In dieser Woche gab der Landeswahlausschuss das endgültige Ergebnis der Bürgerschaftswahl vom 23. Februar bekannt. Änderungen der Sitze und Mandate ergeben sich nicht, auch wenn im Zuge der so genannten Heilungsregel fast 50.000 zunächst ungültige Stimmen nun doch noch gewertet wurden. Schlagzeilen machte die Wahl aber nicht nur wegen ihres Ergebnisses, sondern auch durch eine Reihe an Pannen: In zwei Wahlbezirken wurden die Stimmen zweier Parteien vertauscht, in einem anderen landeten Hunderte Wahlzettel im Altpapier. Welche Konsequenzen zieht Landeswahlleiter Oliver Rudolf daraus? Philipp Nesbach hat mit ihm gesprochen.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden