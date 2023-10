Mitte September hatte die Schweizer Reederei MSC angekündigt, sich an der Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) AG zu beteiligen und damit im größten deutschen Hafen einzusteigen. Gut fünf Wochen später ist Reederei mit der überraschenden Offensive einen großen Schritt vorangekommen: Am Montag genehmigte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) das Übernahmeangebot an die HHLA-Aktionäre – und stellte die 105 Seiten starke Angebotsunterlage samt Anlagen online. Hier erklären wir die wichtigsten Punkte daraus.