt das auch für uns, wenn wir freiwillig schließen, um unsere Kundinnen und Kunden und uns selbst zu schützen? Das ist mir unklar.

ZEIT ONLINE: Sie unterrichten auch an der Handwerkskammer die Anwärterinnen und Anwärter für die Meisterprüfung …



Warnecke: Da fällt der Unterricht natürlich aus, wir sollen jetzt Aufgaben und Unterlagen für die Prüfungen online verfügbar machen, ob wir dafür bezahlt werden, ist noch unklar. Ich fühle mich ein bisschen im Stich gelassen von der Handwerkskammer.

ZEIT ONLINE: DIE ZEIT: Warum?

Warnecke: Mir ist unklar, ob und wie man sich da für uns einsetzt, die Hotline ist total überlastet und auf der Website habe ich auch noch nichts gefunden, was für mich in Frage kommt. Ich erhoffe mir schnellere Signale. Bei der Pressekonferenz zur Corona-Verfügung hat eine Journalistin verwundert gefragt, warum die Friseursalons weiter aufhaben dürfen, trotz hoher Ansteckungsgefahr. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher konnte das nicht beantworten. Warum reagiert man nicht ein paar Stunden später oder am nächsten Tag?

ZEIT ONLINE: Was fordern Sie?

Warnecke: Ich wünsche mir, dass es eine schnelle Entscheidung gibt, dass wir schließen müssen. Das wäre das richtige Signal.

ZEIT ONLINE: Wie lange können Sie ohne Arbeit durchhalten?

Warnecke: Bei der Existenzgründung hat mir das Jobcenter geraten, ich soll versuchen, als Sicherheit für Ausfälle das dreieinhalbfache auf der hohen Kante zu haben, was ich im Monat ausgebe. Ich hab so einen Ausfall schon mal erlebt, deshalb habe ich den Rat inzwischen befolgt. Aber ich weiß von vielen, die überhaupt keine Rücklagen haben.