ZEIT ONLINE: Herr Bistritzky, nach dem Angriff der Hamas auf Juden in Israel und den darauffolgenden Militärschlägen Israels gab es einen versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin, Davidsterne wurden auf Straßen und Häuser gemalt. Auch in anderen deutschen Städten wurden jüdische Einrichtungen attackiert. Wie geht es Ihnen in diesen Tagen?

Shlomo Bistritzky: Ich trage gemischte Gefühle in mir. Zwei Wochen nach dem Massaker sitzt der Schock immer noch tief. Die Bilder der brutalen Morde der Hamas zu sehen, war schrecklich. Gleichzeitig bin ich nun vielmehr mit Israel verbunden. Ich verfolge die Nachrichten und schaue stündlich, was dort passiert. Meine Mutter wohnt in Nordisrael. Sie musste in den vergangenen Tagen im Bunker schlafen, weil die Bedrohung von nördlicher Seite durch die Hisbollah größer wird. Einer meiner Brüder wurde nun in die Armee einberufen. Er ist dort für die Identifizierung der Leichen zuständig, eine unfassbar schwierige Aufgabe. Dazu kommt die Angst, die viele Juden und Jüdinnen nun auch in Deutschland haben. Trotzdem gibt es das Gefühl in mir, dass alles gut wird.