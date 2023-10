Annika Lasarzik © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

es war eine leise Szene. Menschen legten weiße Rosen auf dem Gehweg ab, falteten die Hände, eine Cellistin spielte ein Lied. Manchmal schauten Hotelgäste neugierig aus dem Fenster, in der Ferne hupten Autos, aber all das konnte der kleinen Versammlung nicht die Feierlichkeit nehmen.

Vor dem Hotel Vier Jahreszeiten wurde gestern Nachmittag der 7000. Hamburger Stolperstein verlegt. Das glänzende Messingquadrat liegt rechts neben dem Hoteleingang im Pflaster. Es soll an Harald Seligmann erinnern. Er arbeitete ab 1925 als Nachtportier in dem Luxushotel, 1938 wurde er entlassen. Das NS-Regime zwang seine Frau, sich von ihm scheiden zu lassen. Seligmann war konvertierter Katholik, aber Sohn jüdischer Eltern. Er wurde wegen "Rassenschande" zu zwei Jahren Haft verurteilt und später ins KZ Neuengamme überstellt, wo er 1942 ermordet wurde.

Ein Historiker trug diese Fakten nüchtern vor. Ein ganzes Leben, komprimiert in Jahreszahlen und wenigen Worten, die so viel erzählen.

Der Kölner Künstler Gunter Demnig hat das Stolperstein-Projekt vor bald 30 Jahren ins Leben gerufen. Niemals hätte er gedacht, dass seine Idee mal solche Ausmaße annehmen würde, sagte Demnig. 100.000 Stolpersteine haben er und sein Team inzwischen in ganz Europa verlegt, in Hamburg findet man die Steine seit 2002. Sie sind mahnende Erinnerung daran, was Hass, Hetze, Antisemitismus anrichten können.

Am Ende bat Peter Hess, jener Mann, der die Stolperstein-Verlegung in Hamburg organisiert, noch um eine Schweigeminute – "für die unschuldigen jüdischen und palästinensischen Opfer". Das gefiel nicht allen. Philipp Stricharz, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, kritisierte diese Geste später als "völlig unangebracht". Die in Israel ermordeten Juden seien "nicht mit Palästinensern zu vergleichen, die aufgrund des Hamas-Terrors sterben, den Israel versucht abzustellen."

Der palästinensischen Opfer gedenken: Das wollten auch die Veranstalter der ersten Pro-Palästina-Demo, die gestern Abend in Hamburg unter strengen Auflagen stattfand. Doch weil sich einige Teilnehmer nicht an die Absprachen hielten, wurde sie kurz nach Beginn wieder aufgelöst.

Wo und wie ist Gedenken in diesen Zeiten angebracht? Welcher Ort, welche Worte sind angemessen? Diese Fragen werden uns noch sehr lange beschäftigen, das zeigt der Verlauf der Demo gestern deutlich. Was unser Reporter beobachtet hat, lesen Sie weiter unten.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Annika Lasarzik

P.S.: Heute erscheint der neue Hamburg-Teil der ZEIT, Redakteur Frank Drieschner nimmt sich darin wieder der Causa Köhlbrandbrücke an. Kann die Stadt sie noch erhalten, muss sie abgerissen werden? Frank ordnet die Debatte ein, seinen Text finden Sie auch hier in der Rubrik "Aus der Hamburg-Ausgabe".



Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de.



Wenn Sie mögen, leiten Sie die Elbvertiefung gern an Ihre Familie, Freunde sowie Kollegen weiter. Haben Sie diese Ausgabe weitergeleitet bekommen, können Sie den Newsletter kostenlos hier abonnieren.

WAS HEUTE WICHTIG IST



© Daniel Bockwoldt/​dpa

Nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel fordern die Bürgerschaftsfraktionen von SPD, Grünen und CDU sowie die beiden Abgeordneten der FDP die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH), das in der Blauen Moschee an der Alster sitzt. Das Zentrum gelte als verlängerter Arm des iranischen Regimes, welches mit brutaler Gewalt gegen die eigene Bevölkerung vorgehe und die Vernichtung Israels anstrebe, heißt es in dem Antrag, den die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 8. November verabschieden soll. Im November 2022 war das IZH aus der Schura Hamburg, dem Rat der Islamischen Gemeinschaften, ausgetreten. Zuvor war es jahrelang indirekter Partner der Stadt gewesen – durch die 2012 geschlossenen Verträge mit den islamischen Gemeinschaften.



Nach dem Zusammenstoß zweier Frachter in der Nordsee vor Helgoland geht das Havariekommando vom Tod der vier vermissten Seeleute aus. Bei zwei Tauchgängen zum Wrack sei es wegen schlechter Witterungsbedingungen unmöglich gewesen, das Innere der gesunkenen "Verity" zu erreichen. Daher gehe man davon aus, dass bei dem Unglück am Dienstag fünf Seeleute ums Leben gekommen sind. Ein Seemann wurde tot geborgen, zwei Crewmitglieder haben überlebt. Warum die beiden Schiffe zusammenstießen, ist unklar. Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) in Hamburg und die Hamburger Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen eingeleitet.



Bei der Aktion "Spende Dein Pfand" am Hamburger Flughafen sind in den vergangenen acht Jahren rund 2,5 Millionen Pfandflaschen gesammelt und recycelt worden. Seit September 2015 sind dadurch mehr als 633.000 Euro zusammengekommen, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Dieses Pfandgeld sei an das Straßenmagazin "Hinz & Kunzt" geflossen, welches damit drei Vollzeitarbeitsstellen für ehemalige Langzeitarbeitslose finanziere. Der Flughafen will das Projekt ausweiten: Statt wie bislang sechs sollen nun acht Sammelbehälter in den Terminals bereitstehen, vor allem vor der Sicherheitskontrolle. Die neuen Tonnen befinden sich den Angaben zufolge dahinter.

Nachricht des Tages

© Marcus Brandt/​dpa

Die erste in Hamburg genehmigte pro-palästinensische Kundgebung seit dem Angriff der Hamas auf Israel ist gestern Abend vorzeitig von den Veranstaltern beendet worden. Eine Woche hatte die Schura, der Hamburger Dachverband der Moscheen und muslimischen Vereine, mit der Polizei über die strengen Auflagen verhandelt. Alle Parolen, die gerufen wurden oder auf Transparenten geschrieben standen, mussten vorab genehmigt werden. So sollte sichergestellt werden, dass jüdisches Leben respektiert und das Existenzrecht Israels nicht infrage gestellt wird. Laut Polizei kamen 800 Menschen zur Kundgebung. Früh zeichnet sich ab, dass sich viele Teilnehmer nicht an die Auflagen halten. Besonders auffällig: Eine Gruppe junger Männer mit Palästinenser-Tüchern, die sich in die Mitte der Kundgebung drängen und Allahu Akbar- und Free-Palestine-Rufe anstimmen – zwei von der Versammlungsbehörde nicht erlaubte Ausrufe. Viele in der Menge skandieren mit. Auf Plakaten stehen Sätze wie: "Kolonialpolitik hat kein Existenzrecht". Auf der Bühne ist zu sehen, wie sich Ordner eilig absprechen. Einer der Veranstalter ruft den Männern, die mit dem Anstimmen der Protestchöre auffallen, zu: "Wenn das so weiter geht, schließen wir diese Gruppe aus!" Doch die Angesprochenen rufen weiter. Gegen 18.50 Uhr, fast eine Stunde nach Beginn, erklärt der Schura-Vorsitzende Fathi Yildiz die Kundgebung für beendet. Etwa 150 Menschen laufen anschließend über den Steindamm, am Hauptbahnhof werden sie von der Polizei umstellt. Nach einer halben Stunde dürfen sie gehen, die Menge zerstreut sich. Die Allgemeinverfügung, die alle nicht angemeldeten und nicht behördlich bestätigten pro-palästinensischen Versammlungen verbietet, wurde von der Versammlungsbehörde nun ein weiteres Mal verlängert. Sie gilt bis einschließlich Sonntag.

Tom Kroll

In aller Kürze



• Seit dem 7. Oktober gab es in Hamburg fünf Bombendrohungen. Sie hätten sich gegen eine Behörde, eine Medienanstalt, eine Bildungseinrichtung sowie zwei Wirtschaftsunternehmen gerichtet, sagte ein Polizeisprecher. In allen Fällen seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, die Hintergründe sind noch unklar • Der Rettungsdienst soll in Hamburg weniger als acht Minuten unterwegs sein. Das haben die Rettungswagen im dritten Quartal dieses Jahres aber nur in 57 Prozent aller Fälle geschafft, wie eine Anfrage der CDU-Fraktion ergeben hat. Vor allem in Wandsbek kommen die Rettungswagen öfter später als in acht Minuten, am schnellsten sind sie in Mitte und in Eimsbüttel

AUS DER HAMBURG-AUSGABE



© Christian Charisius/​dpa

Unrettbar? Na, wenn die das sagen...



Warum die Hamburger Politik die Köhlbrandbrücke um jeden Preis abreißen will – und krampfhaft versucht, die Debatte um ihren Erhalt zu beenden. ZEIT:Hamburg-Redakteur Frank Drieschner ist weiter an dem Thema dran.



Im Streit um die Köhlbrandbrücke steht Aussage gegen Aussage. Die Frage ist: Wem kann man glauben?



Seit mindestens zehn Jahren befinde sich die stählerne Hängebrücke infolge ständiger Überbeanspruchung durch schwere Lastfahrzeuge in verheerendem Zustand – so stellen es die Wirtschaftsbehörde und die ihr untergeordnete Hamburg Port Authority (HPA) dar. Die bei der HPA angestellten Ingenieure bewerteten die Brücke Jahr für Jahr mit der Note 3,3, was in der Sprache der Norm für Bauwerksprüfungen "nicht ausreichend" bedeutet, schlechter geht es kaum.



Doch im Jahr 2014 hat die HPA das große süddeutsche Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und Partner mit einem Gutachten über die Brücke beauftragt. Es stellte 2016 fest, der Mittelteil der Brückenkonstruktion habe zwar Ermüdungsschäden erlitten, sei aber "fachgerecht instandgesetzt" worden. Die Ingenieure erteilten der Köhlbrandbrücke "aktuell eine Zustandsnote <2". So ist es seit zwei Wochen im Transparenzportal der Stadt nachzulesen.



Besser als 2, das würde bedeuten, dass sich das wichtigste und spektakulärste Teilbauwerk der Brücke noch vor sieben Jahren in gutem, wenn nicht sogar sehr gutem Zustand befand. Fast 90 Prozent aller großen Straßenbrücken in Deutschland schneiden in der Bauwerksprüfung schlechter ab.



Seit die ZEIT im Sommer über das Köhlbrand-Gutachten der Technischen Universität (TU) Hamburg aus dem Jahr 2008 berichtet hat – das erste von mindestens zwei geheim gehaltenen Gutachten, wie man inzwischen sagen muss –, versuchen der Senat und die Bürgerschaftsfraktion der SPD, die Debatte um die Brücke zu beenden. Die Gutachter hatten empfohlen, eine Sanierung des denkmalgeschützten Bauwerks zu prüfen, die Sozialdemokraten wollen es aber abreißen lassen.



Ob wirklich "alles geklärt" ist, wie Peter Tschentscher (SPD) im August noch sagte, und was neue Gutachten sagen,lesen Sie weiter auf ZEIT ONLINE in der ungekürzten Fassung oder gedruckt in der aktuellen ZEIT:Hamburg-Ausgabe.



Zum vollständigen Artikel

DER SATZ



© Daniel Reinhardt/​dpa

"Zu sehen, was in Berlin und anderen Städten passiert, ruft uns zur Vorsicht."



Shlomo Bistritzky, Landesrabbiner der Jüdischen Gemeinde in Hamburg



Zwei Wochen nach dem Massaker der Hamas sitze der Schock immer noch tief, sagt Landesrabinner Shlomo Bistritzky. Ein Teil seiner Familie lebt in Israel, seine Mutter musste in den vergangenen Tagen in Bunkern schlafen, sein Bruder sei in die Armee einberufen worden. Bistritzky sorgt sich auch um die Sicherheit der jüdischen Menschen in Hamburg. Er spricht sich für eine verstärkte Überwachung von Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen aus, etwa mit Kameras. "Natürlich ist das keine Lösung für das komplette Problem, aber es ist eine Warnung an Menschen, die Molotowcocktails werfen wollen", sagt er.



Wie Shlomo Bistritzky zur Datenschutzfrage steht und warum er trotz aller Sorge mit Hoffnung auf die Lage in unserer Stadt blickt, lesen Sie im ungekürzten Interview von ZEIT:Hamburg-Autorin Franziska Herrmann.



Zum vollständigen Artikel



DARAUF KÖNNEN SIE SICH FREUEN



Das Überjazz Festival auf Kampnagel findet in diesem Jahr wieder in großem Umfang statt: Zwei Tage spielen 24 KünstlerInnen in vier Hallen. Mit dem Tagesticket kann man zwischen allen Hallen und Auftritten wechseln.



Überjazz auf Kampnagel, 3. und 4. November, Jarrestraße 20; Infos und Tickets gibt es hier online

MEINE STADT



Wie soll man diese Treppe einstufen? (U-Bahn Kellinghusenstraße) © Horst-Dieter Martinkus

HAMBURGER SCHNACK



Mein achtjähriger Enkel hat sich mit dem Nachbarkind gehauen. Im Streit mit seinem Vater will er es nicht gewesen sein. Vater: "Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du entschuldigst dich bei ihm und kannst draußen weiter mit ihm spielen, oder du bleibst drinnen und spielst mit Oma Schach!"

Mein Enkel, etwas leise: "Gibt es noch eine dritte Möglichkeit?"



Gehört von Irene Witte



