Zumindest für einen Moment, bis zur Vorstandssitzung der Hamburger Sozialdemokraten am Dienstagabend, schwebt die Stadt noch in einem politischen Möglichkeitsraum: Kommt Rot-Grün, wie es fast alle erwarten, oder doch Rot-Schwarz?



Wie würde es wohl aussehen, ein Hamburg mit einem Regierungsbündnis, das man früher als "Große Koalition" bezeichnet hätte? Im Wahlkampf hatten die Christdemokraten signalisiert, sie seien für so ziemlich alles offen, so lange nur die A26 und eine neue Köhlbrand-Querung gebaut würden – zwei Vorhaben, die den Sozialdemokraten nicht weniger wichtig sind als den Konservativen. Womöglich ginge es ganz ähnlich weiter wie in den vergangenen Jahren unter Rot-Grün, vielleicht mit etwas weniger Ehrgeiz bei der Fahrradförderung und im Klimaschutz.

Am Montag haben die Sozialdemokraten mit beiden Parteien Sondierungsgespräche geführt, ein Bündnis mit der CDU sei immerhin eine "denkbare Option", sagte der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher danach. Allerdings waren es die Christdemokraten, die hinterher darauf hinwies, was beide Parteien aus ihrer Sicht noch trenne. Zu den "Themen mit höheren Hürden" würden "die Bereiche Mobilität und Wohnen" gehören, erklärte Parteichef Roland Heintze, und diese auch nur "unter anderem". Wohnungsbau und ihr neuer Hamburg-Takt gehören für die Sozialdemokraten zu ihren wichtigsten Anliegen für die kommenden Legislatur. Wenn die CDU ankündigt, ausgerechnet auf diesen Feldern gebe es noch Gesprächsbedarf, dann wirkt das fast, als glaubten sie selbst nicht ernsthaft an die Möglichkeit einer Verständigung mit der SPD.

Die Frage ist auch, ob die Sozialdemokraten sich wirklich frei entscheiden können. Verlässlichkeit und Berechenbarkeit gehören für sie zum Markenkern. Und im Wahlkampf hatten sie erklärt, die Grünen seien für sie die nächstliegenden Partner. Sollten sie sich nun für die Christdemokraten entscheiden, müssten sie das erklären, was angesichts der großen Übereinstimmungen zwischen beiden Parteien nicht leicht würde. Vor allem innerhalb der SPD wäre der Partnertausch schwer zu vermitteln.



Viele Sozialdemokraten sehen die Grünen als natürliche Verbündete und die CDU als den traditionellen Gegner. Sie müssten plötzlich umdenken.