Die Polizei hatte fieberhaft nach dem Täter gesucht. Denn nach dem zweiten Überfall war klar: Sie hatte es mit einem Serienvergewaltiger zu tun. Dennoch konnte der Täter drei Frauen attackieren und eine vierte verfolgen, ehe er Ende August endlich verhaftet wurde. DNA-Spuren identifizierten ihn eindeutig als Serientäter.



28 Jahre ist der Täter alt. Ein kleiner, schlanker Mann, der eingeschüchtert wirkt, wenn er im Gericht leise mit seiner Albanisch-Dolmetscherin spricht. Er hat die Taten gestanden und geleugnet zugleich. Der Angeklagte räumte zwar ein, die drei Frauen vorigen Sommer attackiert zu haben. Er bestritt aber, dass er sie vergewaltigen wollte. Er habe sie nur ausrauben wollen, behauptete er vor Gericht. Die sexuellen Übergriffe hätten sich aus dem Geschehen heraus ergeben.

Das glaubt ihm das Gericht allerdings nicht. Die Kammer ist davon überzeugt, dass er die Frauen überfiel, um sie zu vergewaltigen.



Die erste: Margot C. 78 Jahre alt, blassbeiger Mantel, unsicherer Gang. Ein scheuer Blick zum Angeklagten, als sie am 2. März den Verhandlungssaal im Landgericht betritt, um als Zeugin über ihr Erlebnis zu berichten. Die Seniorin lief am Abend des 23. April durch den Inselpark, sie war auf dem Nachhauseweg. Ein junger Mann kam ihr entgegen, wie sie sagt. Sie habe sich nichts dabei gedacht, als der Mann plötzlich eine Kehrtwende machte, sie um die Brust herum packte und zu Boden warf. "Er flüsterte mir ins Ohr, dass er mich ... das war so widerlich", sagt Margot C. Der Täter habe sich entblößt, ihr den Mund zugehalten und ihr etwas in die Hand gedrückt. "Seine Finger waren es nicht", sagt die Seniorin leise. Ehe der Angeklagte die 78-Jährige vergewaltigen konnte, habe er ihr Portemonnaie genommen und sei geflohen.



Die Joggerin wehrte sich so heftig, dass sie dem Angeklagten eine Fingerkuppe abbiss. Dadurch bekam die Polizei seine DNA

Das war die erste Tat. Die nächste: am 5. August. Opfer war dieses Mal eine 24-jährige Frau, die am Rande der Wilhelmsburger Reichsstraße auf einem Fußweg joggte. Der Angeklagte umklammerte sie von hinten, zerrte sie zu einer Unterführung und vergewaltigte sie dort. Dieser Übergriff war es, der ihn schließlich als Serientäter überführen sollte. Die Joggerin wehrte sich so heftig, dass sie dem Angeklagten eine Fingerkuppe abbiss. Dadurch bekam die Polizei seine DNA.

Dennoch konnte der Angeklagte am 17. August noch eine weitere Frau in Wilhelmsburg vergewaltigen, eine 43-Jährige, wieder am Rande der Wilhelmsburger Reichsstraße. Er ließ von ihr ab, als die Frau ihm sein Portemonnaie zuwarf. Und nur wenige Tage später versuchte er es offenbar erneut. Inzwischen hingen in Wilhelmsburg Fahndungsplakate aus, viele Leute wurden aufmerksam. Da beobachteten Spaziergänger den Angeklagten, als er erneut eine Joggerin verfolgte. Die Zeugen riefen die Polizei, die leitete eine Sofortfahndung ein. Im Inselpark konnte der Täter endlich festgenommen werden. Er trug noch das Portemonnaie seines letzten Opfers bei sich.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den 28-Jährigen acht Jahre Haft gefordert. Sein Verteidiger hat auf nur drei Jahre Gefängnis plädiert. Nach wochenlanger Verhandlung drohte der Prozess zuletzt zu platzen, weil einer der Richter in den Hamburger Schulferien in einem Risikogebiet war und der Verdacht einer Corona-Infektion bestand. Am Samstag unterzog sich der Richter deshalb einem Schnelltest. Der war negativ, sodass die Kammer ihr Urteil verkünden konnte.