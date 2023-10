Ein Junge aus Norddeutschland fliegt nach dem Abi mit ein paar Dollars in der Tasche nach New York, um die dortige Hip-Hop-Szene zu dokumentieren. Aus dem geplanten Dokumentarfilm wird nichts – aber dafür aus dem Jungen ein gefragter Musik- und Werbefotograf. Heute ist Pascal Kerouche 40 Jahre alt und vor allem für seine Fotos und Videos als Begleiter der 187 Strassenbande bekannt, der wohl erfolgreichsten (und umstrittensten) deutschen Rap-Gruppe. Zuvor arbeitete er unter anderem als persönlicher Fotograf von Snoop Dogg, einer lebenden Legende des amerikanischen Hip-Hop. In diesem Jahr begleitete er zudem den früheren US-Präsidenten Barack Obama bei seiner Deutschlandreise.