Anfang Februar bestimmte das Hamburger Oberverwaltungsgericht, dass eine 16-jährige Schülerin einer Berufsschule vollverschleiert im Unterricht sitzen dürfe. Die Aufregung war groß, Politikerinnen und Politiker der meisten Parteien forderten, das Schulgesetz zu ändern, Schulsenator Ties Rabe (SPD) stellte das in Aussicht. Auch eine Lehrerin ärgerte sich in einem Artikel der ZEIT über das Urteil. Sie schrieb, dass sie nicht nur die Vollverschleierung ablehnt, sondern aufgrund ihrer Erfahrungen auch das Kopftuch. Sie habe nie ein Mädchen kennengelernt, das es mit Stolz trage, und eher viele, die vor ihr gesessen und geweint hätten. Daraufhin meldete sich bei der ZEIT eine Lehrerin aus einem Viertel, in dem viele Menschen mit Migrationsgeschichte leben. Sie habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Hier ist ihre Geschichte.

