In der Hamburger Innenstadt fand am Mittwochabend eine genehmigte propalästinensische Demonstration statt, veranstaltet vom Rat der Islamischen Gemeinden in Hamburg (Schura), dem Dachverband von Hamburger Moscheevereinen, muslimischer Gemeinden und Gruppen. Nachdem es nicht gelang, die einzelnen Kundgebungsteilnehmer zur Einhaltung der von der Versammlungsbehörde erteilten Auflagen zu bringen, beendete der Veranstalter die Versammlung nach rund einer halben Stunde. Zuvor hatte die Menge mehrfach "Free, free Palestine" und "Allahu Akbar" skandiert und Plakate mit Slogans wie "Israel bombardiert, Deutschland toleriert" oder "Deutsche Staatsräson tötet" hochgehalten. Die Polizei hatte die Kundgebung im Stadtteil St. Georg mit einem Großaufgebot begleitet.