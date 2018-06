Hamburg (dpa/lno) - Das neue Basketballteam Hamburg Towers will in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga spielen. Der Verein reicht bis Ende März seine Bewerbungsunterlagen für eine Lizenz in der Saison 2014/15 ein, teilten die Towers am Donnerstag mit. Sollte sich ein freier Platz ergeben, startet die Mannschaft im Oktober 2014. Dagegen wurde die Absicht aufgegeben, eine Lizenz für die Bundesliga zu erwerben.

Ein Start in der 2. Bundesliga "mit der Vision eines sportlichen Aufstiegs in die Beko BBL" sei für die Hamburg Towers "der nachhaltigere Ansatz", sagte Towers-Gesellschafter Pascal Roller. Dem Verein fehlt noch ein Hauptsponsor. Deshalb sei das Risiko für eine Bundesliga-Teilnahme zu hoch, betonte Roller. Für einen Start in der Eliteliga hätten die Towers eine Wildcard benötigt.

Die Hamburger spielen künftig in der sogenannten Blumenhalle auf dem Gelände der Internationalen Gartenschau im Stadtteil Wilhelmsburg. Derzeit läuft der Umbau. Die Halle soll mehr als 3000 Zuschauern Platz bieten.

Halle Towers