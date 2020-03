In Hamburg müssten Autofahrer, die auf den am stärksten befahrenen Pendlerstrecken der Stadt unterwegs sind, mehr als doppelt so viel Zeit für ihre täglichen Wege aufwenden, wollten sie auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Auch das geht aus den Verkehrsdaten der Navi-Hersteller hervor. Mit dem Rad kämen sie etwas schneller voran, aber der Zeitverlust wäre immer noch erheblich.

© Axel Heimken/​dpa