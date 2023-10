Annika Lasarzik © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit Monaten wird über die Lage am Hautbahnhof geredet – über die Gewalt, die Drogenszene, das Elend, die Enge. Mehr als eine halbe Million Reisende quetschen sich täglich durch die Hallen, viele fühlen sich unwohl.

Der Senat reagiert mit einer Law-and-Order-Offensive: mehr Videoüberwachung, mehr Kontrollen, seit dem 1. Oktober gilt ein Waffenverbot. Gestern stellte Innensenator Andy Grote einen "neuen Baustein im Sicherheitskonzept" vor: Über die App "Safe Now" sollen Reisende im Bahnhof einen Hilferuf absetzen können, wenn sie sich unsicher fühlen. Dafür müssen sie einen Button drücken, und drei Minuten später eilen Polizei oder Bahnwache herbei. Die App soll gerade in solchen Situationen helfen, in denen Reisende sich nicht trauen, die 110 zu wählen. Damit sie genau den Weg zu den Hilfesuchenden weisen kann, wurden im Bahnhof 250 "Bluetooth-Beacons" installiert, die Funksignale aussenden.

Ich habe auch schon Situationen erlebt, in denen ich Zeugin einer Prügelei war oder von seltsamen Typen bedrängt wurde und mir eine diskrete Möglichkeit, um Hilfe zu rufen, gewünscht hätte (nicht nur im Hauptbahnhof). Wenn diese App dabei helfen könnte, dass sich Menschen sicherer fühlen – dann ist sie einen Versuch wert.

"Safe Now" wurde drei Monate am Berliner Südkreuz getestet. 43 Alarme wurden in der Zeit ausgelöst, Fehlalarme sollen laut Bahn nicht vorgekommen sein. Nutzer müssen ihre Mobilnummer angeben.

In Sachen Hauptbahnhof prescht die Innenbehörde vor. Doch ein ähnlich großer sozialpolitischer Wurf, den es bräuchte, um die tiefer liegenden Probleme zu lösen, lässt weiter auf sich warten. Derzeit arbeiten Sozialarbeiter und Sicherheitskräfte eher argwöhnisch nebeneinanderher, eine gemeinsame Strategie gibt es nicht. Viel Gewalt spielt sich zwischen Drogensüchtigen ab, viele Obdachlose meiden auch die städtischen Notunterkünfte, weil sie dort Übergriffe erlebt haben. Daher schlafen sie lieber am Hauptbahnhof. Dort werden sie nun vertrieben, also wandern sie weiter, in andere Stadtteile wie Altona.

Wie umgehen mit diesen Szenen, wie mit der wachsenden Zahl psychisch Auffälliger auf den Straßen? Wo und wie kann das Hilfesystem verbessert werden? Diese Fragen lassen sich nicht mit einer App lösen, klar. Aber ich finde, wir sollten sie in dieser Debatte mitdenken. Damit die Stadt für alle sicherer wird.

Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir legen wegen des Feiertags eine kleine Pause ein, die nächste Elbvertiefung lesen Sie am Mittwoch, den 1. November.

Bis bald!

Ihre Annika Lasarzik

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Mit Start des Winternotprogramms am 1. November werden für Obdachlose in Hamburg mehr als 800 zusätzliche Schlafplätze zur Verfügung gestellt. In Ergänzung der ganzjährigen Notübernachtungsstellen in der Eiffestraße mit 300 Plätzen sowie weiteren 60 in der Frauenübernachtung in der Hinrichsenstraße würden ab Mittwoch allein am Standort Friesenstraße 400 zusätzliche Plätze durch das städtische Unternehmen Fördern & Wohnen vorgehalten, teilte die Sozialbehörde mit. Darüber hinaus stünden in der Halskestraße 300 reguläre Plätze sowie 60 weitere für Härtefälle mit Einzelzimmerbedarf bereit. Hinzu kämen rund 100 Plätze in Containern, die bei Kirchen und Hochschulen zur Verfügung stünden. Die Notübernachtungsstellen können jeweils zwischen 17 Uhr und 9.30 Uhr des Folgetages genutzt werden.

Die nach Missbrauchsfällen bei der katholischen Kirche eingerichtete Stabsstelle Prävention und Intervention für das Erzbistum Hamburg hat ihren ersten Tätigkeitsbericht vorgelegt. Demnach wurden seit Gründung der Stabsstelle im Jahr 2011 bis Ende vergangenen Jahres 272 Vorfälle erfasst – allein 24 im letzten Jahr. Bei diesen Fällen handelte es sich siebenmal um Vorwürfe sexualisierter Gewalt durch Geistliche, Ordensangehörige und andere haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende im kirchlichen Dienst. Fünfmal ging es um Fälle, die rund 50 Jahre zurückliegen. Zweimal handelte es sich um aktuelle Fälle, zu denen keine weiteren Einzelheiten genannt wurden. Erzbischof Stefan Heße hatte im vergangenen Jahr angekündigt, dass die Stabsstelle künftig einen jährlichen Tätigkeitsbericht veröffentlichen werde.

Im Streit um die Kündigungsmöglichkeiten bei der Vermittlungsagentur Parship hat das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg eine bis Anfang vergangenen Jahres geltende Regel für teilweise unwirksam erklärt. Betroffen sind sechs- oder zwölfmonatige Verträge von zahlenden Kunden, die sich automatisch um ein volles Jahr verlängerten, sofern sie nicht zwölf Wochen vor Ablauf gekündigt wurden. Das schränke die Freiheit der Verbraucher zu sehr ein, erklärte das Gericht. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte eine Musterfeststellungsklage im Namen von 29 Parship-Kunden erhoben, der sich mehr als 1200 weitere Verbraucher anschlossen.

• Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird heute Morgen in der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg erwartet. Es ist sein erster Besuch an der höchsten Ausbildungsstätte der deutschen Streitkräfte seit seinem Amtsantritt • Die Grasnelke ist die "Blume des Jahres 2024". Das verkündete die Loki Schmidt Stiftung, die den Preis vergibt und damit auf den notwendigen Schutz heimischer Wildpflanzen hinweisen will. Die Nährstofffrachten aus Landwirtschaft und Industrie bedrohten nicht nur die Grasnelke, sondern auch zahlreiche weitere Pflanzen- und Tierarten, sagte Geschäftsführer Axel Jahn gestern

© Marcus Brandt/​dpa

"Der Druck im Kessel steigt"

In der Hamburger Innenstadt fand am Mittwochabend eine genehmigte pro-palästinensische Demonstration statt, veranstaltet vom Rat der Islamischen Gemeinden in Hamburg (Schura), dem Dachverband von Hamburger Moscheevereinen, muslimischen Gemeinden und Gruppen. Nachdem es nicht gelang, die einzelnen Kundgebungsteilnehmer zur Einhaltung der von der Versammlungsbehörde erteilten Auflagen zu bringen, beendete der Veranstalter die Versammlung nach rund einer halben Stunde. Zuvor hatte die Menge mehrfach "Free, free Palestine" und "Allahu Akbar" skandiert und Plakate mit Slogans wie "Israel bombardiert, Deutschland toleriert" oder "Deutsche Staatsräson tötet" hochgehalten. Die Polizei hatte die Kundgebung im Stadtteil St. Georg mit einem Großaufgebot begleitet. ZEIT-Autor Tom Kroll hat darüber mit Fatih Yildiz gesprochen, dem Vorsitzenden der Schura.



ZEIT ONLINE: Herr Yildiz, Sie haben Ihre Kundgebung gestern vorzeitig beendet. Was ist passiert?



Fatih Yildiz: Leider gab es einige wenige Teilnehmer, die in der Menge verbotene Sprechchöre angestimmt und Plakate gezeigt haben. Das waren Mitglieder einer Gruppe, die uns bekannt ist und die schon vorher gegen unseren Protest gewettert hat. Wir wollten niemandem eine Plattform geben, der Hass und Hetze verbreiten will. Darum haben wir die Demonstration vorzeitig beendet.



ZEIT ONLINE: Warum haben Sie die Teilnehmer nicht mithilfe der Polizei ausgeschlossen?



Yildiz: Dann hätte es vermutlich Rangeleien gegeben. Diese Bilder wollten wir um jeden Preis verhindern.



ZEIT ONLINE: Was ist aus Ihrer Sicht noch schiefgelaufen?



Yildiz: Aufgrund einer technischen Störung war der Lautsprecher zu leise. Wir waren schlecht zu hören und konnten nicht gut auf die Menschen einwirken. Trotzdem war es ein Erfolg, dass es in Hamburg zum ersten Mal die Möglichkeit gab, für den Frieden im Nahen Osten auf die Straße zu gehen. Außer der einer kleinen Gruppe waren die Menschen friedlich und haben sich an die Auflagen gehalten.



ZEIT ONLINE: Halten Sie es im Rückblick immer noch für eine gute Idee, in der Hamburger Innenstadt zu einer Demonstration in Solidarität mit den Palästinensern in Gaza aufzurufen?



Yildiz: Ja. Wir wollen, dass die Menschen in Hamburg sich unter Einhaltung der Regeln und Gesetze Gehör verschaffen können. Wir brauchen Zeit, uns mit anderen Menschen auszutauschen, wir müssen darüber ins Gespräch kommen können, über was und wen wir trauern, was unsere Sorgen und Wünsche sind.



Die Bilder von antisemitischen Protesten in Berlin seien "schrecklich", findet Yildiz. In Hamburg nun gar keine Demos mehr zuzulassen, sei aber auch keine Lösung.

Zum vollständigen Artikel

© Lucas Wahl/​Agentur Focus; Abb.: privat (Reproduktion: Carlo Eggeling

"Die ungelösten Altfälle werden meist nur von einzelnen Beamten verfolgt – oder eben von leidenschaftlichen Pensionären wie Chedor."

"Cold Cases" nennt man bisher ungeklärte Kriminalfälle. Der pensionierte Kriminalkommissar Reinhard Chedor, früherer Leiter des Hamburger Kriminalamtes, geht ihnen nach. Er war federführend an der Suche nach Birgit Meier beteiligt, die 2017, fast 30 Jahre nach ihrem Verschwinden, im Boden einer Lüneburger Garage gefunden wurde. Die Garage gehörte Kurt Werner Wichmann, der als Verdächtiger galt, sich aber 1993 in der Untersuchungshaft das Leben nahm. Gegen Tote wird nicht ermittelt. Wichmann kann also nachträglich nicht der Prozess gemacht werden. Aber es gilt als sehr wahrscheinlich, dass er Birgit Meier getötet hat. Hat er weitere Menschen auf dem Gewissen? Chedor begann zu recherchieren und stieß auf zahlreiche ungeklärte Fälle, für die Wichmann als Täter infrage kommen könnte. Im Oktober 2022 hört eine junge Frau eine Folge des ZEIT Verbrechen-Podcasts über seine Ermittlungen. Die Hörerin schreibt eine E-Mail an DIE ZEIT: "Meine Mutter ist sich ziemlich sicher, dass sie damals zusammen mit ihrer Freundin bei Kurt Werner Wichmann und einem zweiten Mann im Auto saß."

Reinhard Chedor liest diese Mail, er nimmt Kontakt auf, besucht die Mutter und auch dessen Freundin. Was sie ihm erzählt haben, lesen Sie im Text von Investigativ-Redakteurin Anne Kunze.

Zum vollständigen Artikel



Zum Vormerken: Die Hamburger Jüdische Gemeinde hat die ersten Jüdischen Kulturtage in der Stadt organisiert. Vom 2.11. bis zum 10.12. finden über 40 Veranstaltungen mit Themen zu Musik, Literatur, Tanz und Theater, Religion, Judentum, jüdischem Alltagsleben und Stadtgeschichte statt.



Das vielfältige Programm finden Sie online

Schwarze Schafe (Altes Land) © Verena Reinke

Im Nachbarhaus ist ein Umzug geplant. Die Halteverbotsschilder werden vom Transporter der Stadtverwaltung geschleppt und aufgestellt.

Ich: "Auf Ihrem Transporter steht die Aufschrift: Stadtunterhaltung?

"Tja", sagt der städtische Angestellte, "manchmal nehmen wir auch unser Klavier und die Gitarre mit."

Gehört von Ebba Hjuler

