Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda hat einen neuen Job: Statt Kultur zu fördern muss er jetzt Hilfen für die organisieren, die Kultur produziert haben und es in nächsten Wochen und womöglich Monaten nicht mehr können. Ein Gespräch über den großen Kulturbruch – und was daraus folgen könnte.

ZEIT ONLINE: Sie konferieren derzeit täglich per Telefon mit Kulturinstitutionen und ihren Vertreterinnen und Vertretern. Wo drückt der Schuh am meisten?

Carsten Brosda: Überall. Es reicht von einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, denen von heute auf morgen das Einkommen fehlt, bis zu den großen Theaterbetrieben, denen in kürzester Zeit riesige Summen fehlen. Deswegen geht es jetzt auch um Geschwindigkeit. Wir müssen als Erstes Liquidität sichern – dazu haben wir heute ein umfangreiches Programm aufgestellt.

ZEIT ONLINE: Um wen machen Sie sich am meisten Sorgen derzeit?

Brosda: Das will ich gar nicht spezifizieren. Ich mache mir Sorgen, dass wir an vielen Stellen gewachsene Strukturen verlieren könnten. Wir müssen dort, wo wir jetzt schon fördern, die Strukturen sichern und Ausgleich schaffen – wir müssen aber vor allem auch denen helfen, die bislang nicht durchgehend gefördert werden.

ZEIT ONLINE: Wen meinen sie?

Brosda: All diejenigen, die zum Beispiel mit einzelnen Ausstellungen, Auftritten, Projekten und ab und an mal einer Zuwendung oder einer Projektförderung oft an der Prekariatsgrenze leben. Da wird es ganz schnell ganz schwierig. Wir dürfen die Menschen da nicht allein lassen – natürlich können sie auch auf die Grundsicherung für Selbständige zurückgreifen und sollten das auch tun. Das wird gerade deutlich vereinfacht. Aber wir brauchen auch Haltelinien davor – zum Beispiel die Soforthilfe für Solo-Selbstständige, die wir jetzt vorschlagen, und die Hilfen, die vom Bund noch angekündigt sind.

ZEIT ONLINE: Es gibt Kulturbereiche, die besser organisiert sind – die Musikveranstalter haben etwa vor zehn Jahren gemeinsam mit der Stadt die Clubstiftung gegründet, die jetzt als Retter in der Not fungieren kann. Fehlen solche Stiftungen jetzt in anderen Bereichen? Braucht es eine Hamburger Galerien- oder Theaterstiftung?

Brosda: Solche Strukturen helfen. Und wir haben sie auch in anderen Bereichen. Bei den Theatern zum Beispiel haben wir Förderrichtlinien, mit denen wir arbeiten können. Bei den Galerien hingegen werden wir eher mit Programmen der Hamburger Investitions- und Förderbank (IFB) arbeiten. Die IFB passt ihre Strukturen gerade auf die aktuelle Lage an, dort wird man nächste Woche Anträge für die Liquiditäts-Soforthilfe stellen können. Und hoffentlich greifen dann die Bundesprogramme auch, damit wir alle erreichen. Außerdem: Auch für Unternehmen im Kulturbereich gibt es die Möglichkeit der Kurzarbeit. Das sollte man nutzen. Man muss jetzt keine Leute entlassen. Man sollte das Personal halten, damit es wieder schnell losgehen kann.