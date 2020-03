Immer neue Pressekonferenzen, Mitteilungen und Beschlüsse, dazu die laufend aktualisierte Zahl der Covid-19-Fälle: Der Ausnahmezustand ist in Hamburg inzwischen zum Alltag geworden. Doch eines der zahlreichen Statements dieser Woche ließ besonders aufhorchen: Walter Plassmann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg (KVH), hatte auf einer Pressekonferenz am Dienstag wiederholt auf die zur Zeit dringend benötigten Atemschutzmasken für Ärzte hingewiesen. Dabei fiel der Satz: "Wenn uns die Schutzausrüstung ausgeht, sind wir am Ende, dann kann kein Arzt mehr fahren, dann kann kein Arzt mehr behandeln." Darüber kann man nicht so einfach hinweggehen – weshalb wir Plassmann um ein Interview gebeten haben.

ZEIT ONLINE: Herr Plassmann, Sie sagten in dieser Woche: "Wenn uns die Schutzausrüstung ausgeht, sind wir am Ende." Was meinen Sie mit: am Ende?

Walter Plassmann: Dann können weder der Besuchsdienst noch Ärzte weiterhin infektiöse Patienten behandeln – und zwar unabhängig davon, um welche Infektion es sich handelt. Das kann dann auch eine völlig normale Grippe sein, die nichts mit dem Coronavirus zu tun hat.

ZEIT ONLINE: Wie viel Schutzausrüstung ist noch da? Fehlt es an allem gleichermaßen?

Plassmann: Der Bedarf ist schon gestuft. Was wir aber ganz, ganz dringend brauchen, sind Atemschutzmasken. Davon hängt am meisten ab. Die Maske ist das ganz Entscheidende.

ZEIT ONLINE: Ist die Lage wirklich so dramatisch – oder war das auch ein gut platzierter, öffentlich wirksamer, rechtzeitiger Hilferuf in Richtung Bundesregierung?

Plassmann: Beides ist der Fall. Wir versuchen seit drei Wochen, Druck aufzubauen, werden aber andauernd vertröstet. Jetzt versichert Gesundheitsminister Spahn, dass wir bald einige Millionen Atemschutzmasken bekommen. Bloß haben wir das auch schon einige Male gehört. Natürlich müssen wir etwas den Druck erhöhen, auch weil wir uns noch andere Dinge vorstellen können – beispielsweise, die Beschlagnahme von Beständen. Es ist unwahrscheinlich, dass es die nirgendwo im öffentlichen Bereich geben sollte. Und dennoch: Unser Hilferuf war absolut ehrlich, das war nicht taktisch. Wir laufen schlicht und ergreifend aus.

ZEIT ONLINE: Wie wollen Sie Engpässe künftig vermeiden? Ist das überhaupt möglich?

Plassmann: All das wird zu besprechen sein, wenn die Pandemie erstmal besiegt ist. Bislang haben wir keine Bevorratungspflicht. Nun sind wir allerdings in die Seuchenbekämpfung hineingeraten, das ist nicht unsere Aufgabe, da ist naturgemäß von anderen Dimensionen die Rede. Wenn alles im Griff ist, müssen wir uns mit den Behörden der Stadt zusammensetzen und schauen, ob wir möglicherweise ein gemeinsames Lager anlegen. Aber auch darüber hinaus gilt es vieles zu überdenken, etwa was die Daseinsvorsorge angeht, die Versorgung mit Medikamenten. Wir müssen überlegen, ob wir nicht Produktionskapazitäten wieder nach Europa zurückverlagern. Das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse. Aktuell hängt die ganze Welt von der Produktion in China ab. Das geht nicht gut.