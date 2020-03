Die Maßnahmen gegen den Corona-Virus treffen viele Menschen in ihrer wirtschaftlichen Existenz. Geschäfte, Kneipen, viele Restaurants sind geschlossen, Schauspieler, Musiker und Künstler können nicht mehr auftreten, zu Fitnesstrainern oder Therapeuten kommen die Kunden nicht mehr. Wie schlimm wirkt sich das auf die Wirtschaft in einer Stadt wie Hamburg aus? Was kann der Staat tun? Und wie lange ist das finanziell durchzuhalten? Das haben wir den Chef des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) Henning Vöpel gefragt.

ZEIT ONLINE: Herr Professor Vöpel, wie heftig wird die Corona-Krise die Hamburger Wirtschaft treffen?

Henning Vöpel: Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wird im ersten Halbjahr massiv zurückgehen. Wenn wir im Mai oder Juni zu weitgehender Normalität zurückkehren, wird die Wirtschaft nach unseren Berechnungen um etwa zehn Prozent schrumpfen. In diesem Fall könnte die Wirtschaft im zweiten Halbjahr aufholen. Aber selbst dann kommen wir auf einen Rückgang von mindestens 2,5 Prozent – bei günstigem Verlauf. Und Hamburg wird vermutlich eher etwas stärker getroffen als der Rest des Landes.

Henning Vöpel, Chef des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) © Christian Charisius/​dpa

ZEIT ONLINE: Warum?

Vöpel: Ökonomisch trifft der Shutdown jetzt besonders Branchen, die kurzfristige Dienstleistungen verrichten. Das sind vor allem Event-Dienstleister, Kultureinrichtungen, Freiberufler aller Art. Es geht also vom Café-Besitzer über den Schauspieler, den Fitnesstrainer bis zum Tontechniker. Wenn das soziale öffentliche Leben stark eingeschränkt wird, bricht deren Umsatz unmittelbar ein. Einkommen sinken, Kosten können nicht mehr bezahlt werden, Insolvenz droht. In Großstädten arbeiten deutlich mehr Menschen in diesen Branchen als auf dem Land.

ZEIT ONLINE: Wie lang reicht deren wirtschaftlicher Puffer?

Vöpel: Bei den meisten nicht lang. Wenn drei Monate kein oder kaum Einkommen generiert wird, wird das bei sehr, sehr vielen an die Substanz gehen. Deren Rücklagen und Kreditwürdigkeit sind oft gering.

ZEIT ONLINE: Das betrifft In Hamburg zuerst die 60.000 Selbstständigen ohne eigene Mitarbeiter, aber natürlich auch viele kleine Betriebe. Allein in der Gastronomie arbeiten in Hamburg mehr als 30.000 Menschen. Was kann der Staat hier tun?

Vöpel: Es hilft jedenfalls nicht, den Unternehmen und Selbstständigen einfache Kredite anzubieten. Das dauert viel zu lange. Die Ökonomie muss quasi "eingefroren" werden und danach weitermachen.

ZEIT ONLINE: Was heißt das?

Vöpel: Entgangene Wertschöpfung, also Einkommen, können fast nie nachgeholt werden. Sie sind unwiederbringlich. Viele Betroffene werden mögliche Hilfskredite nie zurückzahlen können. Insoweit gilt es, den Status vor der Krise zu erhalten, also die kollektive Unterbrechung staatlich zu finanzieren. Konkret: Der Staat darf keine Insolvenzen zulassen, bis es überstanden ist.

ZEIT ONLINE: Wie könnte das aussehen?

Vöpel: Es muss umfangreiche und unbürokratische Liquiditätshilfen bis hin zu Steuererlässen geben.

ZEIT ONLINE: Das fordert auch die Handelskammer, darüber hinaus spricht sie von der Streckung von Sozialversicherungsbeiträgen für Unternehmen, die Stundung von Mieten oder den Erlass von Gebühren, etwa für die Flächen im öffentlichen Raum. Wird das reichen?

Vöpel: Das sind alles Liquiditätshilfen, das ist gut. Wir brauchen darüber hinaus aber wahrscheinliche auch direkte Einkommenstransfers finanziert durch die Zentralbank.

ZEIT ONLINE: Also eine Art Übergangs-Grundeinkommen für alle Betroffenen?

Vöpel: Ja, gewissermaßen ein temporäres Grundeinkommen. Damit der Staat das nicht finanzieren muss, wäre eine Art Helikoptergeld durch die Zentralbank denkbar. Also direkt Geld auf das Konto von jedem Haushalt. Das wäre technisch einfach und schnell.