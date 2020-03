Beim Hamburger Sport-Verein spitzt sich gerade ein Streit im Vorstand zu. Am vergangenen Donnerstag trafen sich die zehn wichtigsten Männer im Club, um über die Folgen der Corona-Krise zu beraten. Das vorläufige Ergebnis: Wirtschaftlich sei der HSV in der Lage, den prognostizierten Schaden von bis zu 20 Millionen Euro durch entgangene Einnahmen aus allen Geschäftsbereichen zumindest bis zum Sommer zu überstehen, ohne dabei in existenzielle Schwierigkeiten zu geraten. Offen geblieben ist allerdings die Frage, in welcher personellen Konstellation der HSV aus der Krise geführt werden soll.



Auf einer über sechs Stunden andauernden Krisensitzung ist deutlich geworden, dass eine weitere Zusammenarbeit im Vorstand unmöglich geworden scheint. Eine Fraktion hat sich gebildet, die den Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann aus dem Amt befördern will. Die zentralen Figuren sind seine beiden Vorstandskollegen Frank Wettstein und Jonas Boldt sowie die drei Aufsichtsräte Marcell Jansen, Markus Frömming und Michael Krall.



Sie werfen Hoffmann unter anderem vor, durch Alleingänge und Kompetenzüberschreitungen zu erheblichen atmosphärischen Störungen beigetragen zu haben. Boldt hat es seinem Kollegen Hoffmann beispielsweise übel genommen, dass er beim überlebenswichtigen Verkauf des Spielers Douglas Santos im letzten Sommer auf die Expertise eines Vermittlers vertraut hat. Auch in der Wintertransferperiode im Januar stritten die beiden um die Auswahl der richtigen Spieler: Boldt wollte den Slowaken Róbert Boženík, Hoffmann den Kölner Simon Terodde. Am Ende kam Joel Pohjanpalo von Boldts Ex-Club Leverkusen. Eine dreiköpfige Kommission soll nun in Einzelgesprächen mit den Vorständen ausloten, ob der Konflikt zu lösen ist oder personelle Konsequenzen gezogen werden müssen.

Bei diesen Gesprächen wird ein Mann nicht mit am Tisch sitzen, dessen Wort beim HSV auch aus der Ferne Gewicht hat: Klaus-Michael Kühne. Auf die finanzielle Hilfe des Milliardärs könnte es in der Corona-Krise besonders ankommen, sollte dem Club im Laufe der nächsten Wochen und Monate das Geld ausgehen. Unter den Funktionären beim HSV wird darüber gestritten, ob es sinnvoll und notwendig ist, den Gönner um neue Kredite zu fragen. Die ZEIT hat Kühne mit der aktuellen Entwicklung beim HSV konfrontiert. Seine schriftlichen Antworten fielen kurz aus, bringen in der Sache aber Klarheit.