Wenn unsere Kinder sich eines Tages an das Frühjahr 2020 zurückerinnern, dann werden sie nicht als erstes an Gesichter mit Atemmasken denken. Auch nicht an die ernsten Augen von Angela Merkel, an die Strubbelhaare von Christian Drosten oder an die stark vergrößerte Darstellung der weißen Kugeln mit roten Nupsis, die uns das alles eingebrockt haben. Stattdessen werden unsere Kinder an Flatterband denken.

Diesen Eindruck bekommt man zumindest, wenn man mit dem Fahrrad durch Hamburg fährt, an alle Orte, die normalerweise um diese Jahreszeit wichtig wären. Die Wipptiere in Planten un Blomen, Höhe Eislaufbahn: abgesperrt mit Flatterband. Die brandneue Superrutsche im Lohsepark in der HafenCity: abgesperrt mit Flatterband. Selbst die kleinen Spielplätze in den Hinterhöfen von Altona, oft kaum mehr als eine Schaukel und ein Sandkasten: abgesperrt mit Flatterband. "Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte", dichtete Eduard Mörike vor rund 200 Jahren. Das ist im Prinzip immer noch richtig. Nur ist das Band dieses Jahr nicht blau, sondern rot-weiß gestreift.

Das Wetter wird besser, doch Hamburgs Spielplätze (behördliche Definition: "Unter dem Begriff ist jeder Ort zu verstehen, an dem mindestens ein fest installiertes Spielgerät vorhanden ist, das dafür bestimmt ist, dass Kinder mit ihm spielen") bleiben zu. "Das ist für Stadtkinder eine riesige Herausforderung", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard nach der Bekanntgabe der Regeln: "Es gilt aber."



Keine soziale Distanzierung ohne soziale Zusammenpferchung

Wer eine Schaukel oder ein Trampolin in seinem Garten stehen hat, darf diese weiterverwenden. Spielgeräte auf den Grundstücken von Schulen und Kitas dürfen im Rahmen der Notbetreuung ebenfalls genutzt werden. Ansonsten gibt es keine Ausnahmen. Selbst Spielplätze in Innenhöfen, die nur von Nachbarskindern erreicht werden können, sind tabu. "Ich habe unsere Hausmeister angewiesen, alles zuzumachen", sagt Monika Böhm von der Wohnungsgenossenschaft von 1904. Ähnlich ist es bei den anderen Hamburger Genossenschaften, denen zusammen jede fünfte Wohnung dieser Stadt gehört – und einige der am besten versteckten Spielplätze.

Wo kleine Kinder zusammenspielen, werden Flaschen und Obstriegel geteilt, Schaufeln und Plastikbagger umhergereicht, da wird gerangelt, geschubst und – wenn es schlecht läuft – gebissen. Die Schließungen sind aus epidemiologischer Sicht also sicher richtig. Das Gebot der Stunde ist Social Distancing. Doch für Familien gilt: Keine soziale Distanzierung ohne soziale Zusammenpferchung. Wenn sich jetzt viele Leute weniger sehen sollen, geht das nur, weil sich wenige Leute viel mehr sehen. Nämlich rund um die Uhr, in Stadtwohnungen, die sich oft schon an guten Tagen zu eng anfühlen und die jetzt nicht nur Homeoffices, sondern auch Homekitas beherbergen – mit einem Personalschlüssel, der für beides nicht reicht.

In den kommenden Wochen wird deutlich werden, welche Rolle die Erzieherinnen und Erzieher für das wirtschaftliche Funktionieren dieser Stadt haben. Und für den Erhalt des sozialen Friedens. Denn Kinder mit Energieüberschuss und eingeschränktem Auslauf sind nicht nur für ihre Eltern eine Belastungsprobe, sondern auch für die Nachbarn. Dass zeigt sich schon jetzt, wo die Kleinen nicht mehr auf den Bolzplatz können und ihr Fußballtraining ans Garagentor verlegen. Oder ins Kinderzimmer. Ausgerechnet jetzt, wo sich die Straßen und Plätze leeren, wird die Enge der Stadt so spürbar wie nie.

Eigene Kontrollen auf den Spielplätzen gibt es übrigens nicht, heißt es bei der Umweltbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich Hamburgs Grünflächen und Sandkästen fallen. Stattdessen übernähmen das die Polizei und die Gesundheitsämter der Bezirke, die ohnehin in der Stadt unterwegs seien. Wer mit seinen Kindern unter dem Flatterband durchschlüpft, dem drohen Bußstrafen, die Kooperationsbereitschaft der Hamburger Eltern sei aber "sehr hoch": "Unmittelbar nach der Verfügung zu den Spielplätzen ist die Polizei bei einzelnen Verstößen zunächst durch direkte Ansprache und Ermahnungen eingeschritten. Mittlerweile wird die Regelung in Hamburg nach Einschätzung von Polizei und Innenbehörde so großflächig, umsichtig und vernünftig eingehalten, dass die Verhängung von Bußgeldern nicht notwendig und – wenn überhaupt – eine absolute Ausnahme ist."

Es gilt das Hässliche neu zu entdecken

Und wo sollen Eltern nun hin, mit ihren Kindern und mit deren Bewegungsdrang? "Spazieren gehen in der Familie oder zu zweit ist in den öffentlichen Parks, Naturschutzgebieten oder Wäldern ist nach wie vor möglich", heißt es aus der Umweltbehörde: "Mit dem von Experten empfohlenen Abstand zu anderen." Das klingt pädagogisch wertvoll, aber nur eingeschränkt praktikabel, wenn man Wälder und Naturschutzgebiete nicht gerade vor der Haustür hat, sondern eher Ausfallstraßen, Backsteinriegel und S-Bahntrassen.

Machen wir also eine Challenge daraus: Nicht wie in normalen Zeiten das Schöne zu suchen, sondern das Hässliche neu zu entdecken. Jetzt ist die Zeit, um die Randlagen der Bezirke zu erforschen, am besten mit dem Laufrad oder Fahrrad (Vorteil: die Hände der Kinder bleiben am Lenker, das mindert die Gefahr von Schmierinfektionen). Endlich mal dahin, wo wir noch nie hinwollten! In den Altonaer Volkspark, zum Beispiel. Gelegen hinter der Autobahn, neben der Müllverbrennungsanlage, ohne Stadtparksee, Planetarium oder andere Sehenswürdigkeiten, dafür mit genug Platz für Jogger, Kinder, Gassigeher. Ähnlich gut: Spaziergänge durch muffige Kleingartenkolonien, bei denen man mit den Kindern die Fahnen erraten kann, die über den Sichtschutzhecken wehen (Deutschland! Deutschland! HSV!). Oder ein Familienausflug auf die Friedhöfe. Eltern kommt das in Corona-Zeiten morbide vor, Vorschulkinder hingegen freuen sich, auf Grabsteinen Zahlen und Buchstaben zu entziffern.

Warum nicht durch Hammerbrook radeln, durch die City Nord oder welches Gewerbegebiet eben gerade in der Nähe ist? Da ist es zwar immer noch so trostlos wie immer, aber immerhin rauscht der Verkehr nicht mehr ganz so mörderisch. Wo die Bürotürme stehen, deren Insassen längst ins Homeoffice verbannt wurden, gibt es jetzt Platz auf Parkdecks (Kreide mitnehmen!). Man könnte den Nachwuchs ans Skaten heranführen (oder besser nicht, die Notaufnahmen haben ja zu tun). Und was zum Auspowern fast überall geht: Wettrennen und Hindernisläufe. Wenn die Kinder ihre Energie loswerden sollen, müssen jetzt auch die Eltern schamlos zu toben lernen.

Vielleicht wird es auch das sein, woran sich unsere Kinder eines Tages erinnern: 2020 war das Jahr, als die ganze Stadt unser Spielplatz wurde. Mit dem von Experten empfohlenen Sicherheitsabstand, natürlich.