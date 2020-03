Silberner Bär bei der Berlinale, vorgeschlagen als Bester internationaler Film bei den Oscars, über 400.000 Zuschauer: "Systemsprenger" war einer der großen Kinoerfolge des vergangenen Jahres. Nach ihrem Spielfilmdebüt über ein neunjähriges Mädchen, das immer wieder austickt und von Institution zu Institution gereicht wird, macht die Hamburger Regisseurin Nora Fingscheidt nun das Kontrastprogramm: Sie dreht einen Thriller in Kanada. Dort wird sie während der Corona-Krise bleiben – und aus der Ferne die Hamburger Kultur unterstützen. Sie ist Mitglied der Jury eines Festivals, das der Unternehmer Lars Meier ins Leben gerufen hat. Es heißt: "Keiner kommt, alle machen mit". Die Idee dahinter: Meier verkauft Karten für ein Festival, das nicht stattfinden wird, und jeder, der ein Ticket kauft, hilft mit seinem Geld der Hamburger Kultur. Fingscheidt wird im Bereich Film Künstler und Einrichtungen auswählen, die mit den Spenden bedacht werden sollen. Sie hat unsere Fragen schriftlich beantwortet.

ZEIT ONLINE: Frau Fingscheidt, Sie sind gerade in Vancouver und drehen einen Film mit Sandra Bullock. Können Sie überhaupt noch daran arbeiten?

Nora Fingscheidt: Ja, wir arbeiten weiter – aber natürlich in anderer Form als noch vor drei Wochen.

ZEIT ONLINE: Wie hat sich die Situation in den vergangenen Wochen verändert?

Fingscheidt: Bis vor Kurzem haben wir gedreht, da standen wir dann von morgens bis abends am Set. Momentan drehen wir nicht mehr und nutzen die Pause, um das gedrehte Material zu schneiden. Insofern sitze ich jetzt viel mit unserem Editor Stephan Bechinger im Schneideraum. Den Rest des Tages verbringe ich als eine Art Aushilfsgrundschullehrerin zu Hause, das ist viel schwieriger, als ich gedacht hätte.

ZEIT ONLINE: Was können Sie über die Geschichte das Films verraten, den Sie gerade drehen?

Fingscheidt: Es geht um Ruth Slater, eine Frau, die nach zwanzig Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und sich auf die Suche nach ihrer kleinen Schwester begibt. Das Drehbuch basiert auf dem BBC-Dreiteiler Unforgiven, der Film soll eigentlich Ende des Jahres rauskommen. Es hängt nun aber von den Entwicklungen der Corona-Krise ab, wann wir ihn fertigstellen werden.

ZEIT ONLINE: Wenn Sie auf die Situation in Deutschland blicken – was geht Ihnen durch den Kopf?

Fingscheidt: Ich denke vor allem an meine Eltern, meine ganze Familie und viele Freunde. Natürlich hoffe ich, dass wir bald einen Umgang mit dem Virus finden, sodass die Menschen wieder nach draußen gehen können.

ZEIT ONLINE: In Hamburg organisiert der Unternehmer Lars Meier ein großes Festival, das den Namen "Keiner kommt, alle machen mit" trägt. Alles Geld, das mit den Kartenverkäufen eingenommen wird, geht an Hamburger Künstlerinnen und Künstler. Warum engagieren Sie sich als Jurymitglied?

Fingscheidt: Das Projekt ist großartig! Lars hatte eine kluge und lustige Idee, so kann man kreativ den Bedürftigen helfen. Kultur ist wichtig, vor allem in Krisenzeiten. Und Krisen bieten ja auch immer Chancen für einen Wechsel, für die Festigung von Zusammenhalt und für das Infragestellen von Werten. Sein Projekt hat mich begeistert, denn es hat den Geist von "Nicht jammern, einfach machen!" – deshalb freue ich mich, wenn ich so ein originelles Projekt unterstützen kann. Und ein paar Festivalkarten werde ich auch kaufen.

ZEIT ONLINE: Wenn Sie nach vorn schauen: Haben Sie Sorge, dass die Filmbranche von der Wirtschaftskrise erfasst wird und ihre Projekte ins Stocken geraten?

Fingscheidt: Um meine eigenen Filmprojekte mache ich mir weniger Sorgen als um das Kino als solches, als den Ort des gemeinsamen Erlebens von Geschichten auf großer Leinwand. Ich hoffe, dass die Kinos, sobald sie wieder aufmachen, genauso viele oder sogar noch mehr Besucher haben. Was die eigenen Projekte angeht, so habe ich ja viele Jahre hinter mir, in denen wir Filme mit wenig oder gar keinem Geld gedreht haben. Das ist zwar viel härter, geht aber auch und bietet manchmal sogar Freiheiten, die man sonst nicht hat. Wenn man das im Hinterkopf hat, schenkt es eine Art innere Sicherheit. Sorgen mache ich mir mehr um die kleineren Independent-Produzenten, die in Deutschland von der Krise härter getroffen werden als andere. Ich hoffe, dass es da bald gute Lösungen gibt, um auch die Produzenten zu schützen. Generell sind Wirtschaftskrisen sicher beunruhigend und es gilt die Augen und Ohren offen zu halten, damit diese Krise nicht für populistische Zwecke genutzt wird. Gleichzeitig ist es eine Chance für die Menschen zusammenzuwachsen und ich wünsche mir, dass dieser Zusammenhalt die Krise überdauert.