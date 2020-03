Mitten in der Corona-Krise hat der Hamburger Sportverein am Samstagnachmittag eine weitreichende Entscheidung getroffen. In einer mehrstündigen Sitzung des Aufsichtsrates wurde beschlossen, den Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann freizustellen. Als Konsequenz dieses Beschlusses gaben der Aufsichtsratsvorsitzende Max-Arnold Köttgen und Ratsmitglied Thomas Schulz ihren Rücktritt aus dem Kontrollgremium bekannt. Beide galten im schwelenden Machtkampf beim HSV als Hoffmanns Unterstützer. "In der in den vergangenen Tagen heftig diskutierten Frage zu personellen Korrekturen im Vorstand der HSV Fußball AG habe ich stets deutlich gemacht: Veränderungen im Vorstand vor dem Hintergrund der aktuell zu bewältigenden Anforderungen halte ich derzeit für verfehlt", begründete der Aufsichtsratsvorsitzende Köttgen seinen Schritt.

Die verbleibenden Vorstände Jonas Boldt und Frank Wettstein werden den HSV nun als Duo führen – der eine ist für den sportlichen Bereich verantwortlich, der andere für die Finanzen. Den Vorsitz des Aufsichtsrates übernimmt der ehemalige Profi Marcell Jansen. "Wir können uns in dieser schwersten Krisenzeit des gesamten Profifußballs keine Energieverluste und belasteten Vertrauensverhältnisse leisten. Der volle Fokus muss auf die HSV-Interessen gerichtet sein", wird der 34-Jährige in einem offiziellen Statement zitiert.

Diese Personalrochade ist die Folge eines Streits zwischen Hoffmann und seinen beiden Vorstandskollegen Boldt und Wettstein, der sich in den vergangenen Tagen zugespitzt hatte. Beide warfen Hoffmann vor, sich wiederholt in ihre Kompetenzbereiche eingemischt und mit seiner Art Misstrauen im Club geschürt zu haben. Vor allem Wettstein hatte zuletzt vor dem Aufsichtsrat eine weitere Zusammenarbeit ausgeschlossen. Der Finanzchef gilt seit Hoffmanns Rückkehr zum HSV im Frühjahr 2018 als großer Kritiker. Auch mit Boldt, der erst seit letztem Sommer für den Club tätig ist, geriet Hoffmann schnell aneinander. Beim Transfer des Linksverteidigers Douglas Santos zu Zenit Sankt Petersburg schaltete Hoffmann teilweise ohne Absprache mit Boldt einen Spielervermittler hinzu und informierte die Gremien im HSV nur lückenhaft über die einzelnen Verhandlungsschritte. Auch in der Wintertransferperiode gab es zwischen Hoffmann und Boldt unterschiedliche Auffassungen über die Auswahl von Neuverpflichtungen.