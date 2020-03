Es ist der Tag nach dem Wochenende, das alles verändert, als Dieter Streeck seine vorerst letzte Tour antritt. Seit Freitag haben in Hamburg die Schulen und Kitas zu. Am Samstag folgten die Museen, Clubs und Bücherhallen. Am Sonntag fiel der Fischmarkt aus, zum ersten Mal in 300 Jahren. Doch heute, am Montag, steuert Dieter Streeck seinen Sprinter vom Betriebshof im Stadtteil Marienthal, fast wie jede Woche. Seit 20 Jahren arbeitet Streeck für die Hamburger Tafel, sammelt bei Lebensmittelproduzenten die Warenspenden ein: Marmelade aus Bad Schwartau, Würstchen aus Flensburg, beides palettenweise. Er macht die Langstrecke, 500 bis 600 Kilometer pro Woche seien da nicht ungewöhnlich. "Ich fahre gern!", sagt er. Dennoch soll Streeck bald aufhören. Er ist 72 Jahre alt, Corona-Risikogruppe, deshalb haben sie bei der Tafel entschieden, ihn in Zukunft nicht mehr rauszuschicken. So geht es gerade vielen Ehrenamtlichen – und das wird für die Tafel zum Problem.

