Unser Leben, wie wir es kannten, hat sich innerhalb weniger Tage in einem gigantischen, stillen "Plopp" aufgelöst. Und jetzt sitzen wir da alle, die Reicheren in ihren Häusern, die nicht ganz so Reichen in ihren Mietwohnungen, die Ärmeren in ihren prekären Verhältnissen und die ganz Armen auf der Straße, und haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das ist für manche bedrohlicher und für andere weniger bedrohlich, die einen bangen um ihr Leben oder ihre Existenz, die anderen nur um ihr Aktienpaket, aber jedem und jeder müsste klar sein, dass es eine Sache gibt, die im Moment niemand braucht: noch mehr Druck und Sorgen.

Die meisten Hamburger Senatorinnen und Senatoren haben genau wie fast alle Bundesbehörden diesen Schuss sofort gehört, in Hamburg schnüren Kulturbehörde, Finanzbehörde und Wirtschaftsbehörde zum Beispiel in Überschallgeschwindigkeit Hilfspakete für alle Wirtschaftssektoren und sie vergessen auch die Kleinsten nicht. Der Bund stellt in ähnlichem Überschalltempo Hilfen zur Verfügung. Unser Hamburger Schulsenator Ties Rabe hingegen wälzt das Problem einfach mal auf Eltern und Schüler*innen ab und auch in anderen Bundesländern scheint das nicht unbedingt anders zu laufen.

An dieser Stelle auch ein kurzer Hilferuf nach Berlin: Frau Giffey, bitte, Frau Giffey – sind Sie noch da?

Um zu illustrieren, wie das Abwälzen auf die Familien mit Schulkindern konkret aussieht, hier ein kurzer Bericht von der Homeschooling-Front.

Mein Sohn ist in der fünften Klasse einer Hamburger Stadtteilschule. Das Klassenleiterteam kümmert sich rührend und so gut es kann, sowohl für Englisch als auch für Mathe und Gesellschaft sind die Aufgaben frei, kreativ und interaktiv gedacht, sodass auch Elfjährige das ohne permanente Hilfe und Ansprache erledigen können und so im Boot bleiben. Wichtig ist ja vor allem, dass der Kopf nicht über Wochen ausgeschaltet wird und dass der Tag eine Struktur hat. Die knapp zwanzig Seiten Arbeitsblätter und Aufträge, die aus dem Deutschunterricht kamen, haben wir schnell zur Seite gelegt und den Deutschunterricht aufs Lesen verlegt.



Aber insgesamt ist es natürlich so: Wahrscheinlich sind bis zur, sagen wir mal, siebten Klasse die wenigsten Kinder in der Lage, wirklich selbständig zu arbeiten. Was natürlich bedeutet, dass gerade für diese Jahrgänge die Eltern jetzt zu Hause die Lehrarbeit übernehmen. Wie das aussieht, haben Eltern von Millionen Kindern in der letzten Woche erlebt. Ich auch.



Mein Sohn und ich haben zusammen einen Plan ausgearbeitet, der ihm dabei helfen soll, weiter zu lernen, und er macht das für sein Alter auch rührend gut. Aber wenn ich dann endlich am Schreibtisch sitze (nachdem wir morgens gefrühstückt und Logo von gestern Abend gesehen haben), bin ich unter Dauerbeschuss. Alle zehn Minuten, spätestens alle zwanzig, steht mein Sohn neben mir und braucht Hilfe bei einer Aufgabe oder will einfach nur Zuwendung oder Lob für das, was er schon geschafft hat, und das hat er sich verdammt noch mal auch verdient. Aber jeder, der arbeitet, egal in welchem Job, weiß, was das heißt: So geht's halt nicht.