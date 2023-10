Annika Lasarzik © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor gut einem Jahr verbrachte ich einige Zeit damit, quer durch Wilhelmsburg, Harburg, Neugraben zu telefonieren. Viele Gespräche begannen mit einem langen Seufzer, "Joaaa, wo fang ich da an…", und dann ging es um verpasste Arzttermine, verlorene Aufträge und um Vierjährige, die ungeduldig in der Kita warten. Ich hatte damals Leserinnen und Leser angerufen, die sich über das Verkehrschaos im Süden der Stadt beklagten (hier zum Nachlesen). Neben den persönlichen Leidensgeschichten erzählten sie mir meistens noch von beschaulichen Wäldern, verschlungenen Kanälen und (vergleichsweise) günstigen Mieten. Fast immer endete das Gespräch mit:

"Aber ich wohne schon echt gern hier!"

Das ist die Realität im Hamburger Süden. Es ist schön da! Aber der ÖPNV, die Verspätungen, die vollen Waggons, die vielen Störungen auf der einzigen S-Bahnstrecke – puh. Wenn Sie jetzt denken: "Och nee, die alte Leier", da ich dieses Thema hier des Öfteren aufgegriffen habe, dann bin ich absolut bei Ihnen. Ich habe auch keine Lust mehr darauf. Aber jetzt gibt es eine gute Nachricht.

Nein, keine neue Bahntrasse, jedenfalls keine für die S-Bahn. Ob die U4 bis Wilhelmsburg verlängert wird, steht ohnehin in den Sternen und irgendwann wohl in der Machbarkeitsstudie, die gerade läuft. Auf den bestehenden Gleisen sollen stattdessen mehr und längere Züge fahren, ab Dezember gilt ein neuer Fahrplan. Ab 2029 soll es außerdem eine weitere S-Bahnlinie geben, die als Verstärker auf der Strecke zwischen Elbgaustraße und Neugraben eingesetzt wird. Auch auf der S2-Strecke nach Bergedorf, wo mit Oberbillwerder eines der größten Neubaugebiete der Stadt entsteht, sollen künftig mehr Langzüge fahren. All das soll 425 Millionen Euro kosten. Wer zahlt, ist noch nicht ganz raus. Hamburg legt 92 Millionen zurück, hofft aber, dass der Bund 75 Prozent der Gesamtkosten übernimmt.

Ich habe den Eindruck, dass im Süden schon seit einer Weile leichte Verbesserungen spürbar sind. Die Moia-Autos fahren inzwischen über die Elbe, mehr Metronom-Züge werden eingesetzt und es kommt immer seltener vor, dass ich grummelig über 10 Minuten an einer Bushaltestelle stehe (gut, letzteres ist vielleicht kein seriöser Maßstab). Dennoch werden Jahre vergehen, bis sich die Lage mit der S6 und womöglich mit der U4 tatsächlich entspannen könnte. Bis dahin wird allein Wilhelmsburg Tausende neue Bewohner zählen, die Neubauwohnungen bezogen haben.

Es gilt also: Geduld haben. Darin sind die Pendlerinnen und Pendler, die jahrzehntelange Versäumnisse der Hamburger Verkehrspolitik ausbaden müssen, bestens geübt. Schon ein schwacher Trost.

Kommen Sie gut durch den Tag!

Ihre Annika Lasarzik

P.S.: Wie es den Menschen, die mir damals am Telefon ihr Leid klagten, heute geht, weiß ich leider nicht. Vielleicht mögen diejenigen mir noch mal schreiben?



WAS HEUTE WICHTIG IST

© Christian Charisius/​dpa

Aus Sicherheitsgründen und aus Angst vor Vandalismus ist der Jüdische Friedhof in Ohlsdorf für die Öffentlichkeit gesperrt worden. Aufgrund der aktuellen Situation haben nur noch Mitglieder der Gemeinde Zugang zum Friedhof. Angehörige können den Friedhof nach vorheriger Anmeldung weiterhin besuchen. Auch Beerdigungen sollen weiterhin möglich sein. Derweil forderte Hamburgs Landesrabbiner Shlomo Bistritzky gestern mehr Videoüberwachung. "Angesichts der jüngsten Ereignisse ist es an der Zeit, die Installation von Kameras in den Straßen rund um Synagogen und auf zentralen Plätzen in den Städten zuzulassen. Sicherheit geht vor Datenschutz", schreibt Bistritzky auf der Plattform X (vormals Twitter).

Die Zahl der schweren Sexualdelikte ist in den ersten neun Monaten des Jahres in Hamburg um 37,3 Prozent gestiegen. Es seien 210 Fälle erfasst worden, 57 mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Senat auf eine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Dennis Gladiator mit. Zu den schweren Sexualdelikten gehören Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall. Die Zunahme sei auf mehr Beziehungstaten zurückzuführen, erklärte der Senat weiter. Die Zahl der sexuellen Belästigungen stieg von Januar bis September 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 29,2 Prozent. Für diese Zunahme nannte der Senat zwei Gründe: Zum einen handele es sich um einen relativ neuen Paragrafen im Strafgesetzbuch. Zum anderen gebe es mehr Tatgelegenheiten im öffentlichen Raum. Nach Ende fast aller Corona-Einschränkungen hätten ab Sommer 2022 deutlich mehr Menschen Großveranstaltungen besucht.



Vor Helgoland sind am Dienstagmorgen zwei Schiffe kollidiert. Das Massengutschiff "Polesie" und das Küstenmotorschiff "Verity" stießen gegen fünf Uhr in der Deutschen Bucht zusammen, die "Verity" sank. Zwei Seeleute wurden aus dem Wasser gerettet und kamen in Kliniken. Vier Seeleute der insgesamt siebenköpfigen Besatzung der unter der Flagge Großbritanniens fahrenden "Verity" werden vermisst. Ein Crew-Mitglied starb. Der Zusammenstoß der beiden Frachter ereignete sich in einem der meistbefahrenen Seegebiete weltweit – denn in der Deutschen Bucht verlaufen zwei international eingerichtete Schifffahrtsstraßen in Ost-West-Richtung, wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sagte.

In aller Kürze



• In Harburg haben am Montagabend rund 40 Jugendliche und junge Männer randaliert und dabei rechtsextreme und israelfeindliche Parolen verbreitet. Die Polizei spricht von politisch motivierten Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt und erteilte 31 Platzverweise. Der Staatsschutz ermittelt • Die Stadtreinigung musste in diesem Sommer an Wochenenden öfter ausrücken als zuvor. Es seien knapp 2500 Einsatzstunden zusätzlich zu den Regelarbeitszeiten an Wochenenden geleistet worden, teilte die Stadtreinigung mit. 2022 seien es nur 234 Stunden gewesen

THEMA DES TAGES



© Bodo Marks/​AP/​dpa

Ein undurchsichtiges Geschäft



Bis Dezember müssen sich die Aktionäre des Hamburger Hafenkonzerns HHLA entscheiden, ob sie ihre Anteile an die Reederei MSC verkaufen. Doch der Deal birgt ein Risiko, wie ZEIT-Autorin Kristina Läsker recherchiert hat. Sie hat die wichtigsten Fragen und Antworten zum MSC-Deal zusammengetragen, lesen Sie hier einen Auszug.



Mitte September hatte die Schweizer Reederei MSC angekündigt, sich an der Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) AG zu beteiligen und damit im größten deutschen Hafen einzusteigen. Gut fünf Wochen später ist die Reederei mit der überraschenden Offensive einen großen Schritt vorangekommen: Am Montag genehmigte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) das Übernahmeangebot an die HHLA-Aktionäre – und stellte die 105 Seiten starke Angebotsunterlage samt Anlagen online.



Was ist der Kern des Angebots von MSC?

Im Wesentlichen wird im Übernahmeangebot erläutert, was Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Mediterranean Shipping Company (MSC), vertreten durch Firmenchef Søren Toft, am 13. September im Hamburger Rathaus verabredet und per Vorvertrag festgehalten hatten. Die Reederei will über den Kauf sämtlicher frei an der Börse gehandelter Aktien etwa 30 Prozent der Hamburger Hafen und Logistik AG übernehmen. Weitere 19 Prozent will das Unternehmen von der Stadt Hamburg erwerben. Die HHLA betreibt drei der vier großen Containerterminals im Hamburger Hafen. Bisher hält die Stadt 69 Prozent der HHLA-Anteile. Bei Abschluss des Deals soll Hamburg noch 50,1 Prozent und MSC dann 49,9 Prozent an dem Terminalbetreiber halten.



Was bedeutet das Angebot für die Aktionäre?

Die Aktionärinnen und Aktionäre der HHLA müssen jetzt entscheiden, ob sie dieses Angebot annehmen. Zunächst werden sie von ihrer Depotbank oder einem anderen Wertpapierdienstleister schriftlich über das Angebot benachrichtigt. Pro HHLA-Aktie bietet MSC ihnen 16,75 Euro an und damit einen Aufschlag von 45,15 Prozent auf den letzten Aktienkurs vor Bekanntgabe des Vorhabens am 13. September. Zusammengerechnet bietet die Reederei damit gut 606 Millionen Euro für die knappe Hälfte der Hafenfirma, die Aktionäre bekämen davon 374 Millionen Euro, die Stadt Hamburg 232 Millionen Euro.



Laut Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz haben Aktionäre mindestens vier und höchstens zehn Wochen Zeit, solche Angebote anzunehmen. MSC hat nun den kürzestmöglichen Zeitraum gewählt: Die HHLA-Anteilseigner sollen sich bis zum 20. November um Mitternacht entscheiden. Wer das nicht tut, kann das innerhalb einer weiteren Annahmefrist nachholen, die bis zum 7. Dezember laufen soll. Laut eigener Aussage hat MSC bereits 4,7 Prozent der ausstehenden HHLA-Aktien selbst erworben, über die Börse.



Welche Ziele verfolgt MSC im Hamburger Hafen? Wer hat nach dem MSC-Einstieg das Sagen bei der HHLA? Die Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie im ganzen Text von Kristina Läsker auf ZEIT ONLINE.



Zum vollständigen Artikel

DER SATZ



© Alexandra Polina für DIE ZEIT

"Ich kann nicht die Welt retten, aber ich kann eine Tiefgarage leer pumpen."



Mit jedem Alarm setze so ein Kribbeln ein, sagt Paulina Jahn. Sie wisse dann: "Jetzt werde ich gebraucht." In solchen Momenten lässt Jahn alles stehen und liegen, schwingt sich auf ihr Rad und düst zur Feuerwache am Wiesendamm. Die 25-Jährige ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Winterhude. Sie rückt aus, wenn Häuser brennen oder wenn mal wieder eine Tiefgarage nach heftigem Regen leer gepumpt werden muss. Die Einsätze können sehr anstrengend und kräftezehrend sein – aber Paulina Jahn liebt ihr Ehrenamt trotzdem. Weil es ihr ein gutes Gefühl gibt, zu helfen. Und weil sie ständig dazulernt, Jahn konnte ihren Eltern schon als Zwölfjährige erklären, wie man richtig Erste Hilfe leistet.



Die Nummern der Mülltonnen im Stadtpark kennt Paulina Jahn inzwischen auswendig. Warum das so ist und wie sie sich als eine von vier Frauen unter insgesamt 40 Ehrenamtlichen fühlt, lesen Sie im Text, den Henrik Rampe für die ZEIT:Hamburg geschrieben hat. Sie finden ihn unter dem Link unten.



Zum vollständigen Artikel



DARAUF KÖNNEN SIE SICH FREUEN



Die iranische Cellistin Atena Eshtiaghi gibt heute Abend ein Solokonzert im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Im Anschluss an das Konzert wird die Dokumentation "I’m trying to remember" von Pegah Ahangarani gezeigt – ein Film, für den Esthiaghi die Musik komponierte. Nach der Filmvorführung gibt es noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Moderiert wird der Abend durch Johannes von Dohnanyi.



"Introducing Atena Eshtiaghi", 25.10., 20 Uhr bis 21.30 Uhr, Bürgerhaus Wilhelmsburg. Weitere Infos finden Sie hier.

MEINE STADT



Unseren Michel lassen wir nicht im Regen stehen! © Barbara Gehrung

HAMBURGER SCHNACK



Ich steige morgens vorn in einen gut gefüllten Bus ein. Eine Dame, die auf dem etwas breiteren Sitz direkt hinter dem Fahrer sitzt, rückt zur Seite. Drei bis vier Stationen vor der Endstation leert sich der Bus.

Ich wende mich meiner hilfsbereiten Nachbarin zu: "Danke fürs Sitzplatz teilen. Ich wechsle mal auf einen freien Platz."

Die Antwort klingt sehr empört: "Nee, Sie bleiben jetzt mal schön bis zum Ende hier bei mir!" Ich blicke mich verunsichert zu ihr um, sehe in ein lachendes Gesicht.

"Jetzt hab ich Sie aber gekriegt."



Erlebt von Marilies Brinkmann



