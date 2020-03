Am Dienstag traf sich der Hamburger Senat zu seiner regulären wöchentlichen Sitzung, am Mittwoch konstituiert sich die neu gewählte Bürgerschaft, in der SPD und Grüne zusammen mehr als zwei Drittel der Abgeordneten stellen werden – Zeichen der Stabilität in einer Krise bislang ungekannter Art.

Angesichts von Corona könnte man die Frage akademisch finden, wie es um die Legitimität einer Regierung bestellt ist, die nach einer Wahl ihre Geschäfte weiterführt, während die Parteien die Bildung einer neuen Regierung vertagen. Allerdings sind die Übergangszeiten nach Wahlen gewöhnlich Zeiten politischer Zurückhaltung. Nun aber legt ausgerechnet ein geschäftsführender Übergangssenat zwecks Seuchenschutzes den Alltag der Stadt lahm und greift damit tiefer in die Freiheitsrechte der Bürger ein, als es in der Bundesrepublik je eine Regierung getan hat. So gesehen ist es gut, dass die Hamburger bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar eine parlamentarische Mehrheit für eine Fortsetzung der alten rot-grünen Koalition geschaffen haben. Nun muss sich niemand mit der Frage beschäftigen, ob eine Regierung, die eigentlich abgewählt sei, in dieser Weise vorgehen dürfe.

Auf Senatsseite läuft der politische Betrieb sogar auf Hochtouren. Die Staatsräte treffen sich täglich, auch am Wochenende, und wollen zusätzliche behördenübergreifende Stäbe einsetzen, um in der Krise noch schneller zu werden. Schulen und Kitas fallen in die Zuständigkeit unterschiedlicher Ressorts, beide sind aber wichtig für die Betreuung der Kinder von Eltern, die nun in den Krankenhäusern und anderen systemrelevanten Einrichtungen gebraucht werden, weshalb diese Behörden sich nun ständig eng abstimmen müssen.

Und was, wenn die Corona-Krise die Regierung direkt trifft, in Gestalt des Virus? Staatsräte und Senatsmitglieder haben Vertreter, aber über kurz oder lang ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein Senator positiv getestet wird und der Rest der Regierung sich fragen muss, wie intensiv der Kontakt war und ob nicht eine Quarantäne angezeigt ist. Und dann? "Für Senatsmitglieder gilt die gleiche Regelung wie für alle anderen Personen", lautet die Antwort aus der Senatskanzlei. "Infiziert sich eine Senatorin oder ein Senator mit dem Coronavirus, wird das zuständige Gesundheitsamt informiert, das alle weiteren Schritte in die Wege leitet und entscheidet, welche Kontaktpersonen in die häusliche Isolation geschickt werden." Der Aufenthalt gemeinsam mit einer infizierten Person in einem Raum gilt für sich genommen noch nicht als übermäßig riskant. In der Praxis dürfte es also darauf ankommen, ob der oder die Betroffene bereits gehustet hat und wer während der Senatssitzung in seiner oder ihrer Nähe saß.