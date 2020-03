Die Gerichtsflure sind so leer wie selten. Im Strafjustizgebäude am Sievekingplatz hängen nur vereinzelt Terminrollen außen an einer Saaltür aus und zeigen an: Hier gibt es heute einen Prozess. Die meisten Termine sind abgesagt. Verhandelt wird nur, was wegen gesetzlicher Fristen nicht zu verschieben ist.

Das sind vor allem die größeren Strafprozesse am Landgericht, bei denen die Angeklagten in Untersuchungshaft sind. Kleinere Verfahren vor dem Amtsgericht sind fast alle auf die Zeit nach der Corona-Krise vertagt. Die Strafkammern verlegen ihre Verhandlungen bei Möglichkeit in große Säle, damit die Beteiligten genügend Abstand halten können. Justizbeamte markieren in den Zuschauerreihen die Plätze, die benutzt werden dürfen – hier gibt es einen Sicherheitsabstand. Ganz ausgeschlossen werden dürfen Zuschauende nicht. Der Grundsatz der Öffentlichkeit ist ein wichtiges rechtsstaatliches Gebot.

Die Justiz ist ein sensibles Feld, in dem es nicht ganz einfach ist, auf das Coronavirus zu reagieren. Vor allem für Strafprozesse gibt es gesetzliche Vorgaben, die es unmöglich machen, die Verfahren auf unbestimmte Zeit auszusetzen oder zu verschieben. Sitzen Angeklagte in Untersuchungshaft, müssen die Prozesse wegen der Freiheitseinschränkung unverzüglich, spätestens aber nach einem halben Jahr beginnen. Und läuft ein Prozess bereits, darf er höchstens drei Wochen unterbrochen werden. Ist die Pause länger, muss der Prozess ganz neu begonnen werden – die Zeit wird praktisch zurückgedreht. Auch alle Zeugen müssen dann erneut gehört werden.

Wegen Corona aber drohen Termine innerhalb der Drei-Wochen-Frist zu platzen. Die Kammern können sich da nur behelfen, indem sie sogenannte Sprungtermine ansetzen: Die Beteiligten treffen innerhalb von drei Wochen nur kurz zusammen, um die Frist zu wahren. Weiter verhandelt wird erst zum nächstmöglichen Termin. So hat es das Hamburger Landgericht im Prozess gegen den früheren KZ-Wachmann Bruno D. gehandhabt. Hätte das Gericht den Termin wegen der Corona-Gefahr abgesagt, wäre der ganze Prozess geplatzt – mit weitreichenden Konsequenzen: In dem Verfahren haben bereits Zeitzeugen aus der ganzen Welt ausgesagt. Hochbetagte Männer und Frauen, die nicht ohne Weiteres ein zweites Mal nach Hamburg hätten anreisen können.

Doch auch ein Sprungtermin kann entfallen, wenn nur ein einzelner Richter oder Schöffe erkrankt. Das Bundesjustizministerium hat deshalb vergangene Woche einen Gesetzentwurf eingebracht, nach dem Prozesse zum Infektionsschutz für bis zu drei Monate und zehn Tage unterbrochen werden können. Das könnte die Situation auch in Hamburg entspannen, sagt Landgerichtspräsident Marc Tully.

In anderen langwierigen Fällen bemühen sich die Kammern zurzeit, zügig zum Ende zu kommen, ehe der Prozess womöglich wegen der Erkrankung von Richtern oder Schöffen platzt. So hat das hanseatische Oberlandesgericht vor zwei Wochen bereits unerwartet früh das Urteil für einen Unterstützer der Terrormiliz IS verkündet, über dessen Fall seit Herbst verhandelt worden war. In anderen komplexen Prozessen lässt die Justizbehörde die Beteiligten sicherheitshalber auf Corona prüfen, ehe die Kammern weiterverhandeln. So war es im Fall des Serienvergewaltigers von Wilhelmsburg, der zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Vor der Urteilsverkündung wurde ein Richter auf Corona getestet, der in einem Risikogebiet Skifahren war.