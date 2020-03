Volle Clubs und Konzertsäle sind in Zeiten der Corona-Pandemie undenkbar. Dennoch laufen in Hamburg die Vorbereitungen für ein großes Musikfestival an: Bei "Keiner kommt, alle machen mit" treten am 12. Mai die Beatles, Billie Eilish, die Rolling Stones, Die Ärzte und viele andere … nicht auf. Denn hinter dem fiktiven Event verbirgt sich eine Spendenaktion für die in der Corona-Krise bedrohte Hamburger Kulturszene. Initiator Lars Maier, Gründer des Vereins "Mensch Hamburg" und Geschäftsführer der PR-Agentur "Gute Leude Fabrik", erklärt, wie man ein Festival organisiert, das gar nicht stattfindet.

ZEIT ONLINE: Ein Musikfestival ohne Musik – wie kommen Sie denn auf diese Idee?

Lars Meier: Die Clubs sind zu, Konzerte abgesagt, Tickets verfallen. Den Kulturschaffenden und Künstlern fehlt über Monate ihr Einkommen, viele Existenzen sind bedroht. Ich sehe all das mit großer Sorge, zumal ich selbst Musikfan bin, die vielfältige Hamburger Clubszene schätze und wahnsinnig gern Konzerte besuche, mindestens eines im Monat. Angesichts der vielen Absagen dachte ich mir: Warum nicht ganz bewusst Tickets für etwas verkaufen, das es gar nicht gibt? Und Spenden sammeln mit Humor, um Künstler in der schweren Zeit zu unterstützen? Verrückte Zeiten brauchen verrückte Ideen.



Lars Meier, Geschäftsfüherer der "Gute Leude Fabrik" © Gute Leude Fabrik



ZEIT ONLINE:Wie soll das ablaufen?

Meier: Wir werben für dieses Festival einfach so, als wäre es real. Mit Künstlern, die zwar nicht auftreten, aber in Videos zu Spenden aufrufen, die Einspieler stellen wir unter dem Hashtag #keinerkommt ins Netz. Wir gestalten auch Großplakate und hängen sie in der ganzen Stadt auf, aber der Fokus liegt natürlich im Digitalen. Die Tickets können ab jetzt unter Reservix.de bestellt und ausgedruckt werden, als Spendenbeleg und als Erinnerung. Und auf unserer Seite www.keinerkommt.de sammeln wir zusätzlich Spenden.

ZEIT ONLINE: Wie viel kostet ein Ticket?

Meier: Das ist unterschiedlich. Der Normalpreis liegt bei 22 Euro, daneben gibt es, wie bei Fußballspielen für Kinder, "Schoßkarten" für bis zu 14 Euro. Bei einer "VIP-Karte" für 99 oder 199 Euro gibt es eine personalisierte Sprach- oder Videonachricht von einer Band dazu. Jeder, der mag, soll etwas spenden können, auch wenn er nicht so viel Geld übrig hat.

ZEIT ONLINE: Welche Summe sollte zusammenkommen?

Meier: Da habe ich kein festes Ziel vor Augen. Aber um sich eine Vorstellung davon zu machen, um welche Beträge es in dieser Krise eigentlich geht, genügt folgende Rechnung: Die Große Freiheit 36, einer der legendärsten Clubs in St. Pauli, hat Platz für 1600 Gäste. Verkaufen wir so viele Karten zum Normalpreis, kommen wir auf 35.200 Euro. Dieses Geld fällt für die Veranstalter und Künstler derzeit komplett weg, während sie weiter laufende Kosten zu tragen haben. Also: 35.000 Euro, kein schlechter Richtwert.

ZEIT ONLINE: Wie werden die Spenden verteilt?

Meier: Die Einnahmen sollen zu je einem Drittel an die privaten Hamburger Theater- und Musikbühnen, die Hamburger Filmwirtschaft und Clubs verteilt werden. Wie genau, entscheidet ein elfköpfiges Gremium aus Vertretern dieser drei Bereiche. Das Geld wird in jedem Fall transparent vergeben. Und wir möchten auch freischaffende Künstler berücksichtigen, die womöglich gar nicht organisiert sind und es daher besonders schwer haben.

ZEIT ONLINE: Und sie glauben, dass die Menschen trotz wirtschaftlicher Nöte im Shutdown Geld für eine Spende übrig haben?

Meier: Bleiben wir mal beim Beispiel der 1600 Karten: Klar, ich bin mir ganz sicher, dass wir die verkaufen! Dies ist sicher keine leichte Zeit, neben Künstlern haben es gerade viele Berufsgruppen schwer. Dessen bin ich mir bewusst. Trotzdem zeigt sich gerade in dieser Krise, bei aller Not, wie viel Solidarität und Hilfsbereitschaft in den Menschen schlummert. Ich war schon immer ein großer Optimist – und bin es jetzt umso mehr.

ZEIT ONLINE: Einige Clubs und Konzerthäuser verbinden Spendenaufrufe mit Live-Streams im Netz. Warum sind bei Ihrem Festival keine Streams geplant?



Meier: Mir gefällt der Gedanke, dass sich dieses Festival am 12. Mai in Luft auflöst – und einfach die Idee und die Geschichten der Künstler, wir während der Kampagne erzählen, goutiert werden. Ich möchte erst einmal ganz konkret mithelfen, die Vielfalt der Hamburger Kultur zu erhalten. Auf der anderen Seite lässt sich gerade schwer vorhersehen, unter welchen Bedingungen Konzerte im Mai überhaupt möglich sein werden.

ZEIT ONLINE: Sie werben mit den Beatles und Billie Eilish – die aber gar nicht kommen. Keine Angst vor enttäuschten Fans oder wütenden Managern?

ZEIT ONLINE: Wir übertreiben ja bewusst mit den großen Namen, damit jedem klar wird: Das ist Ironie, dieses Event findet nicht statt! Schließlich haben wir sogar Abba aufs Line Up gesetzt. Wie wahrscheinlich ist es wohl, dass die ausgerechnet jetzt in Hamburg ihre Reunion feiern? Die deutschen Künstler wirken an der Kampagne alle aktiv mit, einige Managements der großen Acts haben mir telefonisch ihr OK gegeben. Und weil wir hier nichts Kommerzielles, sondern eine Charity-Aktion planen, ist die Werbung auch rechtlich ok. Abgesehen davon rechne ich mit Wohlwollen. Schließlich geht’s uns darum, Aufmerksamkeit für die Not von Künstlern zu schaffen.

ZEIT ONLINE: Sie nennen das Ganze auch "Solidaritätsfestival".

Meier: Ja, denn genau darum geht es! Wir alle erleben massive Einschränkungen, räumlich wie finanziell. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt zusammenhalten. In dieser Zeit zeigt sich, wie sehr Kunst tröstet und verbindet. Die kulturelle Szene einer Stadt ist der Nährboden für alles Kreative – wir können einfach nicht zulassen, dass sie verlorengeht.

Transparenzhinweis: Neben den Hamburger Lokalmedien ist auch DIE ZEIT Medienpartner der Aktion.