Nach der historischen Pressekonferenz im Hamburger Rathaus überkam den Sprecher des Senats beim Hinausgehen ein Hustenreiz. Eine Stunde und zwanzig Minuten lang hatten sein Chef, der Bürgermeister, und vier Senatoren Maßnahmen noch nie dagewesenen Umfangs verkündet, um das Coronavirus einzudämmen. Jetzt musste Marcel Schweitzer husten – er tat es vorbildlich in seine Armbeuge, abgewandt vom Bürgermeister. Die kleinen Schutzmaßnahmen, sie funktionieren schon mal im Rathaus.

Mit den großen Maßnahmen hatte der Senat zuletzt etwas länger gewartet als andere Länder. Während Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bayern in den Tagen zuvor schon angekündigt hatte, alle dortigen Schulen zu schließen, hatte man in Hamburg öffentlich noch nichts davon wissen wollen. Warum? "Wir folgen den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) in der Pressekonferenz am Freitag. Die seien anfangs gegen Schulschließungen gewesen. Als die Experten ihre Meinung am Donnerstag schließlich änderten, tat das tags darauf auch der Hamburger Senat. Man werde sich nicht an einem "Überbietungswettbewerb" um die schärfsten Maßnahmen beteiligen, sagte der Schulsenator. Er werde sich auch nicht zum "Supervirologen aufschwingen". Anders als manch süddeutscher Kollege, sollte das wohl heißen.

Dabei hat Hamburg einen Vorteil: Bis zum Wochenende waren Skiferien und alle Schulen sowieso geschlossen. Jetzt werden die Ferien erst einmal um zwei Wochen verlängert bis zum 29. März. Wie es danach weitergeht, entscheidet der Senat je nach Lage. "Alles, was in einer bestimmten Situation sinnvoll ist, kann ein, zwei Tage später durchaus nicht mehr sinnvoll sein", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher am Freitagabend im NDR. "Deswegen arbeiten wir uns sehr vernünftig schrittweise vor."

Die aktuellen, ziemlich großen Schritte verkündeten die Senatoren am Freitag bei ihrem gemeinsamen Auftritt im Rathaus:



In den Schulen und auch in den Kitas soll der Regelbetrieb bis mindestens zum 29. März eingestellt werden. Die Eltern sollen ihre Kinder zu Hause betreuen – und sie auf keinen Fall an die vom Virus gefährdeten Großeltern übergeben, appellierte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD).

Damit sich jetzt nicht alle Ärzte, Pflegekräfte oder Polizisten sofort in die Kinderbetreuung verabschieden, soll es ab Montag eine Notbetreuung geben. Die Kitas bleiben geöffnet "für alle, die unbedingt darauf angewiesen sind", weil sie in der Daseinsvorsorge arbeiten, also auch Mitarbeiter von Hochbahn oder Stromversorgern.

In den Schulen wird es ebenfalls eine Notbetreuung für Kinder bis 14 Jahren geben. Die Lehrer sollen diese von 8 bis 16 Uhr organisieren und dabei kulant sein: "Wir verweigern zum jetzigen Zeitpunkt keinem Kind die Betreuung, weil seine Eltern nicht bei der Polizei oder Feuerwehr sind", sagt der Schulsenator.



Die Universitäten verschieben den Vorlesungsbeginn auf den 20. April.

Die Abiturprüfungen sollen nach jetzigem Stand stattfinden, allerdings in größeren Räumen mit ausreichendem Sicherheitsabstand.

In den Bussen der Hochbahn öffnen die Fahrer nur noch die hinteren Türen, damit sie nicht angesteckt werden.

Und die Hamburger sollen auf "alle öffentlichen und privaten nicht zwingend erforderlichen Veranstaltungen" verzichten. Ganz egal, ob 1.000 oder drei Teilnehmer erwartet werden.

Spätestens an diesem Punkt der Pressekonferenz war klar, dass das öffentliche Leben in der Stadt zum Erliegen kommen wird. Da hatten bereits Theater, Museen, Clubs und Konzertsäle geschlossen. Kurz darauf wurden alle großen Sportveranstaltungen abgesagt und mehrere Kreuzfahrtschiffe aus dem Betrieb genommen. Viele Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Eine Stadt bremst runter.

Tschentscher selbst wirkte in dieser ersten großen Krise seiner Amtszeit völlig ungestresst, sondern nach seinem Urlaub eher tatendurstig. "So, was haben wir noch?", rief er und schien sich auf die Fragen der Reporter beinahe zu freuen.

Zum Ende des Auftritts gab der frühere Arzt den Bürgern noch einen Tipp: "Das Hauptinfektionsrisiko ist die Hand", sagte er und hielt eine Hand in die Höhe. "Und das zweite Hauptrisiko ist die zweite Hand." Er hob die zweite Hand und grinste ein wenig, die Zuhörer mussten lachen.

Und sein Sprecher, den bald darauf der Hustenreiz überkam, hat offenbar gut zugehört.