Mittwoch letzter Woche ging es bei uns los. Seitdem ist die Notaufnahme komplett überlaufen mit Verdachtsfällen, wir machen hier über 200 Abstriche am Tag. Es gibt mehrere Fälle von Covid-19 auf anderen Stationen, bei uns auf der Intensivstation kam Anfang der Woche der erste. Wir hatten ein Einzelzimmer frei, der Patient ist also isoliert und an der Beatmung. Kritisch wird es erst, wenn das deutlich mehr werden.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden